Falta poco para que Hernán Barcos termine su historia en Alianza Lima, tras la decisión de la dirigencia, que le comunicó que ya no contaban con él para la siguiente temporada. Sin embargo, muchos pensarían que, tras esta repentina decisión, su nivel bajaría, pero ocurrió todo lo contrario. El argentino volvió a demostrar su profesionalismo y, cuando le tocó ingresar en el partido contra Sporting Cristal por los playoffs de la Liga 1, tuvo la oportunidad de anotar el gol que le devolvió la vida al club blanquiazul.

En este contexto, Mr. Peet, en una reciente edición de 'Madrugol', dio su perspectiva de la situación, sobre todo después del tanto. En sus palabras, cuestionó a la dirigencia por esta decisión. Además, señaló que tenía información de muy buena fuente sobre los proyectos que se iban a realizar en el club, donde las cabezas eran Barcos y Paolo Guerrero, pero todo cambió repentinamente.

Mr. Peet cuestiona la salida de Hernán Barcos

En sus palabras, Arévalo no dudo en señalar que a pesar de la info que tenía, el tema se “rompió” y no pudo dar una razón.

"Yo recibo la información de que Alianza iba a continuar con este proyecto, que incluía la continuidad de Gorosito y la idea de que Guerrero y Barcos se retiren en Alianza y es lo que yo le transmití a ustedes. No sé en qué momento ni qué pasó para que cambiaran las decisiones. Después de ver el abrazo de Gorosito con Barcos y lo que él dijo en la conferencia “pueden decir de mí que sé o no sé, he jugado tantos años a la pelota que lo más importante para un técnico es irse con el cariño y respeto del jugador”, yo no sé cuál es el tema ni por dónde se rompió esto, es un tema muy sensible. Ni ustedes que opinan, ni yo, sé realmente lo que ha pasado. Yo siempre voy a ponderar la institución; la palabra Alianza está por encima de todos. Creo que el hincha merece una explicación de ambas partes", fueron las palabras del periodista.

¿Cuándo juega Alianza Lima contra Sporting Cristal por la vuelta de los playoffs de la Liga 1?

El duelo de vuelta entre los victorianos y los del Rímac se disputará este sábado 6 de diciembre a las 8.00 p.m. (hora peruana). El estadio Alejandro Villanueva será el encargado de recibir este importante partido por los playoffs de la Liga 1, cuyo ganador se medirá ante Cusco FC.