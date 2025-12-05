Alianza Lima ante Sporting Cristal en Matute en busca de un espacio en la fase de grupos de la próxima Libertadores

El campeonato terminó en su fase regular, pero aún hay cosas por disputarse. Hoy se conocerá al segundo finalista que peleará por ser Perú 2 en la Copa Libertadores 2026: Alianza Lima y Sporting Cristal se ven las caras esta noche en el estadio de Matute (8:00 p.m.) y el ganador enfrentará a Cusco FC para definir al clasificado a la fase de grupos del torneo continental.

En el partido de ida disputado en el Estadio Nacional, celestes y victorianos igualaron 1-1 con anotaciones de Martín Távara para los del Rímac, mientras que Hernán Barcos igualó las acciones, por lo que la llave está abierta para cualquiera.

El cuadro local podrá contar nuevamente con Carlos Zambrano, ausente en el partido de ida por expulsión en la última fecha de Clausura. Mientras que la visita sufre la ausencia de Luis Abram. Su lugar será ocupado por Rafael Lutiger, mientras que por la banda izquierda reaparecerá Nicolás Pasquini.

En tienda victoriana Paolo Guerrero será el ‘9’, y estará acompañado junto a Eryc Castillo y Kevin Quevedo. Por su parte, Paulo Autuori volverá a confiar en Felipe Vizeu como el referente de ataque.