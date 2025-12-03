HOYSuscripcion LR Focus

Hermano de Hernán Barcos lanzó contundente mensaje tras su nuevo gol con Alianza Lima: "Siempre en los partidos importantes"

Gabriel Barcos, hermano de Hernán, destacó en redes sociales el aporte de su hermano en momentos clave. Afirmó que siempre aparece en los partidos importantes para el club blanquiazul.

Hermano de Hernán Barcos resaltó los goles importantes que ha hecho el 'Pirata' con Alianza Lima. Foto: composición LR
Hermano de Hernán Barcos resaltó los goles importantes que ha hecho el 'Pirata' con Alianza Lima. Foto: composición LR

El gol de Hernán Barcos frente a Sporting Cristal, que le dio el empate a Alianza Lima por los playoffs de la Liga 1, sigue generando debate. Tras saberse que la directiva ya no deseaba contar con los servicios del argentino, surgieron opiniones divididas, pues algunos consideraban que el ‘Pirata’ debía retirarse en el club, ya que ha aportado mucho con sus goles.

En este contexto aparece la figura de Gabriel Barcos, hermano del delantero, quien tras la típica publicación del gol que compartió Alianza en sus redes sociales no dudó en destacar que su hermano siempre aparece en los partidos importantes.

lr.pe

Hermano de Hernán Barcos lanza contundente para Alianza Lima

Gabriel Barcos resaltó los goles que hizo Hernán con Alianza. Foto: X

Gabriel Barcos resaltó los goles que hizo Hernán con Alianza. Foto: X

Tras el gol clave de Barcos, su hermano no dudo en ser uno de lo más felices por esto. "Como en la Bombonera, como en el Arena do Gremio, como en Chile, como contra Talleres, como en Matute, como siempre en los partidos importantes, como siempre. Deportivamente", se puede leer en la publicación. Con esta respuesta, los hinchas blanquiazules no dudaron en responderle también, dando muestras de cariños hacia el 'Pirata'.

lr.pe

Hernán Barcos deja conmovedor mensaje tras el Cristal vs Alianza

"Feliz por el gol, por el empate. Creo que fue un resultado justo, los dos hicimos un buen partido. Sabíamos que iba a ser un partido duro. Cristal juega muy bien, tienen un gran entrenador y buenos jugadores. Sabíamos que no iba a ser feliz, así que feliz por el empate", empezó diciendo.

 "Durísimo, pero afrontándolo con el profesionalismo de siempre. Con la tranquilidad de que dejé todo y que voy a dejar todo. Escuché mucho que estoy afuera y pensando en otra cosa. Yo soy de Alianza para toda la vida, no importa cuándo deje de jugar acá, soy de Alianza toda la vida", complementó Barcos.

 "Una pregunta difícil. Tranquilo por todo lo que hice y lo que dejé. Siempre hay mucho para hablar, pero en este momento estoy feliz por el empate. Es un resultado lindo para nosotros", sentenció el jugador de 41 años.

