Yoshimar Yotún se ofusca con la prensa en plena conferencia por no reconocer la jerarquía de Sporting Cristal: "No sé por qué les cuesta tanto"

El volante peruano expresó su molestia luego de percibir que todas las preguntas iban direccionadas a Alianza Lima y no a hablar sobre el dominio de Sporting Cristal durante los 90 minutos.

Yoshimar Yotún no fue titular en el Sporting Cristal vs Alianza Lima. Foto: composición LR/captura de Inka Deportes
Yoshimar Yotún explotó en plena conferencia después del empate 1-1 entre Sporting Cristal y Alianza Lima por la ida de los playoffs de al Liga 1 2025. El volante peruano no toleró que la prensa no haya reconocida la superioridad y jerarquía del equipo rimense durante los 90 minutos. Bajo su punto de vista, las preguntas estaban siendo mayormente direccionados a analizar al desempeño de los blanquiazules mientras dejaban de lado a los celestes.

"¿Cristal no tiene jerarquía?", increpó Yotún a los medios presentes. Por último, dejó en claro que el equipo dejó todo en la cancha y no tuvo temor al asegurar que fueron dominadores ante Alianza Lima.

lr.pe

Yoshimar Yotún enfurece con la prensa tras no reconocer jerarquía de Sporting Cristal

"El 'profe' ha resumido todo. Nosotros también somos un equipo de jerarquía, imagínate, tenemos a Araujo, a Abram, al 'Cholo', Benavente, a Diego Enríquez en la selección. No sé por qué les cuesta tanto hablar de que Cristal hizo un gran partido", dijo al inicio de su intervención.

Posteriormente, sostuvo que Cristal tuvo todo para ganar el encuentro, pero no estuvo eficaz de cara al arco. Sin embargo, según su postura, esto no quiere decir que los bajopontinos no tengan jerarquía para enfrentar esta clase de cotejos.

"Todas las preguntas van direccionadas a Alianza, hay que analizar, ponerse los pantalones bien y preguntar que hoy Cristal fue superior. Obviamente faltan cosas, no fuimos eficaces a la hora de definir, pero fuimos superiores. Entonces, no entiendo por qué esa palabra de que Alianza tiene jerarquía. ¿Cristal no tiene jerarquía? Jerarquía son los 90 minutos, no solo un tiro libre o un córner. Nosotros hoy tuvimos jerarquía, tuvimos los pantalones bien puestos para salir y llegar", concluyó.

lr.pe

¿Cuándo vuelve a jugar Sporting Cristal ante Alianza Lima?

Después de igualar 1-1 en el Nacional, Sporting Cristal volverá a verse las caras ante Alianza Lima por la vuelta de los playoffs de la Liga 1 2205. Este vez, el encuentro se llevará a cabo en Matute y está programado para este 6 de diciembre, a partir de las 8.00 p. m.

