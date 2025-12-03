Atlético Nacional vs Independiente Medellín EN VIVO por el cuadrangular Liga BetPlay: ¿a qué hora y cómo ver el partido?
Este jueves 4 de diciembre, Atlético Nacional e Independiente Medellín se enfrentan en el cuadrangular de la Liga BetPlay. El partido se jugará a las 6.30 p.m. (hora peruana) y será crucial para la clasificación a los playoffs.
- Los 4 jugadores que no seguirían en Sporting Cristal y que no estarían en los planes de Paulo Autori en 2026
- 'Pol Deportes' cumplió su más grande sueño: joven talento es parte de la transmisión del Sporting Cristal vs Alianza Lima
Este jueves 4 de diciembre desde las 6.30 (hora peruana), se disputará el partido entre Atlético Nacional e Independiente Medellín por el cuadrangular de la Liga BetPlay. Este encuentro promete ser emocionante, ya que ambos equipos necesitan sumar de a tres para mantenerse en la pelea por la clasificación a los playoffs de la Primera A. El partido podrá seguirse a través de la señal de RCN y, en Colombia, por Win Sports. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto de este partidazo.
Atlético Nacional intentará reponerse de la derrota anterior para seguir con opciones de llegar a la gran final, mientras que Independiente Medellín, enfocado ya en la temporada 2026, buscará sumar su primera victoria en el cuadrangular.
PUEDES VER: Mr. Peet confiesa que tuvo problemas con L1 Max por narración de ‘Pol Deportes’ en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: "Hay cosas que uno desconoce”
¿A qué hora juega Atlético Nacional vs Independiente Medellín?
El encuentro está programado para jugarse desde las 6.30 p.m. (hora peruana). A continuación la programación de horarios para otros países.
- Perú: 6.30 p. m.
- Colombia: 6.30 p. m.
- Ecuador: 6.30 p. m.
- Chile: 8.30 p. m.
- Argentina: 8.30 p. m.
- Uruguay: 8.30 p. m.
- Venezuela: 7.30 p. m.
- Bolivia: 7.30 p. m.
- Paraguay: 8.30 p. m.
- México (CDMX): 5.30 p. m.
- Estados Unidos (ET): 6.30 p. m
¿Cómo ver el partido entre Atlético Nacional vs Independiente Medellín?
El partido se podrá seguir por la señal de RCN desde Perú y en Colombia tienes la opción de Win Play. Consulta la lista de canales por cada país.
- Chile: RCN Nuestra Tele
- Colombia: Win Play, Win+ Fútbol, RCN Nuestra Tele
- Ecuador: RCN Nuestra Tele
- Perú: RCN Nuestra Tele
- Venezuela: RCN Nuestra Tele
Pronósticos para el Atlético Nacional vs Independiente Medellín
Para este partido, el principal candidato a llevarse la victoria es 'El Verde'.
- Betsson: gana Atlético Nacional (1.88), empate (3.45), gana Independiente Medellín (3.95)
- Betano: gana Atlético Nacional (1.88), empate (3.35), gana Independiente Medellín (4.15)
- bet365: gana Atlético Nacional (1.90), empate (3.40), gana Independiente Medellín (4.10)
- 1xBet: gana Atlético Nacional (1.91), empate (3.34), gana Independiente Medellín (3.99)
- Coolbet: gana Atlético Nacional (1.93), empate (3.40), gana Independiente Medellín (3.85)
PUEDES VER: Paolo Guerrero sorprende emotivamente a 'Pol Deportes' y le regala su camiseta tras el Alianza Lima vs Sporting Cristal
Últimos partidos entre Atlético Nacional vs Independiente Medellín
- 23.11.25 | Ind. Medellín 0–0 Atl. Nacional
- 26.10.25 | Atl. Nacional 5–2 Ind. Medellín
- 07.09.25 | Ind. Medellín 3–3 Atl. Nacional
- 04.05.25 | Ind. Medellín 1–1 Atl. Nacional
- 23.03.25 | Atl. Nacional 1–1 Ind. Medellín