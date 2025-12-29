HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Sekou Gassama y la vez que el Barcelona lo echó de la Masía antes de llegar a Universitario: "Estuve tres años con Keita"

El nuevo '9' de Universitario de Deportes cuenta con amplia trayectoria, aunque vivió un doloroso episodio en La Masía del Barcelona al no cumplir las expectativas de la cantera.

Sekou Gassama rompió su silencio sobre su paso por La Masía. Foto: Lr/Diario As
Sekou Gassama rompió su silencio sobre su paso por La Masía. Foto: Lr/Diario As

Universitario se refuerza para lograr el tetracampeonato en Liga 1 y competir en la Copa Libertadores. Uno de los fichajes más sonados fue el delantero Sekou Gassama, ya que cuenta con experiencia a sus 30 años y con un interesante recorrido internacional. El nuevo '9' de la 'U' tuvo un corto periodo en La Masía del Barcelona, aunque no le fue bien. De todos modos, aprendió valiosas lecciones en el histórico club.

No es un secreto que por La Masía han pasado los mejores jugadores del mundo y jóvenes promesas que muestran condiciones excepcionales. Lionel Messi, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Lamine Yamal y Gerard Piqué fueron algunos de los nombres destacados que integraron las canteras del Barcelona. No obstante, Sekou Gassama no tuvo el final esperado en Cataluña.

PUEDES VER: Hernán Barcos retomaría contacto con Sport Boys: el Pirata habría rechazado propuesta de FC Cajamarca por deudas

lr.pe

¿Qué dijo Sekou Gassama sobre La Masía de Barcelona?

El reciente fichaje de Universitario reveló que atravesó un duro momento en su niñez, tras fracasar en La Masía del Barcelona por el exigente nivel. Las criticas y la presión no lo dejaron brillar en divisiones menores pese a coincidir con algunas futuras estrellas. Cuando me echó el FC Barcelona yo recuerdo que estuve tres años con Keita... Al final eres un niño, te pones a llorar”, confesó en Barca TV.

Asimismo, contó un polémico episodio en el popular club catalán “Chavales, hasta padres mismos… Ya sabes, muy africano. Te dicen: ‘Qué malo es. ¿Ese era tu hijo que jugaba en el Barça? ¿Ese que te iba a sacar de trabajar? Dile que trabaje en la fábrica…’”, expuso. Sin duda, vivió una fuerte a carga emocional desde muy joven.

PUEDES VER: Antony Joshua, luego de noquear a Jake Paul, sufre accidente automovilístico en Nigeria: se reportaron 2 muertos tras fuerte choque

lr.pe

La curiosa comparación de Sekou Gassama con Pedri

Sekou Gassama reconoció que no es el futbolista más técnico o talentoso, pero se caracteriza por dejar todo en la cancha y esforzarse en los entrenamientos. "No mires a Pedri o Gavi, que tienen ese talento de dentro… Mira al jugador común, el que trabaja mucho", reflexionó el atacante de 30 años e incluso se considera un delantero fuerte y de presencia.

PUEDES VER: Christian Cueva volvió a jugar con Alianza Lima en 'Duelo de Leyendas' y sorprendió con fina asistencia

lr.pe

¿En qué equipos jugó Sekou Gassama antes de fichar por Universitario?

Gassama ha tenido una amplia trayectoria luego de integrar equipos como Valencia Mestalla, Rayo Vallecano B, UD Almería, Málaga CF, Racing de Santander, Anorthosis y USM Alger. A lo largo de su carrera, cumplió 30 años, adquirió valiosa experiencia en diferentes ligas y estilos de juego. Su etapa más destacada en términos de goles se dio en Chipre, ya que logró una de sus temporadas más fructíferas. En 2025, finalizó su vínculo con el CD Eldense, un club de la segunda división española, tras participar en 11 partidos antes de quedar libre.

Notas relacionadas
Ranking internacional ubica a Alianza Lima por encima de Universitario como mejor equipo peruano del 2025

Ranking internacional ubica a Alianza Lima por encima de Universitario como mejor equipo peruano del 2025

LEER MÁS
Universitario se impone a Regatas por la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025

Universitario se impone a Regatas por la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025

LEER MÁS
Abogado de Universitario cuestiona comunicado de Alianza Lima al Mininter y lo califica de impreciso: "No se ajusta a la verdad"

Abogado de Universitario cuestiona comunicado de Alianza Lima al Mininter y lo califica de impreciso: "No se ajusta a la verdad"

LEER MÁS
Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

LEER MÁS
Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cristiano Ronaldo impone nuevo récord y deja atrás a Lionel Messi: lleva 14 temporadas distintas marcando 40 goles o más

Cristiano Ronaldo impone nuevo récord y deja atrás a Lionel Messi: lleva 14 temporadas distintas marcando 40 goles o más

LEER MÁS
Jugadora de Universitario revela amenazas luego de triunfo sobre Regatas por la Liga Peruana de Vóley: "Espero que no le hagan esto a nadie más"

Jugadora de Universitario revela amenazas luego de triunfo sobre Regatas por la Liga Peruana de Vóley: "Espero que no le hagan esto a nadie más"

LEER MÁS
Carlos Zambrano perdió apuesta de 100 mil soles contra streamer en partido de Fútbol 7: "Era para jugar media hora más"

Carlos Zambrano perdió apuesta de 100 mil soles contra streamer en partido de Fútbol 7: "Era para jugar media hora más"

LEER MÁS
Alianza Lima responde al pedido del Mininter para reprogramar su Noche Blanquiazul: "No tendría que existir contratiempo"

Alianza Lima responde al pedido del Mininter para reprogramar su Noche Blanquiazul: "No tendría que existir contratiempo"

LEER MÁS
Hernán Barcos retomaría contacto con Sport Boys: el Pirata habría rechazado propuesta de FC Cajamarca por deudas

Hernán Barcos retomaría contacto con Sport Boys: el Pirata habría rechazado propuesta de FC Cajamarca por deudas

LEER MÁS
Christian Cueva volvió a jugar con Alianza Lima en 'Duelo de Leyendas' y sorprendió con fina asistencia

Christian Cueva volvió a jugar con Alianza Lima en 'Duelo de Leyendas' y sorprendió con fina asistencia

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Manchester United vs Newcastle EN VIVO por Boxing Day de la Premier League: final del primer tiempo

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Darinka Ramírez defiende al papá de su segunda hija tras comentarios que involucran a Jefferson Farfán: "Se hace cargo de una niña que no es de él"

Deportes

Manchester United vs Newcastle EN VIVO por Boxing Day de la Premier League: final del primer tiempo

Fichajes de la Liga 1 2026: últimas noticias en el mercado de pases del fútbol peruano hoy, viernes 26 de diciembre

Sport Boys sufre la baja de 2 recientes fichajes: integrantes del comando técnico dejan el club tras haber sido presentados hace 4 días

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla

El negocio de oro ilegal genera más dinero para grupos criminales que el narcotráfico

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025