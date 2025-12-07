HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Sergio Peña pide perdón tras fallar penal que dejó a Alianza Lima sin fase de grupos de Libertadores: "Vine con un propósito y no me iré"

Luego de perder contra Sporting Cristal en Matute, el experimentado volante de Alianza Lima sorprendió a los hinchas al publicar un extenso mensaje y dejó en claro cuál es su objetivo en el club.

Sergio Peña ingresó en los minutos finales del Alianza Lima vs Sporting Cristal. Foto: composición LR/Alianza Lima/Instagram
Sergio Peña ingresó en los minutos finales del Alianza Lima vs Sporting Cristal. Foto: composición LR/Alianza Lima/Instagram

La dura derrota de Alianza Lima ante Sporting Cristal en Matute generó diversos cuestionamientos hacia varios jugadores del plantel. Uno de los más señalados fue el volante Sergio Peña, quien no tuvo su mejor presentación y falló su ejecución en la tanda de penales que los dejó fuera de la fase de grupos de Copa Libertadores.

Luego de varias horas de lo acontecido, el jugador de la selección peruana utilizó sus redes sociales para disculparse por su accionar en el Alejandro Villanueva. Asimismo, dejó en claro que se mantendrá en la institución hasta lograr levantar un título.

PUEDES VER: Pablo Ceppelini realiza gestos polémicos hacia hinchas de Alianza Lima tras caer derrotado frente a Sporting Cristal

lr.pe

Sergio Peña se disculpa tras derrota de Alianza Lima

"(...) Nací y crecí en un mundo que por donde caminabas todo era Alianza. Me maté trabajando muchísimos años para cumplir mis objetivos, para cumplir el sueño de jugar en Alianza, llegar a la selección, jugar en Europa, pero nada de eso se compara con el que aún tengo en mi cabeza y en mi corazón, que es salir campeón con el club que me vio crecer y me dio la oportunidad de lograr los objetivos mencionados", se lee al inicio del mensaje en su Instagram.

Mensaje de Sergio Peña en Instagram. Foto: Instagram

Mensaje de Sergio Peña en Instagram. Foto: Instagram

En ese sentido, Sergio Peña se refirió a su accionar contra los celestes y se disculpó por el penal que falló. Además, le dedicó unas palabras a los hinchas y sus compañeros.

"Pido disculpas por el penal fallado ayer, pido disculpas si en algún partido no rendí como muchos o todos lo esperaban. Nunca hice nada con mala intención y, como repito, amo Alianza; siempre fue mi casa y siempre lo será, pase lo que pase. Vine con un propósito y no me iré sin cumplirlo porque es mi sueño, el de mis hermanos, mis padres y mi abuela que siempre luchó y se encargó de levarme a entrenador y no faltó a ninguno de mis partidos en menores (...)", agregó.

"El error de ayer fue patear el penal, pero no atreverme a patearlo. Eso es algo de lo que nunca me arrepentiré, porque lo hice con la intención de hacerlo y al final nunca me voy a reprochar el no atreverme. Respeto al club, a mis compañeros y a cada uno de los hinchas que están a muerte con nosotros (...). No me voy a morir sin salir campeón con este hermoso club (...)", concluyó.

PUEDES VER: Martín Távara resaltó la jerarquía de Sporting Cristal tras victoria frente a Alianza Lima: 'Lo minimizan mucho'

lr.pe

Posibles rivales de Alianza Lima en Copa Libertadores

Al quedar como Perú 4, Alianza Lima tendrá que empezar la Copa Libertadores 2026 desde la Fase 1, tal como ocurrió este año. Estos son sus posibles rivales en dicha instancia.

  • Sportivo 2 de Mayo (Paraguay)
  • Juventud Las Piedras (Uruguay)
  • Deportivo Táchira (Venezuela)
  • Always Ready, Bolivar o The Strongest (Bolivia)
  • LDU Quito o Universidad Católica (Ecuador).
