Hernán Barcos quiere dejar hasta el último cartucho en Alianza Lima. Por ello, el delantero argentino marcó en la igualdad 1-1 ante Sporting Cristal por los playoffs de la Liga 1 2025. Tras el compromiso, dijo que han sido unos días complicados después de conocer que no seguirá en el equipo blanquiazul para la próxima temporada. A pesar de ello, dejó en claro que siempre ha sido un profesional y dejará todo de sí mismo hasta su último partido con Alianza.

En sus declaraciones, agradeció el apoyo de sus compañeros y su familia en este difícil momento que está atravesando. A propósito, una persona que ha estado presente en la vida de Barcos ha sido su esposa Giuli Cunha, quien le dedicó un emotivo mensaje tras volver a marcar con los íntimos.

Esposa de Hernán Barcos dedica conmovedor mensaje a su esposo tras su gol

“Que en tu vida nunca olvides que mereces mucho, porque tú eres mucho", escribió Cunha en su cuenta de Instagram. La publicación fue reposteada por Hernán Barcos y llega en un contexto en el que la salida del delantero ha generado una gran polémica.

Publicación de Giuli Cunha. Foto: captura de Instagram.

¿Qué dijo Hernán Barcos tras marcar con Alianza Lima ante Sporting Cristal?

En un primer momento, Hernán Barcos brindó un análisis de lo que fue el 1-1 entre Alianza Lima y Sporting Cristal. "Feliz por el gol, por el empate. Creo que fue un resultado justo, los dos hicimos un buen partido. Sabíamos que iba a ser un partido duro. Cristal juega muy bien, tienen un gran entrenador y buenos jugadores. Sabíamos que no iba a ser feliz, así que feliz por el empate", declaró para L1 Max.

Asimismo, habló sobre cómo ha vivido los últimos días tras conocerse su partida. "Durísimo, pero afrontándolo con el profesionalismo de siempre. Con la tranquilidad de que dejé todo y que voy a dejar todo. Escuché mucho que estoy afuera y pensando en otra cosa. Yo soy de Alianza para toda la vida, no importa cuándo deje de jugar acá, soy de Alianza toda la vida", comentó.

Finalmente, fue consultado si se va tranquilo del club de sus amores después de 4 años. "Una pregunta difícil. Tranquilo por todo lo que hice y lo que dejé. Siempre hay mucho para hablar, pero en este momento estoy feliz por el empate. Es un resultado lindo para nosotros", concluyó.