Miguel Rondelli, entrenador de Cusco FC, tuvo una conversación con los medios de comunicación previa a su duelo contra Sporting Cristal por los playoffs de la Liga 1, donde fue consultado sobre este partido que se viene. No dudó en apuntar respecto a la prensa, pues considera que no han estado presentes durante el desarrollo del campeonato y ahora, en este tipo de instancias, sí aparecen.

No obstante, lo que más llamó la atención sobre sus declaraciones fue cuando fue consultado sobre la salida de Néstor Gorosito de Alianza Lima, esto tras perder contra los rimenses. En sus palabras, el DT argentino señaló que, aunque no le compete hablar sobre otras instituciones, resaltó que es importante respetar los procesos de los técnicos y que quien gana no siempre tiene la razón.

¿Qué dijo el DT de Cusco FC sobre la salida de Néstor Gorosito de Alianza Lima?

El DT del cuadro 'Dorado' salió en defensa de Néstor Gorosito tras su salida de Alianza Lima. Rondelli criticó lo rápido que se juzga a los entrenadores únicamente por los resultados y afirmó que las decisiones del ex técnico íntimo fueron coherentes frente a los celestes, aunque el marcador no lo acompañó.

"Cuando uno habla con el diario del lunes, siempre es mucho más fácil. Ahora se lo está criticando mucho a Gorosito y uno ve los cambios que hizo Paulo (Autuori), que fueron cambios para ir a buscar el partido; y los cambios de Gorosito fueron más lógicos. Pero bueno, como a uno le salieron y al otro no, parece que siempre la historia la escriben los que ganan", explicó en un primer momento.

"Me parece que hay que empezar a respetar un poco más los procesos. No siempre el que gana tiene la razón y el que pierde no disputa nada. No me corresponde meterme en otras instituciones, pero sí creo que, en lo que atañe a mi profesión que es la de director técnico, sabemos que siempre estamos en esa cuerda floja. Igual considero que los equipos que consiguen logros son los que sostienen procesos. Entiendo que en los equipos grandes es más difícil, pero bueno, repito: siempre parece que el que gana tiene toda la razón y el que pierde parece ser un inútil, y yo creo que no es así", complementó el argentino.

Miguel Rondelli apunta contra los medios de comunicación

En otro momento de la conversación, Rondelli señaló que le sorprendió la cantidad de periodistas que había en el aeropuerto, indicando que antes de estas instancias nadie había ido a verlos.

"Si no me equivoco, porque acá casi todos los viajes se hacen por Lima, nosotros hicimos más o menos 17 viajes en el año y nunca había nadie. Y ahora están todos. Hay que estar antes. De diecisiete viajes y nunca vino nadie; ahora están todos (...) Creo que nosotros generamos expectativas todo el año, no solo ahora", fueron las palabras de Rondelli.