Atlético Nacional vs Independiente Medellín EN VIVO por el cuadrangular Liga BetPlay: ¿a qué hora y cómo ver el partido?

Este jueves 4 de diciembre desde las 6.30 (hora peruana), se disputará el partido entre Atlético Nacional e Independiente Medellín por el cuadrangular de la Liga BetPlay. Este encuentro promete ser emocionante, ya que ambos equipos necesitan sumar de a tres para mantenerse en la pelea por la clasificación a los playoffs de la Primera A. El partido podrá seguirse a través de la señal de RCN y, en Colombia, por Win Sports. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto de este partidazo.

Atlético Nacional intentará reponerse de la derrota anterior para seguir con opciones de llegar a la gran final, mientras que Independiente Medellín, enfocado ya en la temporada 2026, buscará sumar su primera victoria en el cuadrangular.

¿A qué hora juega Atlético Nacional vs Independiente Medellín?

El encuentro está programado para jugarse desde las 6.30 p.m. (hora peruana). A continuación la programación de horarios para otros países.

Perú: 6.30 p. m.

Colombia: 6.30 p. m.

Ecuador: 6.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Argentina: 8.30 p. m.

Uruguay: 8.30 p. m.

Venezuela: 7.30 p. m.

Bolivia: 7.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

México (CDMX): 5.30 p. m.

5.30 p. m. Estados Unidos (ET): 6.30 p. m

¿Cómo ver el partido entre Atlético Nacional vs Independiente Medellín?

El partido se podrá seguir por la señal de RCN desde Perú y en Colombia tienes la opción de Win Play. Consulta la lista de canales por cada país.

Chile: RCN Nuestra Tele

Colombia: Win Play, Win+ Fútbol, RCN Nuestra Tele

Ecuador: RCN Nuestra Tele

Perú: RCN Nuestra Tele

RCN Nuestra Tele Venezuela: RCN Nuestra Tele

Pronósticos para el Atlético Nacional vs Independiente Medellín

Para este partido, el principal candidato a llevarse la victoria es 'El Verde'.

Betsson: gana Atlético Nacional (1.88), empate (3.45), gana Independiente Medellín (3.95)

Betano: gana Atlético Nacional (1.88), empate (3.35), gana Independiente Medellín (4.15)

bet365: gana Atlético Nacional (1.90), empate (3.40), gana Independiente Medellín (4.10)

1xBet: gana Atlético Nacional (1.91), empate (3.34), gana Independiente Medellín (3.99)

Coolbet: gana Atlético Nacional (1.93), empate (3.40), gana Independiente Medellín (3.85)

Últimos partidos entre Atlético Nacional vs Independiente Medellín