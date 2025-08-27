¿A qué hora juega Atlético Nacional vs Quindío EN VIVO HOY por la Copa Colombia?

Partidazo a la vista. Atlético Nacional se mide al aguerrido Deportes Quindío, en el Estadio Atanasio Girardot, por los octavos de final de la Copa Colombia 2025. El excampeón de la Copa Libertadores empató con América de Cali en su reciente encuentro de Liga Colombiana, lo que le impidió sumar tres puntos y escalar en la clasificación. Ahora se enfocan en defender el bicampeonato de la Copa Colombia.

Ambas escuadras llegan sin bajas y con hambre de gloria. Por un lado, Billy Arce se ha consolidado como una de las figuras más destacadas del ataque en Atlético Nacional, acumulando 31 encuentros en 2025, en los que ha logrado anotar 3 goles y proporcionar 1 asistencia. Por su parte, Brandon Caicedo se presenta como la nueva apuesta ofensiva de Deportes Quindío, habiendo marcado 4 goles en 13 partidos disputados durante la temporada.

¿A qué hora juega Atlético Nacional vs Quindío?

El encuentro correspondiente a los octavos de final de la Copa Betplaty enfrentará a Atlético Nacional y Deportes Quindío el miércoles 27 de agosto a las 20:30. Los aficionados podrán seguir el partido en vivo únicamente a través de la señal de WIN.

¿Cómo fueron los últimos partidos entre Atlético Nacional ante Deportivo Quindío?