Fútbol Peruano

Alineaciones Alianza Lima contra Sporting Cristal para la vuelta de los playoff Liga 1 2026: posibles onces de Néstor Gorosito y Paulo Autuori

Alianza Lima se prepara para un emocionante duelo contra Sporting Cristal este sábado 6 de diciembre en Matute, en el partido de vuelta de los playoffs de la Liga 1.

Sporting Cristal vs Alianza Lima este sábado 6 de diciembre por la Liga 1. Foto: Sporting Cristal

Alineaciones de Alianza Lima para enfrentar a Sporting Cristal. Este sábado 6 de diciembre se vivirá un partidazo en Matute, cuando los rimenses se enfrenten a los blanquiazules en el partido de vuelta de los playoffs de la Liga 1. Tanto Néstor Gorosito como Paulo Autuori deberán planificar cuidadosamente los onces que utilizarán para avanzar a la siguiente fase, donde los espera Cusco FC.

Una de las novedades para este encuentro será el regreso de Felipe Vizeu, quien se recuperó de su lesión y podría ser incluido en el equipo. De igual manera, Miguel Araujo y Luis Abram también retornan al once inicial.

Gerente deportivo de Emelec confirma el final de Christian Cueva en Ecuador: "Él es un caballero"

lr.pe
Alianza Lima enfrentará a Sporting Cristal en Matute. Foto: A Presión

Posible alineación de Alianza Lima y Sporting Cristal

  • Alianza Lima: Guillermo Viscarra, Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Miguel Trauco, Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Pablo Ceppelini, Alan Cantero, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.
  • Sporting Cristal: Diego Enríquez, Leandro Sosa, Miguel Araujo, Luis Abram, Rafael Lutiger, Jesus Pretell, Martín Távara, Ian Wisdom, Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Sporting Cristal por los playoffs?

El partido de vuelta entre Alianza Lima y Sporting Cristal se disputará este sábado 6 de diciembre, a partir de las 8.00 p.m., en el Estadio Alejandro Villanueva.

Altas y bajas de Universitario en el mercado de fichajes: así va cambiando el plantel de la 'U' para la Liga 1 2026

lr.pe

Precios para el partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal en Matute

Alianza Lima anunció en sus redes sociales los precios oficiales de las entradas, que se podrán adquirir a través de la página web de Joinnus, con una venta preferencial a partir de S/27.90.

  • Palco Apuesta Total: S/219.90
  • Occidente central: S/179.90
  • Occidente lateral: S/ 139.90
  • Occidente lateral (silla de ruedas): S/ 79.90
  • Oriente: S/79.90
  • Sur: S/27.90
  • Norte: S/27.90
