Frases con imágenes para felicitar por Año Nuevo 2026: para compartir con familia y amigos por WhatsApp e Instagram

La llegada del 2026 invita a hacer una pausa, reflexionar sobre lo vivido y proyectar nuevos objetivos. Es el momento ideal para compartir un saludo sincero que refuerce los lazos, transmita esperanza y renueve el optimismo de cara a un nuevo comienzo.

Estas son las mejores frases para enviar a tus seres queridos por el Año Nuevo 2026.
Estas son las mejores frases para enviar a tus seres queridos por el Año Nuevo 2026.

A pocos días de recibir el 2026, muchas personas alrededor del mundo se preparan para enviar mensajes de felicitación a sus seres queridos, amistades y colegas de trabajo. Este gesto no solo transmite buenos deseos, sino que también contribuye a fortalecer los vínculos interpersonales de cara al año venidero.

La llegada del Año Nuevo 2026 es una excelente ocasión para enviar mensajes personalizados cargados de buenos deseos, esperanza y gratitud. Estas fechas invitan a reflexionar sobre lo vivido y a proyectar nuevos objetivos, por lo que un saludo sincero puede convertirse en un gesto significativo que fortalezca los vínculos con familiares, amistades, colegas o comunidades en redes sociales.

3 Arroces Navideños buenazos: arroz árabe, arroz con aceitunas y arroz amarillo
Frase de año nuevo.

Frase de año nuevo. Foto: La República

lr.pe

Frases cortas y originales para desear un Feliz Año Nuevo 2026 a tus seres queridos, amigos y colegas por WhatsApp e Instagram

  1. Que el 2026 llegue con salud, trabajo y tranquilidad para todos.
  2. Nuevo año, nuevas oportunidades. Feliz Año Nuevo 2026.
  3. Que cada día del 2026 traiga motivos para seguir adelante.
  4. Un nuevo comienzo llega con el 2026.
  5. Paz, unión y buenos momentos para este Año Nuevo 2026.
  6. Bienvenido, 2026.
  7. Por un 2026 con calma y constancia.
  8. Que el 2026 sume buenas noticias.
  9. Año Nuevo 2026, nuevos retos.
  10. Empezar el 2026 con esperanza.
  11. Que el 2026 sea un año de equilibrio y crecimiento.
  12. Cada inicio trae una nueva posibilidad. Feliz 2026.
  13. El 2026 abre un nuevo capítulo para seguir avanzando.
  14. Que este Año Nuevo marque caminos claros.
  15. Un año más para aprender y seguir.
  16. Que el 2026 fortalezca los lazos familiares.
  17. Un nuevo año para compartir más tiempo juntos.
  18. Salud y unión para este Año Nuevo 2026.
  19. Que el hogar siga lleno de calma este 2026.
  20. Un año más para cuidar lo que importa.
  21. Que el 2026 traiga estabilidad y nuevos comienzos.
  22. Un año más para avanzar paso a paso. Feliz 2026.
  23. Que cada meta del 2026 tenga su momento.
  24. Bienvenido 2026, con nuevas oportunidades.
  25. Un nuevo calendario, nuevas posibilidades.
  26. Que el 2026 llegue con calma y claridad.
  27. Empezar el 2026 con esperanza y constancia.
  28. Que este Año Nuevo marque un mejor rumbo.
  29. Un nuevo ciclo inicia con el 2026.
  30. Que el 2026 sume aprendizajes y logros.
  31. Un año para construir con paciencia.
  32. Que el 2026 traiga días más simples y tranquilos.
  33. Cada enero abre una nueva etapa. Feliz 2026.
  34. Que el 2026 permita avanzar sin prisa.
  35. Un nuevo año para ordenar prioridades.
  36. Que el 2026 llegue con buenas decisiones.
  37. Un comienzo más para seguir.
  38. Que este Año Nuevo traiga equilibrio.
  39. El 2026 inicia con nuevas metas.
  40. Un año más para seguir adelante.
  41. Que el 2026 venga con oportunidades reales.
  42. Un nuevo inicio se escribe hoy.
  43. Que el Año Nuevo 2026 sume bienestar.
  44. Un año para crecer con constancia.
  45. Que el 2026 permita cumplir objetivos.
  46. Un nuevo capítulo comienza ahora.
  47. Que el 2026 llegue con serenidad
  48. Un año más para aprender y mejorar.
  49. Que este 2026 marque avances positivos.
  50. Un nuevo año para seguir construyendo.
Frase de año nuevo.

Frase de año nuevo. Foto: La República

