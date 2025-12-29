Frases con imágenes para felicitar por Año Nuevo 2026: para compartir con familia y amigos por WhatsApp e Instagram
La llegada del 2026 invita a hacer una pausa, reflexionar sobre lo vivido y proyectar nuevos objetivos. Es el momento ideal para compartir un saludo sincero que refuerce los lazos, transmita esperanza y renueve el optimismo de cara a un nuevo comienzo.
A pocos días de recibir el 2026, muchas personas alrededor del mundo se preparan para enviar mensajes de felicitación a sus seres queridos, amistades y colegas de trabajo. Este gesto no solo transmite buenos deseos, sino que también contribuye a fortalecer los vínculos interpersonales de cara al año venidero.
La llegada del Año Nuevo 2026 es una excelente ocasión para enviar mensajes personalizados cargados de buenos deseos, esperanza y gratitud. Estas fechas invitan a reflexionar sobre lo vivido y a proyectar nuevos objetivos, por lo que un saludo sincero puede convertirse en un gesto significativo que fortalezca los vínculos con familiares, amistades, colegas o comunidades en redes sociales.
Frase de año nuevo. Foto: La República
Frases cortas y originales para desear un Feliz Año Nuevo 2026 a tus seres queridos, amigos y colegas por WhatsApp e Instagram
- Que el 2026 llegue con salud, trabajo y tranquilidad para todos.
- Nuevo año, nuevas oportunidades. Feliz Año Nuevo 2026.
- Que cada día del 2026 traiga motivos para seguir adelante.
- Un nuevo comienzo llega con el 2026.
- Paz, unión y buenos momentos para este Año Nuevo 2026.
- Bienvenido, 2026.
- Por un 2026 con calma y constancia.
- Que el 2026 sume buenas noticias.
- Año Nuevo 2026, nuevos retos.
- Empezar el 2026 con esperanza.
- Que el 2026 sea un año de equilibrio y crecimiento.
- Cada inicio trae una nueva posibilidad. Feliz 2026.
- El 2026 abre un nuevo capítulo para seguir avanzando.
- Que este Año Nuevo marque caminos claros.
- Un año más para aprender y seguir.
- Que el 2026 fortalezca los lazos familiares.
- Un nuevo año para compartir más tiempo juntos.
- Salud y unión para este Año Nuevo 2026.
- Que el hogar siga lleno de calma este 2026.
- Un año más para cuidar lo que importa.
- Que el 2026 traiga estabilidad y nuevos comienzos.
- Un año más para avanzar paso a paso. Feliz 2026.
- Que cada meta del 2026 tenga su momento.
- Bienvenido 2026, con nuevas oportunidades.
- Un nuevo calendario, nuevas posibilidades.
- Que el 2026 llegue con calma y claridad.
- Empezar el 2026 con esperanza y constancia.
- Que este Año Nuevo marque un mejor rumbo.
- Un nuevo ciclo inicia con el 2026.
- Que el 2026 sume aprendizajes y logros.
- Un año para construir con paciencia.
- Que el 2026 traiga días más simples y tranquilos.
- Cada enero abre una nueva etapa. Feliz 2026.
- Que el 2026 permita avanzar sin prisa.
- Un nuevo año para ordenar prioridades.
- Que el 2026 llegue con buenas decisiones.
- Un comienzo más para seguir.
- Que este Año Nuevo traiga equilibrio.
- El 2026 inicia con nuevas metas.
- Un año más para seguir adelante.
- Que el 2026 venga con oportunidades reales.
- Un nuevo inicio se escribe hoy.
- Que el Año Nuevo 2026 sume bienestar.
- Un año para crecer con constancia.
- Que el 2026 permita cumplir objetivos.
- Un nuevo capítulo comienza ahora.
- Que el 2026 llegue con serenidad
- Un año más para aprender y mejorar.
- Que este 2026 marque avances positivos.
- Un nuevo año para seguir construyendo.
