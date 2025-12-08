HOYSuscripcion LR Focus

Reimond Manco celebra el regreso de Christian Cueva a Liga 1, pero le advierte sobre su físico: "Se nota y se ve mal tu estado"

"Yo nunca he tenido problemas contigo, ni quiero tenerlos", mencionó el popular 'Rei' al inicio de su discurso. Además, calificó de sorpresivo el fichaje de Christian Cueva por Juan Pablo II.

Reimond Manco y Christian Cueva fueron internacionales con la selección peruana. Foto: composición LR/Manco TV/Juan Pablo II
El regreso de Christian Cueva al fútbol peruano generó diversas reacciones. Uno de los que se animó a comentar sobre el fichaje del talentoso volante de 34 años por Juan Pablo II fue el exfutbolista Reimond Manco, quien criticó en algunas ocasiones al exjugador de Alianza Lima y protagonizó algunos episodios polémicos con él.

"Sorprende Juan Pablo II con este fichaje. Todos sabemos la calidad que tiene Christian Cueva. Te lo digo ‘Enano’… Yo nunca he tenido problemas contigo, ni quiero tenerlos. Sabes muy bien que hemos compartido en aquella preselección sub-17 y sub-20. Siempre voy a desearte lo mejor", sostuvo en su canal de YouTube.

lr.pe

Reimond Manco le advierte a Christian Cueva tras volver a Liga 1

Durante su intervención, Reimond Manco resaltó las cualidades de Christian Cueva y dejó un claro que le hace mucha falta a la Bicolor; asimismo, recordó los cuestionamientos que realizó hace algunos meses.

"Cuando hice el comentario sobre si estaba de acuerdo con tu convocatoria, cuando recién tenías continuidad en Cienciano, y dije que ‘no’; lo dije porque debo ser imparcial, en ese momento recién estabas volviendo. Siempre he dicho que no se juega con el pasado ni con el nombre, se juega con el momento futbolístico", mencionó.

En ese sentido, el popular 'Rei' le advirtió a su excompañero que debe mejor su condición física para intentar regresar a la selección peruana.

"Lo primero que debes hacer es bajar de peso. Se nota y se ve mal tu estado físico. Te lo digo con todo el respeto del mundo, eres grande y crack, pero con ese estado es difícil que te puedan convocar a la selección. Quizás te alcance para jugar en la Liga 1, pero no en Eliminatorias. Si bajas de peso, tiene que ser el ‘10’ titular de la selección, sin dudas", concluyó.

lr.pe

¿Qué dijo Christian Cueva tras su llegada a Juan Pablo II?

Luego de que Juan Pablo II confirmará el fichaje, Christian Cueva brindó sus primeras declaraciones como nuevo jugador del club de Chongoyape.

"Vengo con ilusión y muchas ganas de volver a disfrutar del fútbol. Aquí quiero lograr cosas importantes junto con la gente. Juan Pablo II tiene un proyecto serio y me encanta Chongoyape. Me siento bendecido", fueron las declaraciones recogidas por Radio Ovación.

