HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Delia Espinoza se salvó de ser inhabilitada por el Congreso | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Deportes

Mr. Peet cuestiona la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima tras gol contra Sporting Cristal: "Es un tema muy sensible"

"Creo que el hincha merece una explicación de ambas partes", fueron las palabras de Mr. Peet, quien no dudó en cuestionar la salida, pues en un principio tenía la información de que el club buscaba la continuidad del ‘Pirata’.

Mr. Peet dio su análisis de la salida de Hernán Barcos tras gol frente a Sporting Cristal. Foto: composición LR/Madrugol/difusión
Mr. Peet dio su análisis de la salida de Hernán Barcos tras gol frente a Sporting Cristal. Foto: composición LR/Madrugol/difusión

Falta poco para que Hernán Barcos termine su historia en Alianza Lima, tras la decisión de la dirigencia, que le comunicó que ya no contaban con él para la siguiente temporada. Sin embargo, muchos pensarían que, tras esta repentina decisión, su nivel bajaría, pero ocurrió todo lo contrario. El argentino volvió a demostrar su profesionalismo y, cuando le tocó ingresar en el partido contra Sporting Cristal por los playoffs de la Liga 1, tuvo la oportunidad de anotar el gol que le devolvió la vida al club blanquiazul.

En este contexto, Mr. Peet, en una reciente edición de 'Madrugol', dio su perspectiva de la situación, sobre todo después del tanto. En sus palabras, cuestionó a la dirigencia por esta decisión. Además, señaló que tenía información de muy buena fuente sobre los proyectos que se iban a realizar en el club, donde las cabezas eran Barcos y Paolo Guerrero, pero todo cambió repentinamente.

PUEDES VER: Mr. Peet confiesa que tuvo problemas con L1 Max por narración de ‘Pol Deportes’ en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: "Hay cosas que uno desconoce”

lr.pe

Mr. Peet cuestiona la salida de Hernán Barcos

En sus palabras, Arévalo no dudo en señalar que a pesar de la info que tenía, el tema se “rompió” y no pudo dar una razón.

"Yo recibo la información de que Alianza iba a continuar con este proyecto, que incluía la continuidad de Gorosito y la idea de que Guerrero y Barcos se retiren en Alianza y es lo que yo le transmití a ustedes. No sé en qué momento ni qué pasó para que cambiaran las decisiones. Después de ver el abrazo de Gorosito con Barcos y lo que él dijo en la conferencia “pueden decir de mí que sé o no sé, he jugado tantos años a la pelota que lo más importante para un técnico es irse con el cariño y respeto del jugador”, yo no sé cuál es el tema ni por dónde se rompió esto, es un tema muy sensible. Ni ustedes que opinan, ni yo, sé realmente lo que ha pasado. Yo siempre voy a ponderar la institución; la palabra Alianza está por encima de todos. Creo que el hincha merece una explicación de ambas partes", fueron las palabras del periodista.

¿Cuándo juega Alianza Lima contra Sporting Cristal por la vuelta de los playoffs de la Liga 1?

El duelo de vuelta entre los victorianos y los del Rímac se disputará este sábado 6 de diciembre a las 8.00 p.m. (hora peruana). El estadio Alejandro Villanueva será el encargado de recibir este importante partido por los playoffs de la Liga 1, cuyo ganador se medirá ante Cusco FC.

Notas relacionadas
Mr. Peet confiesa que tuvo problemas con L1 Max por narración de ‘Pol Deportes’ en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: "Hay cosas que uno desconoce”

Mr. Peet confiesa que tuvo problemas con L1 Max por narración de ‘Pol Deportes’ en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: "Hay cosas que uno desconoce”

LEER MÁS
Mr. Peet revela por qué Néstor Gorosito no convocó a Piero Cari para el Alianza Lima - Cristal: "Hay que tener cuidado con estos temas"

Mr. Peet revela por qué Néstor Gorosito no convocó a Piero Cari para el Alianza Lima - Cristal: "Hay que tener cuidado con estos temas"

LEER MÁS
Mr. Peet aclara que salida de Hernán Barcos de Alianza Lima no fue como la de Wilmer Aguirre: “Al ‘Zorrito’ le mintieron”

Mr. Peet aclara que salida de Hernán Barcos de Alianza Lima no fue como la de Wilmer Aguirre: “Al ‘Zorrito’ le mintieron”

LEER MÁS
'Cóndor' Mendoza deslizó el posible motivo por el que Alianza Lima no quiso más a Hernán Barcos: "Ha hecho algo que no debería hacer"

'Cóndor' Mendoza deslizó el posible motivo por el que Alianza Lima no quiso más a Hernán Barcos: "Ha hecho algo que no debería hacer"

LEER MÁS
Gonzalo Núñez reaparece en vivo con sorpresivo cambio físico: "¿Me han traído para hablar de mí o de fútbol?"

Gonzalo Núñez reaparece en vivo con sorpresivo cambio físico: "¿Me han traído para hablar de mí o de fútbol?"

LEER MÁS
Jesús Castillo rompe su silencio sobre fichaje por Universitario por encima de Sporting Cristal: “Nunca recibí un llamado"

Jesús Castillo rompe su silencio sobre fichaje por Universitario por encima de Sporting Cristal: “Nunca recibí un llamado"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mr. Peet confiesa que tuvo problemas con L1 Max por narración de ‘Pol Deportes’ en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: "Hay cosas que uno desconoce”

Mr. Peet confiesa que tuvo problemas con L1 Max por narración de ‘Pol Deportes’ en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: "Hay cosas que uno desconoce”

LEER MÁS
Carlos Zambrano fue involucrado en presunta estafa inmobiliaria de empresario a pareja de ancianos: "No nos deje en la calle"

Carlos Zambrano fue involucrado en presunta estafa inmobiliaria de empresario a pareja de ancianos: "No nos deje en la calle"

LEER MÁS
Paolo Guerrero responde con sarcásticos gestos tras provocación de hinchas de Sporting Cristal

Paolo Guerrero responde con sarcásticos gestos tras provocación de hinchas de Sporting Cristal

LEER MÁS
Néstor Gorosito revela lo que le aseguró Hernán Barcos antes del duelo entre Alianza Lima vs Sporting Cristal: “Por eso vino a abrazarme”

Néstor Gorosito revela lo que le aseguró Hernán Barcos antes del duelo entre Alianza Lima vs Sporting Cristal: “Por eso vino a abrazarme”

LEER MÁS
Alianza Lima rescató el empate en el Nacional: igualó 1-1 ante Sporting Cristal en la ida de los playoffs de la Liga 1 2025

Alianza Lima rescató el empate en el Nacional: igualó 1-1 ante Sporting Cristal en la ida de los playoffs de la Liga 1 2025

LEER MÁS
Alianza Lima vs Universitario por la Liga Peruana de Vóley: hora y canales para ver el último 'Clásico' del año

Alianza Lima vs Universitario por la Liga Peruana de Vóley: hora y canales para ver el último 'Clásico' del año

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del Dólar en Perú HOY, miércoles 3 de diciembre: consulta aquí la última cotización y el tipo de cambio.

'Pol Deportes' es retirado de centro comercial por personal de seguridad: "Retírense, pues, está prohibido"

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

Deportes

Prensa internacional elogia a 'Pol Deportes' tras su debut como narrador en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: "Los sueños se cumplen"

Paolo Guerrero responde con sarcásticos gestos tras provocación de hinchas de Sporting Cristal

Real Madrid vs Athletic Bilbao EN VIVO por LaLiga de España: alineaciones confirmadas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

Harvey Colchado confirma su postulación al Congreso con el partido Ahora Nación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025