HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Fútbol Peruano

Sporting Cristal vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido de ida por los playoffs de la Liga 1 2025?

El Estadio Nacional será testigo de un auténtico partidazo entre Sporting Cristal y Alianza Lima por los playoffs de la Liga 1 2025. Revisa todos los detalles del choque entre blanquiazules y rimenses.

Sporting Cristal y Alianza Lima se enfrentan desde las 8.00 p. m. Foto: composición LR/Betssy de los Santos
Sporting Cristal y Alianza Lima se enfrentan desde las 8.00 p. m. Foto: composición LR/Betssy de los Santos

Sporting Cristal vs Alianza Lima se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este martes 2 de diciembre por la ida de los playoffs de la Liga 1 2025. El choque entre blanquiazules y celestes se disputará en el Estadio Nacional, a partir de las 8.00 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de L1 Max para suelo peruano. Además, podrás seguirlo por la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

El equipo de La Victoria llegó en un momento complicado después de confirmarse la partida de Hernán Barcos tras 4 años en el club. Por su parte, el rendimiento de Cristal es una moneda al aire, pero promete dar el primer golpe en el coloso José Díaz.

Sporting Cristal vs Alianza Lima EN VIVO, por los playoffs de la Liga 1 2025

06:45
2/12/2025

¿Dónde jugarán Sporting Cristal vs Alianza Lima?

El Estadio Nacional será el escenario que albergará el vibrante choque entre rimenses y blanquiazules en esta ida de los playoffs de la Liga 1 2025.

06:00
2/12/2025

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs Alianza Lima?

La transmisión del Sporting Cristal vs Alianza Lima estará a cargo de L1 Max

05:15
2/12/2025

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Lima?

El compromiso entre Sporting Cristal vs Alianza Lima se disputará desde las 8.00 p. m.

PUEDES VER: Alineaciones Alianza Lima - Sporting Cristal: posibles formaciones del partido por la ida de los playoffs de la Liga 1 2025

lr.pe

Sporting Cristal vs Alianza Lima: ficha del partido

PartidoSporting Cristal vs Alianza Lima
¿Cuándo?Martes 2 de diciembre del 2025
¿A qué hora?8.00 p. m. (hora peruana)
¿En qué canal?L1 Max
¿Dónde?Estadio Nacional

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Lima?

El encuentro entre Sporting Cristal vs Alianza Lima se disputará desde las 8.00 p. m. en el Estadio Nacional.

  • México: 7.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 8.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 9.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 10.00 p. m.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs Alianza Lima?

La transmisión del Sporting Cristal vs Alianza Lima por la cuarta jornada de los playoffs de la Liga 1 2025 estará a cargo de L1 Max para todo el Perú.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs Alianza Lima online?

Vía streaming, podrás disfrutar el Sporting Cristal vs Alianza Lima por la plataforma de L1 Play. Además, La República Deportes también te llevará ONLINE la cobertura completa del encuentro.

Posibles alineaciones Sporting Cristal vs Alianza Lima

  • Sporting Cristal: Renato Solis; Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Nicolás Pasquini; Leandro Sosa, Ian Wisdom, Martín Távara, Jesús Pretell; Santiago González, Maxloren Castro e Irven Ávila.
  • Alianza Lima: Guillermo Viscarra, Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Ricardo Lagos; Fernando Gaibor, Pablo Ceppelini, Kevin Quevedo, Alan Cantero; Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

Pronósticos Sporting Cristal vs Alianza Lima

Todo está muy parejo en las casas de apuestas, aunque Cristal es ligeramente favorito para llevarse el encuentro. A continuación, revisa las principales cuotas.

Casa de apuestasSporting CristalEmpateAlianza Lima
Apuesta Total2.573.502.62
Betano2.603.352.65
Bet3652.60 3.252.60
Doradobet2.573.402.62
Notas relacionadas
Álex Valera sorprende al ser consultado por la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima: "Todo quedó en el campo de juego"

Álex Valera sorprende al ser consultado por la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima: "Todo quedó en el campo de juego"

LEER MÁS
Alineaciones Alianza Lima - Sporting Cristal: posibles formaciones del partido por la ida de los playoffs de la Liga 1 2025

Alineaciones Alianza Lima - Sporting Cristal: posibles formaciones del partido por la ida de los playoffs de la Liga 1 2025

LEER MÁS
Canal confirmado de Alianza Lima contra Sporting Cristal por el playoff de ida en la Liga 1 2025

Canal confirmado de Alianza Lima contra Sporting Cristal por el playoff de ida en la Liga 1 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sebastián Britos le advierte a Diego Romero la magnitud de ser el '1' de Universitario: "El lugar que yo ocupé no es fácil"

Sebastián Britos le advierte a Diego Romero la magnitud de ser el '1' de Universitario: "El lugar que yo ocupé no es fácil"

LEER MÁS
Alineaciones Alianza Lima - Sporting Cristal: posibles formaciones del partido por la ida de los playoffs de la Liga 1 2025

Alineaciones Alianza Lima - Sporting Cristal: posibles formaciones del partido por la ida de los playoffs de la Liga 1 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Federico Danton, último hijo de Alan García, reapareció en medio de las elecciones internas del APRA

Comisión de Ética blinda a congresista Lucinda Vásquez tras contratar de forma irregular a sus familiares en su despacho

Óscar Acuña: Fiscalía solicita prisión preventiva contra hermano de César Acuña por caso Frigoinca

Fútbol Peruano

Sebastián Britos le advierte a Diego Romero la magnitud de ser el '1' de Universitario: "El lugar que yo ocupé no es fácil"

Alineaciones Alianza Lima - Sporting Cristal: posibles formaciones del partido por la ida de los playoffs de la Liga 1 2025

En Ecuador aseguran que Christian Cueva no continuará en Emelec y regresará a la Liga 1: "Tiene las horas contadas"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Federico Danton, último hijo de Alan García, reapareció en medio de las elecciones internas del APRA

Óscar Acuña: Fiscalía solicita prisión preventiva contra hermano de César Acuña por caso Frigoinca

Comisión de Ética blinda a congresista Lucinda Vásquez tras contratar de forma irregular a sus familiares en su despacho

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025