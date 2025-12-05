Alineaciones Alianza Lima contra Sporting Cristal para la vuelta de los playoff Liga 1 2026: posibles onces de Néstor Gorosito y Paulo Autuori
Alianza Lima se prepara para un emocionante duelo contra Sporting Cristal este sábado 6 de diciembre en Matute, en el partido de vuelta de los playoffs de la Liga 1.
Alineaciones de Alianza Lima para enfrentar a Sporting Cristal. Este sábado 6 de diciembre se vivirá un partidazo en Matute, cuando los rimenses se enfrenten a los blanquiazules en el partido de vuelta de los playoffs de la Liga 1. Tanto Néstor Gorosito como Paulo Autuori deberán planificar cuidadosamente los onces que utilizarán para avanzar a la siguiente fase, donde los espera Cusco FC.
Una de las novedades para este encuentro será el regreso de Felipe Vizeu, quien se recuperó de su lesión y podría ser incluido en el equipo. De igual manera, Miguel Araujo y Luis Abram también retornan al once inicial.
Alianza Lima enfrentará a Sporting Cristal en Matute. Foto: A Presión
Posible alineación de Alianza Lima y Sporting Cristal
- Alianza Lima: Guillermo Viscarra, Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Miguel Trauco, Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Pablo Ceppelini, Alan Cantero, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.
- Sporting Cristal: Diego Enríquez, Leandro Sosa, Miguel Araujo, Luis Abram, Rafael Lutiger, Jesus Pretell, Martín Távara, Ian Wisdom, Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu.
¿Cuándo juega Alianza Lima vs Sporting Cristal por los playoffs?
El partido de vuelta entre Alianza Lima y Sporting Cristal se disputará este sábado 6 de diciembre, a partir de las 8.00 p.m., en el Estadio Alejandro Villanueva.
Precios para el partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal en Matute
Alianza Lima anunció en sus redes sociales los precios oficiales de las entradas, que se podrán adquirir a través de la página web de Joinnus, con una venta preferencial a partir de S/27.90.
- Palco Apuesta Total: S/219.90
- Occidente central: S/179.90
- Occidente lateral: S/ 139.90
- Occidente lateral (silla de ruedas): S/ 79.90
- Oriente: S/79.90
- Sur: S/27.90
- Norte: S/27.90