HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Minedu suspende clases presenciales este viernes
Minedu suspende clases presenciales este viernes     Minedu suspende clases presenciales este viernes     Minedu suspende clases presenciales este viernes     
No habrá paro este viernes 14 de noviembre
No habrá paro este viernes 14 de noviembre     No habrá paro este viernes 14 de noviembre     No habrá paro este viernes 14 de noviembre     
Tendencias

Futbolista colombiano conmueve al dedicar gol a su perro que murió días antes del partido: "Siempre te amaré, mi gordo"

El futbolista colombiano, en su partido número 200 con el 'verde paisa', expresó su dolor por la pérdida de su mascota, mostrando un lado humano y sensible ante la afición que le brindó su apoyo.

Edwin Cardona le dedicó el gol a su perro fallecido en un partido entre Atlético Nacional y Águilas Doradas por la liga colombiana.
Edwin Cardona le dedicó el gol a su perro fallecido en un partido entre Atlético Nacional y Águilas Doradas por la liga colombiana. | Foto: composición LR/TikTok

Edwin Cardona, mediocampista colombiano de Atlético Nacional, vivió un momento cargado de emoción al anotar el segundo gol del encuentro ante Águilas Doradas por la liga colombiana. El futbolista, recordado por su paso por Boca Juniors, dedicó el tanto a su perro Chewin, su compañero durante quince años, quien falleció el pasado 31 de octubre.

Entre lágrimas, Cardona expresó el profundo vínculo que lo unía a su mascota y el dolor por la pérdida, dejando ver el lado más humano del jugador en una noche especial para el futbolista de 33 años.

PUEDES VER: En Colombia revelan por qué Cardona rechazó a Alianza Lima a pesar de que "ofrecieron una montaña de dinero"

lr.pe

La triste pérdida que dejó conmovido a Edwin Cardona

El volante creativo del conjunto verdolaga se mostró visiblemente conmovido por la reciente pérdida de su mascota. Tras convertir el gol por la vía del penal, Cardona señaló al cielo en homenaje a su compañero de vida, que lo acompañó durante quince años. De inmediato, sus compañeros se acercaron para expresarle su solidaridad en un gesto lleno de compañerismo y empatía.

Tras el triunfo de su equipo por 2-1 ante Águilas Doradas y en el día de su partido número 200 con la camiseta del 'verde paisa', el mediocampista compartió un sentido mensaje en sus redes sociales acompañado de una foto de Chewin: “Siempre te amaré, mi gordo”, escribió, conmoviendo a sus seguidores y a los hinchas del equipo de Medellín.

PUEDES VER: Edwin Cardona rompió su silencio sobre su posible llegada a Alianza Lima tras salir campeón con Atlético Nacional

lr.pe

El noble gesto de empatía hacia Edwin Cardona

Cuando fue sustituido durante el encuentro, la afición se puso de pie para despedirlo y mostrarle su cariño, dejando de lado las divisiones que existían entre la hinchada de Atlético Nacional y el experimentado jugador colombiano.

Además, el homenaje no solamente conmovió al jugador y a la afición 'Verdolaga', también al periodista 'Tito' Puccetti, quien compartió la historia de Chewin en su cuenta de Instagram.

“De esas historias más allá de la cancha. Hace días, Edwin Cardona publicó una imagen de su perrito, recientemente fallecido. Lejos de pasar por alto, muchos hinchas le dieron condolencias y ánimos”, comentó Puccetti.

Notas relacionadas
Edwin Cardona convocado por Colombia para jugar ante Perú y Argentina

Edwin Cardona convocado por Colombia para jugar ante Perú y Argentina

LEER MÁS
Atlético Nacional goleó 4-0 a Quindío y tiene pie y medio en la siguiente fase de la Copa BetPlay 2025

Atlético Nacional goleó 4-0 a Quindío y tiene pie y medio en la siguiente fase de la Copa BetPlay 2025

LEER MÁS
¡Se mantiene en la cima! Con doblete de Cardona, Atlético Nacional goleó 3-0 a Pasto por la Liga BetPlay

¡Se mantiene en la cima! Con doblete de Cardona, Atlético Nacional goleó 3-0 a Pasto por la Liga BetPlay

LEER MÁS
Mexicano fue al cine a ver 'La habitación negra' de Yiddá Eslava, pero resultado no fue lo que esperaba: "Va diferente a lo que me imaginaba"

Mexicano fue al cine a ver 'La habitación negra' de Yiddá Eslava, pero resultado no fue lo que esperaba: "Va diferente a lo que me imaginaba"

LEER MÁS
Abogado hace reclamo a fiscal provincial y protagonizan violenta pelea a botellazos en Áncash: ''Me has ofendido''

Abogado hace reclamo a fiscal provincial y protagonizan violenta pelea a botellazos en Áncash: ''Me has ofendido''

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tiktoker Maribel Agüero revela la compra de su casa propia tras ahorrar durante 15 años: "Nunca dejamos de soñar"

Tiktoker Maribel Agüero revela la compra de su casa propia tras ahorrar durante 15 años: "Nunca dejamos de soñar"

LEER MÁS
Policía peruano conmueve con emotiva despedida a su padre en velorio: "Perdóname por no llegar a tiempo”

Policía peruano conmueve con emotiva despedida a su padre en velorio: "Perdóname por no llegar a tiempo”

LEER MÁS
La increíble reacción de una hincha rusa tras el gol de Valera que desató furor en redes: "Perú es clave"

La increíble reacción de una hincha rusa tras el gol de Valera que desató furor en redes: "Perú es clave"

LEER MÁS
Joven encuentra un ciempiés venenoso en su cuarto y cuenta su terrible experiencia: “Creí que era una cucaracha”

Joven encuentra un ciempiés venenoso en su cuarto y cuenta su terrible experiencia: “Creí que era una cucaracha”

LEER MÁS
Abuelito conmueve al conversar con ChatGPT en su lengua originaria: “Hace tiempo que no hablaba quechua"

Abuelito conmueve al conversar con ChatGPT en su lengua originaria: “Hace tiempo que no hablaba quechua"

LEER MÁS
Empresario peruano revela que conoció a 3 ganadores millonarios de La Tinka, pero terminaron en la quiebra: "Acabaron misios"

Empresario peruano revela que conoció a 3 ganadores millonarios de La Tinka, pero terminaron en la quiebra: "Acabaron misios"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cae en Argentina ‘El Jorobado Deivi’, autor del atentado a la sede fiscal de La Libertad

Portugal vs Irlanda HOY vía ESPN 2 EN VIVO por las Eliminatorias UEFA: Cristiano Ronaldo se fue expulsado por un codazo

Paro de transporte este 14 de octubre: estas son las universidades que no tendrán clases presenciales

Tendencias

Tiktoker Maribel Agüero revela la compra de su casa propia tras ahorrar durante 15 años: "Nunca dejamos de soñar"

Pareja de novios graban un momento romántico en las calles de Barcelona y captan por sorpresa a Lionel Messi caminando detrás de ellos

Joven encuentra un ciempiés venenoso en su cuarto y cuenta su terrible experiencia: “Creí que era una cucaracha”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cae en Argentina ‘El Jorobado Deivi’, autor del atentado a la sede fiscal de La Libertad

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025