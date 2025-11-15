HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

América de Cali vs Atlético Nacional EN VIVO por la Copa Colombia: ¿a que hora y dónde ver el partido de vuelta?

El duelo se desarrollará en el Estadio Pascual Guerrero, donde ambos equipos buscarán asegurar su pase a la final. Sigue AQUÍ el minuto a minuto.

América de Cali vs Atlético Nacional EN VIVO y DIRECTO por la Copa Colombia. Foto: composición LR

América de Cali y Atlético Nacional se enfrentarán este domingo 16, desde las 5:00 p.m. (hora peruana), para definir quién será el segundo finalista de la Copa BetPlay. Este clásico del fútbol colombiano promete un espectáculo lleno de intensidad y rivalidad. El encuentro se podrá seguir en Colombia a través de Win Play y Win+, y también aquí, en La República Deportes.

El partido se desarrollará en un ambiente vibrante, con ambos equipos buscando asegurar su lugar en la gran final del torneo. Los hinchas esperan con entusiasmo este duelo, que representa no solo un enfrentamiento deportivo, sino también una tradición profundamente arraigada en la pasión del fútbol colombiano.

¿A qué hora juega América de Cali vs Atlético Nacional?

El encuentro se podrá seguir desde las 5.00 p.m. (hora peruana). A continuación la lista de horarios para otros países del continente.

  • Colombia: 5.00 p.m.
  • Ecuador: 5.00 p.m.
  • Perú: 5.00 p.m.
  • Bolivia: 6.00 p.m.
  • Venezuela: 6.00 p.m.
  • Paraguay: 6.00 p.m.
  • Chile: 6.00 p.m.
  • Argentina: 7.00 p.m.
  • Uruguay: 7.00 p.m.
  • Brasil (hora de Brasília): 7.00 p.m.

¿Dónde ver América de Cali vs Atlético Nacional?

El encuentro se podrá seguir desde territorio colombiano a través de Win+ y Win Play. Además, tienes la posibilidad de seguirlo minuto a minuto aquí, en La República Deportes.

¿Cuándo juega América de Cali vs Atlético Nacional?

El partido se disputará el este domingo 16 en el Estadio Pascual Guerrero, un escenario que ha visto innumerables batallas entre estos dos gigantes del fútbol colombiano.

¿Cómo quedo el partido de ida entre América de Cali vs Atlético Nacional?

El partido de ida por la Copa Colombia terminó 4-1 a favor de 'El Verde', por lo que 'La Mechita' deberá planificar cuidadosamente su estrategia si quiere revertir este complicado resultado.

Posibles alineaciones de América de Cali y Atlético Nacional

  • América de Cali: Jorge Soto, Mateo Castillo, Cristian Tovar, Jean Pestaña, Omar Bertel, Josen Escobar, Rafael Carrascal, Andrés Roa, Cristian Barrios, Luis Ramos, Jan Lucumí
  • Atlético Nacional: Harlen Castillo, Andrés Román, Simón García, William Tesillo, Camilo Cándido, Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Marino Hinestroza, Juan Bauzá, Marlos Moreno, Alfredo Morelos
