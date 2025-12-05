HOYSuscripcion LR Focus

Fabio Gruber responde a Reimond Manco tras pedir que vuelva a ser convocado a la selección peruana: "No es el final del camino"

El defensor alemán agradeció los elogios de Reimond Manco y aseguró que le gustaría volver a vestir los colores de la selección peruana en futuros compromisos.

Reimond Manco pidió que Fabio Gruber esté en los próximos procesos de la selección peruana. Foto: composición LR/Nuremberg
Reimond Manco pidió que Fabio Gruber esté en los próximos procesos de la selección peruana. Foto: composición LR/Nuremberg

Fabio Gruber generó reacciones positivas después de debutar con la camiseta de la selección peruana. A pesar de la dolorosa derrota 2-1 ante Chile, el defensor oriundo de Alemania dejó buenas sensaciones en sus primeros minutos, por lo que los hinchas se quedaron ansiosos por seguir viéndolo en acción. Uno de los que no dudó en elogiarlo fue el exfutbolista Reimond Manco. Después del encuentro ante la Roja, pidió que vuelva a ser convocado, puesto que es una gran apuesta para el futuro de la Blanquirroja.

Sus palabras llegaron hasta Gruber, quien le agradeció y prometió que no será el último compromiso que dispute con la selección peruana. Asimismo, dio detalles de lo que la odisea que vivió para poder vestir los colores del país de su madre.

PUEDES VER: Gerente deportivo de Emelec confirma el final de Christian Cueva en Ecuador: Él es un caballero

lr.pe

Fabio Gruber responde a los elogios de Reimond Manco

En su respuesta a Manco, Gruber dejó en claro que su objetivo es seguir jugando por los colores rojo y blanco. “Sí, sin duda (sobre si le enorgullece las palabras de Reimond Manco). Así que, si la reacción es positiva para tu debut, bueno, sí, lo agradezco. Pero también sé que no es el final del camino, así que me llevo esta buena sensación y solo quiero seguir adelante”, declaró en diálogo con su club Nuremberg.

Asimismo, contó lo que su traslado desde Alemania rumbo a Rusia. "El viaje fue emocionante, porque no había vuelo directo de Alemania a Rusia. Así que volé vía Estambul. Fueron tres horas de ida y tres de vuelta de aquí a Estambul y luego de Estambul a San Petersburgo. Sí, fui el primero en llegar. El resto del equipo llegó un poco después. Poco a poco fui conociendo a todos“, agregó.

Finalmente, manifestó que uno de las cosas que quedó pendiente es conocer e integrarse al equipo peruano. "Todavía necesito familiarizarme con los procedimientos y conocer mejor a los chicos, por así decirlo. No se hace de la noche a la mañana, ni en un solo curso de capacitación. Así que, como equipo, estamos intentando adaptarnos a los nuevos procedimientos, porque se está produciendo un cambio dentro de la federación y del equipo. Intentamos trabajar juntos lo mejor posible y entendernos mejor“, concluyó.

PUEDES VER: Mr. Peet confiesa que tuvo problemas con L1 Max por narración de ‘Pol Deportes’ en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: Hay cosas que uno desconoce

lr.pe

¿Qué dijo Reimond Manco sobre Fabio Gruber?

Durante la emisión del programa 'Línea de 5', Reimond Manco señaló que Fabio Gruber debe ser considerado para los próximos procesos de la selección peruana. Esto con la finalidad de que pelee un puesto en la zona defensiva.

"Yo soy de las personas que piensan que hasta de lo malo se rescata lo bueno. Para mí, la selección sumó un jugador que va a ser importante en el próximo proceso, y va a ser Gruber. Creo que mostró cosas muy interesantes, sobre todo en los perfiles, no necesitaba hacer tres o cuatro toques para volver a dar un pase, se perfilaba bien, va bien arriba. Es su primer partido, hay cosas que tiene que mejorar, pero hoy demostró que es un jugador que tiene que estar en el próximo proceso y que va a pelear para ganarse un puesto, pero es un jugador que ganó la selección", fueron las palabras del 'exjotita'.

