Fútbol Peruano

Altas y bajas de Universitario en el mercado de fichajes: así va cambiando el plantel de la 'U' para la Liga 1 2026

Universitario de Deportes ya planifica su próxima temporada en la Liga 1, con el objetivo de lograr el tetracampeonato y rendir a un alto nivel en la Copa Libertadores.

Universitario viene preparando todo para la siguiente temporada en la Liga 1 2026. Foto: Universitario
Universitario viene preparando todo para la siguiente temporada en la Liga 1 2026. Foto: Universitario

Universitario de Deportes ya se encuentra planificando todo para la próxima temporada de la Liga 1, con la meta de hacer historia y alcanzar el tetracampeonato, además de firmar una mejor participación en la Copa Libertadores. Por ello, el equipo de Jorge Fossati empieza a mover sus piezas: algunos futbolistas preparan su salida y otros están próximos a incorporarse al plantel crema.

Por el momento, se han confirmado las renovaciones de jugadores como Williams Riveros, Matías Di Benedetto, Horacio Calcaterra y José Carabalí, quienes han mostrado un rendimiento sólido a lo largo del Torneo Apertura y Clausura.

lr.pe

Posibles fichajes de Universitario para la siguiente temporada en la Liga 1

Según el portal Tranfermarkt, Universitario estaría interesado en tres jugadores para incluir en su plantilla de cara a lo que será la Liga 1 2026.

  • Juan Martínez, delantero centro, Perú, 20 años – Sport Huancayo
  • Claudio Spinelli, delantero centro, Argentina/Italia, 28 años – Independiente del Valle
  • Jhair Soto, defensa central, Perú, 22 años – ADT Tarma

¿Qué jugadores son bajas en Universitario?

De manera oficial, de momento la 'U' ha confirmado la salida de tres jugadores, esto con el objetivo de renovar la plantilla de cara a la siguiente temporada, aunque estas salidas han dejado opiniones divididas entre los hinchas.

  • Sebastián Britos
  • Gabriel Costas
  • Diego Churín

lr.pe

Posibles salidas de Universitario

Una de las sorpresas es el interés de Alianza Lima por Jairo Vélez, jugador que pertenece a César Vallejo. Sin embargo, Universitario aún no ha movido ficha por él pese a su gran temporada. Según información de Kevin Pacheco, en tienda blanquiazul tienen pensado pagar su cláusula de salida para concretar el fichaje. A continuación la lista de los jugadores quienes han despertado el intereses en otros clubes.

  • Jairo Vélez (30, Ecuador/Perú) – Alianza Lima
  • Jairo Concha (26, Perú) – Pumas UNAM
  • Jairo Concha (26, Perú) – CF Monterrey
  • César Inga (23, Perú) – Pumas UNAM
  • César Inga (23, Perú) – CF Monterrey
  • Álex Valera (29, Perú) – Ceará SC
  • Paolo Reyna (24, Perú) – Alianza Lima
  • César Inga (23, Perú) – Vélez Sarsfield
  • César Inga (23, Perú) – Racing Club
  • César Inga (23, Perú) – New York City FC
