Deportes

Universitario anunció medidas contra "delitos informáticos" tras ataques a sus jugadoras de vóley en redes sociales

Tras los recientes ataques a las jugadoras de vóley en Universitario, el club tomará a favor del bienestar de las deportistas.

Universitario anunció medida tras ataques a sus jugadoras de vóley en redes sociales. Foto: Universitario
Universitario anunció medida tras ataques a sus jugadoras de vóley en redes sociales. Foto: Universitario

Universitario de Deportes se encuentra como líder en la Liga Peruana de Vóley. Tras vencer a Regatas Lima en la última fecha, las 'cremas' se encuentran en lo más alto de la tabla, pero no todo es felicidad para las jugadoras. Después del último triunfo, la voleibolista Catherine Food se pronunció por medio de sus redes sociales y denunció que recibió amenazas.

Ante ello, la institución 'crema' se manifestó y dejó en claro que no permitirán que sus jugadoras estén expuestas ante este tipo de acciones. “Como institución, rechazamos de manera categórica cualquier forma de violencia, hostigamiento o ataque que vulnere la integridad, dignidad y bienestar de nuestras deportistas”, indicó a través de su comunicado.

larepublica.pe

PUEDES VER: Jugadora de Universitario revela amenazas luego de triunfo sobre Regatas por la Liga Peruana de Vóley: "Espero que no le hagan esto a nadie más"

Universitario anunció medidas tras ataques a sus jugadoras de vóley

El equipo 'crema' se manifestó y dejó en claro que trabajará junto a las autoridades especializadas en delitos informáticos para investigar este tipo de hechos. La idea es que se puedan identificar a los responsables y tomar las acciones correspondientes para que este tipo de actos no vuelvan a ocurrir.

De igual forma, reafirmó que continuará ofreciendo un entorno seguro y saludable, no solo para el plantel de vóley, sino para todas las disciplinas que representan al club.

PUEDES VER: Jugadoras de Alianza Lima reaccionan ante críticas tras derrota contra San Martín por la Liga Peruana de Vóley: “Me tienen harta”

¿Cuál es el siguiente partido de Universitario en la Liga de Vóley?

El siguiente encuentro de Universitario será ante Deportivo Wanka, el próximo 3 de enero de 2026 por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley. Las 'cremas' se mantienen en la cima de la tabla con 27 unidades, junto a la Universidad San Martín. Atrás de ellas se encuentran Alianza Lima y Regatas Lima.

