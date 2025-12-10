Reimond Manco dio a conocer su postura sobre el rendimiento actual de Sergio Peña, quien, como se recuerda, fue uno de los más señalados tras la derrota frente a Sporting Cristal por los playoffs de la Liga 1. Esto ocurrió luego de fallar desde los 12 pasos, un error que terminó condenando al equipo, pues quedó muy lejos de poder luchar por el cupo de Perú 2.

Es en este contexto que, para el ‘Rei’, pese a las críticas, Peña tiene condiciones sobresalientes, aunque su exposición mediática y ciertas actitudes fuera del campo no han favorecido su relación con los aficionados. Es por eso que exjugador decidió darle unos consejos para volante.

¿Qué le dijo Reimond Manco a Sergio Peña?

En sus palabras, Manco señaló que Peña se ha dedicado más a hablar sobre las críticas que recibe que a jugar. Además, resaltó que, a pesar de su carrera en Europa, ahora se encuentra defendiendo los colores de la blanquiazul.

"Por eso siempre digo que a veces es mejor hablar menos y jugar más, que hablar más y jugar menos. Desde el día que llegó, pensé que si se dedicaba solo a jugar y entrenar iba a ser el mejor fichaje de la liga peruana, sin ninguna duda. Puedes haber jugado en Real Madrid, pero ahora estás en Alianza y esa es otra historia. Nadie te va a respetar solamente por la carrera que tuviste. La gente se acuerda del ahora, no del ayer", fueron las palabras del exjugador.

“Hay que dejar de preocuparse por lo que dicen y enfocarse en lo que uno hace. Siento que te preocupaste más por los comentarios que por tu propio rendimiento. Y te pasó factura”, complementó.

Sergio Peña se disculpa tras derrota de Alianza Lima

Después del partido frente a Cristal, vía redes sociales, Peña salió a disculparse por haber fallado el penal con un emotivo mensaje para la hinchada blanquiazul.

"Pido disculpas por el penal fallado ayer, pido disculpas si en algún partido no rendí como muchos o todos lo esperaban. Nunca hice nada con mala intención y, como repito, amo Alianza; siempre fue mi casa y siempre lo será, pase lo que pase. Vine con un propósito y no me iré sin cumplirlo porque es mi sueño, el de mis hermanos, mis padres y mi abuela que siempre luchó y se encargó de levarme a entrenador y no faltó a ninguno de mis partidos en menores (...)", fueron parte de sus palabras vía IG.

"El error de ayer fue patear el penal, pero no atreverme a patearlo. Eso es algo de lo que nunca me arrepentiré, porque lo hice con la intención de hacerlo y al final nunca me voy a reprochar el no atreverme. Respeto al club, a mis compañeros y a cada uno de los hinchas que están a muerte con nosotros (...). No me voy a morir sin salir campeón con este hermoso club (...)", sentenció.