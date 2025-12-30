HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 30 de diciembre | LR+ Noticias

Deportes

Alejandro Duarte se rinde a Alianza Lima tras ser presentado como el flamante fichaje: "Es una oportunidad que muchos quisieran"

El arquero de 31 años se une a Alianza Lima luego de su paso por Sporting Cristal. En su presentación, expresó su entusiasmo por ser parte de este popular club nacional.

Alejandro Duarte sorprende con sus primeras declaraciones en Alianza Lima. Foto: Lr/Alianza Lima TV
Alejandro Duarte sorprende con sus primeras declaraciones en Alianza Lima. Foto: Lr/Alianza Lima TV

Alianza Lima se refuerza para afrontar la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026. El conjunto blanquiazul presentó a Alejandro Duarte para asegurar el arco. El portero de 31 años sabe el enorme reto que se le viene, ya que la exigente hinchada y la presión por evitar el tetracampeonato 'crema' estarán a la vuelta de la esquina. Los aliancistas no pueden darse el lujo de fallar otra vez.

Duarte expresó su entusiasmo por el nuevo capítulo que comienza en Alianza Lima, subrayando tanto la relevancia como el reto que implica unirse al equipo 'Blanquiazul'. El arquero llega de Sporting Cristal, aunque tuvo pocos minutos.

PUEDES VER: Christian Cuevlvió a jugar con Alianza Lima en 'Duelo de Leyendas' y sorprendió con fina asistencia

lr.pe

¿Qué dijo Alejandro Duarte al fichar por Alianza Lima?

Alejandro Duarte no pudo ocultar su emoción en la entrevista de Alianza Lima TV. “Sí, la verdad que es un reto muy importante de mi carrera, creo que es una oportunidad que muchos quisieran tener. Creo que llego a una edad muy buena para afrontar este reto, tanto en lo físico como con la experiencia, así que muy contento de estar acá”, declaró el experimentado arquero.

Asimismo, comentó los motivos para fichar por Alianza Lima. “Sí, creo que uno siempre analiza diferentes aspectos cuando toma una decisión y, al verlo de esa manera, para mí no había duda de que esta era la mejor decisión. Por lo que significa Alianza en el fútbol peruano, por el momento que afronta y el reto que tiene este año de salir campeón, porque es una gran institución. Creo que, viendo todo ese paquete, las instalaciones que tienen hoy en día y la seriedad con la que están trabajando, para mí no había dudas de que este era el camino que tenía que tomar”

PUEDES VER: Franco Velazco y su firme postura con Universitario tras confirmar la Noche Crema 2026: "Se ha tomado la mejor decisión"

lr.pe

¿Cuándo será la Noche Blanquiazul 2026 de Alianza Lima?

Este martes 16 de diciembre, Alianza Lima dio a conocer los detalles principales de su partido de presentación para la próxima temporada. A través de sus redes sociales, el club oficializó la Noche Blanquiazul 2026, que se disputará frente al Inter Miami de Lionel Messi, programada para el sábado 24 de enero a las 8.00 p. m. en el estadio Alejandro Villanueva.

PUEDES VER: Hernán Barcos retomaría contacto con Sport Boys: el Pirata habría rechazado propuesta de FC Cajamarca por deudas

lr.pe

¿Contra qué club jugará Alianza Lima en Copa Libertadores?

El sorteo para la fase previa de la Copa Libertadores 2026 determinó que el primer rival de los victorianos será el club 2 de Mayo, de Paraguay. En caso de superar dicha llave, se medirá a Sporting Cristal.

Notas relacionadas
Alianza Lima oficializó a Federico Girotti como flamante fichaje para la temporada 2026: "El camino empieza hoy"

Alianza Lima oficializó a Federico Girotti como flamante fichaje para la temporada 2026: "El camino empieza hoy"

LEER MÁS
Mr. Peet critica la presencia de José Jerí en la reunión con Universitario y Alianza Lima: "¿Era necesaria?"

Mr. Peet critica la presencia de José Jerí en la reunión con Universitario y Alianza Lima: "¿Era necesaria?"

LEER MÁS
Christian Cueva volvió a jugar con Alianza Lima en 'Duelo de Leyendas' y sorprendió con fina asistencia

Christian Cueva volvió a jugar con Alianza Lima en 'Duelo de Leyendas' y sorprendió con fina asistencia

LEER MÁS
Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

LEER MÁS
Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Carlos Zambrano perdió apuesta de 100 mil soles contra streamer en partido de Fútbol 7: "Era para jugar media hora más"

Carlos Zambrano perdió apuesta de 100 mil soles contra streamer en partido de Fútbol 7: "Era para jugar media hora más"

LEER MÁS
'Proyecto blanquiazul' en FC Cajamarca: los 5 exjugadores de Alianza Lima que llegarían para la Liga 1 2026

'Proyecto blanquiazul' en FC Cajamarca: los 5 exjugadores de Alianza Lima que llegarían para la Liga 1 2026

LEER MÁS
Martín Távara supera a Lionel Messi: volante peruano lidera lista de jugadores sudamericanos con más goles de tiro libre

Martín Távara supera a Lionel Messi: volante peruano lidera lista de jugadores sudamericanos con más goles de tiro libre

LEER MÁS
Alianza Lima oficializó a Federico Girotti como flamante fichaje para la temporada 2026: "El camino empieza hoy"

Alianza Lima oficializó a Federico Girotti como flamante fichaje para la temporada 2026: "El camino empieza hoy"

LEER MÁS
Franco Velazco y su firme postura con Universitario tras confirmar la Noche Crema 2026: "Se ha tomado la mejor decisión"

Franco Velazco y su firme postura con Universitario tras confirmar la Noche Crema 2026: "Se ha tomado la mejor decisión"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Científicos diseñaron un aluminio 5 veces más resistente, más liviano y que tolera temperaturas extremas

Eddie Fleischman criticó demora de la FPF por no contratar a DT para la selección peruana: “Andorra tiene un equipo formado y Perú no”

Niños genios de colegio en Carabayllo ingresan a la UNI y profesor revela la clave de su logro: la preparación no empezó en quinto de secundaria

Deportes

Eddie Fleischman criticó demora de la FPF por no contratar a DT para la selección peruana: “Andorra tiene un equipo formado y Perú no”

Martín Távara supera a Lionel Messi: volante peruano lidera lista de jugadores sudamericanos con más goles de tiro libre

Hernán Barcos retomaría contacto con Sport Boys: el Pirata habría rechazado propuesta de FC Cajamarca por deudas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

JEE declara inadmisible lista al Senado de Juntos por el Perú que incluye al hermano de Pedro Castillo y padre de Antauro Humala

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

JEE declaró inadmisible planchas presidenciales de 18 partidos políticos para Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025