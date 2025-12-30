HOYSuscripcion LR Focus

Nuevo sismo de magnitud 4,4 se registró en Ucayali
Tony Kroos arremete contra el Mundial 2026 por el incremento de selecciones participantes: "El nivel está bajando"

El excampeón alemán señaló que la inclusión de más equipos podría repercutir negativamente en el rendimiento de los jugadores. Además, advirtió sobre el riesgo de ver goleadas abultadas en el Mundial 2026.

La leyenda alemana criticó duramente el Mundial 2026. Foto: ESPN
La leyenda alemana criticó duramente el Mundial 2026. Foto: ESPN

Empezó la cuenta regresiva para el Mundial 2026. El novedoso formato promete revolucionar la historia del fútbol e incluso jugarán más selecciones de lo normal. Sin embargo, algunas leyendas de este deporte cuestionan la idea de la FIFA en la próxima cita que incluye a 3 naciones (Estados Unidos, México y Canadá)

El excampeón mundial con Alemania y Real Madrid sorprendió con su pronóstico para el próximo torneo y criticó duramente a la FIFA por perjudicar el nivel en la máxima cita del fútbol. Además, advirtió el apretado calendario que tendrán por el incremento de partidos.

¿Qué dijo Tony Kroos sobre el Mundial 2026?

El exfutbolista dejó clara su postura. "Está bien que puedan participar muchas naciones, pero estoy en contra de que jueguen ahora más equipos. Hay que cuidar a los jugadores y a la calidad del torneo. Con tantos equipos vamos a ver muchos partidos con resultados muy claros y goleadas. Esto no son partidos que la afición quiere ver. Hay una eliminatoria más”.

 “A mí lo que me importa es que haya partidos buenos y de calidad. No disfruto un 5-0 o un 6-0. Yo sé que los jugadores llegan cansados y encima meten más partidos en el Mundial. El nivel está bajando“, advirtió Tony Kroos en una entrevista para Romario TV.

Así quedaron conformados los grupos del Mundial 2026

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur, ganador playoff D ( Dinamarca/República Checa/República de Irlanda/Macedonia del Norte)

Grupo B: Canadá, ganador del playoff A (Italia/Gales/Bosnia/Irlanda del Norte), Qatar, Suiza

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia, ganador playoff C (Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo)

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador

Grupo F: Países Bajos, Japón, ganador playoff B (Ucrania, Suecia, Polonia, Albania), Túnez

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay

Grupo I: Francia, Senegal, ganador repechaje 2 (Bolivia vs Surinam/Irak), Noruega

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria, Jordania

Grupo K: Portugal, ganador repechaje 1 (Nueva Caledonia vs Jamaica/Congo) Uzbekistán, Colombia

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá

