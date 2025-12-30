HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Plantel de Alianza Lima 2026: así va quedando el equipo blanquiazul con los fichajes, salidas y renovaciones

Alianza Lima se prepara para la temporada 2026 con múltiples cambios. Bajo la dirección de Pablo Guedes, el equipo refuerza su plantilla para la Liga 1 y la Copa Libertadores.

Los fichajes de Alianza Lima para la temporada 2026. Foto: composición LR/Alianza Lima
Los fichajes de Alianza Lima para la temporada 2026. Foto: composición LR/Alianza Lima

Alianza Lima viene siendo uno de los equipos que más cambios está teniendo de cara a la nueva temporada 2026. El conjunto victoriano, con la llegada de Pablo Guedes al banquillo, viene reforzándose para lo que será la Liga 1 y la fase previa de la Copa Libertadores, en una temporada sumamente larga, por lo que deberán priorizar la rotación dentro del once titular.

Es en este contexto que, a poco de finalizar el año, los blanquiazules ya han anunciado hasta seis fichajes que han ilusionado a la hinchada. Jugadores como Jairo Vélez, Luis Ramos y, ahora último, Federico Girotti, deberán demostrar por qué el conjunto íntimo ha apostado por ellos. No obstante, así como hay incorporaciones, también hay futbolistas quienes tendrán que seguir su aventura en otro club.

lr.pe

Fichajes de Alianza Lima para la temporada 2026

En lo que resta del año, los nombres que más han ilusionado a los hinchas blanquiazules son las incorporaciones de Ramos, Vélez y Girotti, pues Alianza espera que con estos jugadores, que cuentan con gran experiencia, pueda pelear la Liga 1 y, sobre todo, llegar a lo más alto en torneos internacionales.

  • Jairo Vélez
  • Luis Ramos
  • Cristian Carbajal
  • D'Alessandro Montenegro
  • Alejandro Duarte
  • Federico Girotti

¿Qué jugadores salieron de Alianza Lima?

De momento, Alianza ha oficializado la salida de varios jugadores que no estarán con el equipo en la temporada 2026.

  • Ricardo Lagos
  • Hernán Barcos
  • Pablo Ceppelini
  • Guillermo Enrique
  • Ángelo Campos
  • Matías Succar (préstamo a Cienciano)
  • Brian Arias (préstamo a UCV)

Jugadores que renovaron con Alianza Lima

Alianza Lima solo ha oficializado la renovación de dos jugadores, uno de ellos es el zaguero central de la selección peruana Renzo Garcés.

  • Renzo Garcés
  • Ángel de la Cruz

