Edwin Cardona le dedicó el gol a su perro fallecido en un partido entre Atlético Nacional y Águilas Doradas por la liga colombiana. | Foto: composición LR/TikTok

Edwin Cardona, mediocampista colombiano de Atlético Nacional, vivió un momento cargado de emoción al anotar el segundo gol del encuentro ante Águilas Doradas por la liga colombiana. El futbolista, recordado por su paso por Boca Juniors, dedicó el tanto a su perro Chewin, su compañero durante quince años, quien falleció el pasado 31 de octubre.

Entre lágrimas, Cardona expresó el profundo vínculo que lo unía a su mascota y el dolor por la pérdida, dejando ver el lado más humano del jugador en una noche especial para el futbolista de 33 años.

La triste pérdida que dejó conmovido a Edwin Cardona

El volante creativo del conjunto verdolaga se mostró visiblemente conmovido por la reciente pérdida de su mascota. Tras convertir el gol por la vía del penal, Cardona señaló al cielo en homenaje a su compañero de vida, que lo acompañó durante quince años. De inmediato, sus compañeros se acercaron para expresarle su solidaridad en un gesto lleno de compañerismo y empatía.

Tras el triunfo de su equipo por 2-1 ante Águilas Doradas y en el día de su partido número 200 con la camiseta del 'verde paisa', el mediocampista compartió un sentido mensaje en sus redes sociales acompañado de una foto de Chewin: “Siempre te amaré, mi gordo”, escribió, conmoviendo a sus seguidores y a los hinchas del equipo de Medellín.

El noble gesto de empatía hacia Edwin Cardona

Cuando fue sustituido durante el encuentro, la afición se puso de pie para despedirlo y mostrarle su cariño, dejando de lado las divisiones que existían entre la hinchada de Atlético Nacional y el experimentado jugador colombiano.

Además, el homenaje no solamente conmovió al jugador y a la afición 'Verdolaga', también al periodista 'Tito' Puccetti, quien compartió la historia de Chewin en su cuenta de Instagram.

“De esas historias más allá de la cancha. Hace días, Edwin Cardona publicó una imagen de su perrito, recientemente fallecido. Lejos de pasar por alto, muchos hinchas le dieron condolencias y ánimos”, comentó Puccetti.

