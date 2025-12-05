Reimond Manco minimiza que Universitario de Deportes no haya comprado a Jairo Vélez. En una reciente edición del programa 'Línea de 5' se conversó sobre esta decisión de los cremas, pues, como hasta donde se sabe, no llegaron a un acuerdo con el ecuatoriano para su renovación, por lo que tendrá que regresar a César Vallejo, club al que pertenece. Sin embargo, en el panorama también ha aparecido Alianza Lima, que espera poder sumar a Vélez a sus filas.

Es en este contexto que Manco, fiel a su estilo, dio su análisis sobre la situación, restándole importancia a que el jugador haya vestido la camiseta crema y que posiblemente vista la blanquiazul, ya que, según sus palabras, solo lleva un año en el club y, pese a su buena campaña, los hinchas no lo sienten tan identificado con la institución.

¿Qué dijo Reimond Manco sobre que Jairo Vélez deje Universitario?

En sus palabras, Manco dio varios ejemplos de jugadores que han vestido ambas camisetas, resaltando que, pese al cariño que pudieron generar en la hinchada, no es algo tan grave que se vayan al bando contrario.

"Si Vélez llega a Alianza, no sería como cuando se fue (Eduardo) Esidio. Creo que lo de Jairo podría ser similar a lo que pasó con (Alejandro) Hohberg. No sé cuánto sentido de pertenencia o identificación tenga la hinchada con Jairo en la 'U'. Lo aprecian, pero llegó recién este año y, aunque ha tenido buenas actuaciones, no es como si (Andy) Polo se fuera a Alianza", fueron sus palabras.

¿Cuánto pagará Alianza Lima por Jairo Vélez?

Alianza Lima busca concretar el fichaje cuanto antes, incluso antes de que culminen los playoffs de la Liga 1 2025. Según el periodista Kevin Pacheco, la llegada de Jairo Vélez debería definirse, como máximo, el martes 9.

"Alianza tiene planificado pagar la cláusula de salida que finaliza el contrato, que está valorizada en 125 mil dólares. Alianza Lima está en capacidad y ya señaló que pagará ese dinero. Alianza Lima está confiando en que la operación se va a realizar. A más tardar el martes se debe cerrar el fichaje", informó el periodista en el programa 'Vamos al Var'.