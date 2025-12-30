Con este gol de espalda, Cristiano Ronaldo llegó a las 957 conquistas en su registro general. Foto: composición de LR/GOAT

El instinto goleador de Cristiano Ronaldo no se detiene. Este martes, en el partido contra Al Ettifaq por la liga saudí, el delantero portugués anotó el que bien puede ser el tanto más raro de su carrera, pues chocó el balón con la espalda para poner el 2-1 parcial a favor de su equipo, Al Nassr.

El gol llegó al minuto 22 del segundo tiempo, cuando Joao Felix remató en dirección a la portería rival en busca de su doblete. 'CR7', quien seguía muy de cerca la jugada desde dentro del área, se interpuso de forma accidental en la trayectoria de la pelota y la desvió al palo opuesto, acción que dejó descolocado al portero contrario.

Con esta conquista, el 'Bicho' cierra su 2025 con un total de 41 goles, cifra que reafirma el récord personal que había impuesto hace un par de días al anotar un doblete para convertirse en el único jugador en marcar 40 tantos o más en 14 temporadas diferentes, por delante de Lionel Messi. A nivel general, representa su festejo número 957, a solo 43 de las ansiados 1.000 anotaciones.

¿Cuánto quedó Al Nassr vs Al Ettifaq?

El marcador final de este cotejo, correspondiente a la fecha 11 de la Liga Profesional Saudí 2025-26, determinó un empate 2-2 entra ambas escuadras. Los locales abrieron la cuenta por intermedio de Georginio Wijnaldum, pero Joao Felix y Cristiano Ronaldo le dieron vuelta al resultado. Cerca del final, el propio Wijnaldum apareció nuevamente para poner la paridad definitiva.

Con este resultado, Al Nassr se mantiene como único líder de la tabla de posiciones con 31 puntos, tres unidades por delante de Al Taawon y a la espera de lo que pueda hacer Al Hilal, que tiene 26 puntos, pero un partido menos.