La final de la Copa Libertadores 2025 genera mucha expectativa en todo el mundo. En la previa del partido entre Palmeiras y Flamengo, los periodistas de la cadena internacional ESPN quedaron deslumbrados con el Estado Monumental de Ate, escenario que albergará el cotejo entre los gigantes brasileños.

El recinto de Universitario de Deportes volverá a ser testigo de una final continental después de 6 años. Alrededor de 80.000 hinchas estarán presentes en sus instalaciones.

Periodistas de ESPN deslumbrados con el Monumental en final de Copa Libertadores

En un primer momento, la periodista Alina Moine calificó de "bellísimo" al Estadio Monumental de Lima y remarcó que hace algunos años era el más grande del continente.

"Un estadio que, a partir de la ampliación del Estadio Monumental de River en Buenos Aires, pasó a ser el segundo más grande de Latinoamérica. En 2019, era el más grande de Latinoamérica. Es un estadio bellísimo (Monumental de Ate)", manifestó la comunicadora durante la transmisión.

"Tiene 220 palcos. Es un estadio realmente muy bonito, como dice Alina, el segundo más importante. ¿Sabes cuál es el tercero? El Maracaná, que quedó atrás de este en capacidad de espectadores", agregó otro de los comentaristas.

¿A qué hora empieza la final de la Copa Libertadores 2025?

La final de la Copa Libertadores 2025 sufrió un retraso debido al tráfico presente en la ciudad de Lima. Según se informó en la transmisión, el compromiso empezará a partir de las 4.15 p. m. (hora peruana) y 6.15 p. m. (hora brasileña).

¿Cuáles son los estadios más grandes de Sudamérica?

El estadio más grande de Sudamérica es el Mâs Monumental de Buenos Aires. El Coloso, que es propiedad del club River Plate, fue remodelado y actualmente cuenta con una capacidad para 85.000 hinchas.