Alianza Lima se refuerza para afrontar la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026. El conjunto blanquiazul presentó a Alejandro Duarte para asegurar el arco. El portero de 31 años sabe el enorme reto que se le viene, ya que la exigente hinchada y la presión por evitar el tetracampeonato 'crema' estarán a la vuelta de la esquina. Los aliancistas no pueden darse el lujo de fallar otra vez.

Duarte expresó su entusiasmo por el nuevo capítulo que comienza en Alianza Lima, subrayando tanto la relevancia como el reto que implica unirse al equipo 'Blanquiazul'. El arquero llega de Sporting Cristal, aunque tuvo pocos minutos.

¿Qué dijo Alejandro Duarte al fichar por Alianza Lima?

Alejandro Duarte no pudo ocultar su emoción en la entrevista de Alianza Lima TV. “Sí, la verdad que es un reto muy importante de mi carrera, creo que es una oportunidad que muchos quisieran tener. Creo que llego a una edad muy buena para afrontar este reto, tanto en lo físico como con la experiencia, así que muy contento de estar acá”, declaró el experimentado arquero.

Asimismo, comentó los motivos para fichar por Alianza Lima. “Sí, creo que uno siempre analiza diferentes aspectos cuando toma una decisión y, al verlo de esa manera, para mí no había duda de que esta era la mejor decisión. Por lo que significa Alianza en el fútbol peruano, por el momento que afronta y el reto que tiene este año de salir campeón, porque es una gran institución. Creo que, viendo todo ese paquete, las instalaciones que tienen hoy en día y la seriedad con la que están trabajando, para mí no había dudas de que este era el camino que tenía que tomar”

¿Cuándo será la Noche Blanquiazul 2026 de Alianza Lima?

Este martes 16 de diciembre, Alianza Lima dio a conocer los detalles principales de su partido de presentación para la próxima temporada. A través de sus redes sociales, el club oficializó la Noche Blanquiazul 2026, que se disputará frente al Inter Miami de Lionel Messi, programada para el sábado 24 de enero a las 8.00 p. m. en el estadio Alejandro Villanueva.

¿Contra qué club jugará Alianza Lima en Copa Libertadores?

El sorteo para la fase previa de la Copa Libertadores 2026 determinó que el primer rival de los victorianos será el club 2 de Mayo, de Paraguay. En caso de superar dicha llave, se medirá a Sporting Cristal.