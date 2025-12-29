Universitario se refuerza para lograr el tetracampeonato en Liga 1 y competir en la Copa Libertadores. Uno de los fichajes más sonados fue el delantero Sekou Gassama, ya que cuenta con experiencia a sus 30 años y con un interesante recorrido internacional. El nuevo '9' de la 'U' tuvo un corto periodo en La Masía del Barcelona, aunque no le fue bien. De todos modos, aprendió valiosas lecciones en el histórico club.

No es un secreto que por La Masía han pasado los mejores jugadores del mundo y jóvenes promesas que muestran condiciones excepcionales. Lionel Messi, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Lamine Yamal y Gerard Piqué fueron algunos de los nombres destacados que integraron las canteras del Barcelona. No obstante, Sekou Gassama no tuvo el final esperado en Cataluña.

¿Qué dijo Sekou Gassama sobre La Masía de Barcelona?

El reciente fichaje de Universitario reveló que atravesó un duro momento en su niñez, tras fracasar en La Masía del Barcelona por el exigente nivel. Las criticas y la presión no lo dejaron brillar en divisiones menores pese a coincidir con algunas futuras estrellas. “Cuando me echó el FC Barcelona yo recuerdo que estuve tres años con Keita... Al final eres un niño, te pones a llorar”, confesó en Barca TV.

Asimismo, contó un polémico episodio en el popular club catalán “Chavales, hasta padres mismos… Ya sabes, muy africano. Te dicen: ‘Qué malo es. ¿Ese era tu hijo que jugaba en el Barça? ¿Ese que te iba a sacar de trabajar? Dile que trabaje en la fábrica…’”, expuso. Sin duda, vivió una fuerte a carga emocional desde muy joven.

La curiosa comparación de Sekou Gassama con Pedri

Sekou Gassama reconoció que no es el futbolista más técnico o talentoso, pero se caracteriza por dejar todo en la cancha y esforzarse en los entrenamientos. "No mires a Pedri o Gavi, que tienen ese talento de dentro… Mira al jugador común, el que trabaja mucho", reflexionó el atacante de 30 años e incluso se considera un delantero fuerte y de presencia.

¿En qué equipos jugó Sekou Gassama antes de fichar por Universitario?

Gassama ha tenido una amplia trayectoria luego de integrar equipos como Valencia Mestalla, Rayo Vallecano B, UD Almería, Málaga CF, Racing de Santander, Anorthosis y USM Alger. A lo largo de su carrera, cumplió 30 años, adquirió valiosa experiencia en diferentes ligas y estilos de juego. Su etapa más destacada en términos de goles se dio en Chipre, ya que logró una de sus temporadas más fructíferas. En 2025, finalizó su vínculo con el CD Eldense, un club de la segunda división española, tras participar en 11 partidos antes de quedar libre.