Sporting Cristal vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido de ida por los playoffs de la Liga 1 2025?

Sporting Cristal y Alianza Lima se enfrentan desde las 8.00 p. m. Foto: composición LR/Betssy de los Santos

Sporting Cristal y Alianza Lima se enfrentan desde las 8.00 p. m. Foto: composición LR/Betssy de los Santos

Sporting Cristal vs Alianza Lima se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este martes 2 de diciembre por la ida de los playoffs de la Liga 1 2025. El choque entre blanquiazules y celestes se disputará en el Estadio Nacional, a partir de las 8.00 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de L1 Max para suelo peruano. Además, podrás seguirlo por la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

El equipo de La Victoria llegó en un momento complicado después de confirmarse la partida de Hernán Barcos tras 4 años en el club. Por su parte, el rendimiento de Cristal es una moneda al aire, pero promete dar el primer golpe en el coloso José Díaz.

Sporting Cristal vs Alianza Lima EN VIVO, por los playoffs de la Liga 1 2025 06:45 ¿Dónde jugarán Sporting Cristal vs Alianza Lima? El Estadio Nacional será el escenario que albergará el vibrante choque entre rimenses y blanquiazules en esta ida de los playoffs de la Liga 1 2025. 06:00 ¿En qué canal ver Sporting Cristal vs Alianza Lima? La transmisión del Sporting Cristal vs Alianza Lima estará a cargo de L1 Max 05:15 ¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Lima? El compromiso entre Sporting Cristal vs Alianza Lima se disputará desde las 8.00 p. m.

Sporting Cristal vs Alianza Lima: ficha del partido

Partido Sporting Cristal vs Alianza Lima ¿Cuándo? Martes 2 de diciembre del 2025 ¿A qué hora? 8.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? L1 Max ¿Dónde? Estadio Nacional

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Lima?

El encuentro entre Sporting Cristal vs Alianza Lima se disputará desde las 8.00 p. m. en el Estadio Nacional.

México: 7.00 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 8.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 9.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 10.00 p. m.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs Alianza Lima?

La transmisión del Sporting Cristal vs Alianza Lima por la cuarta jornada de los playoffs de la Liga 1 2025 estará a cargo de L1 Max para todo el Perú.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs Alianza Lima online?

Vía streaming, podrás disfrutar el Sporting Cristal vs Alianza Lima por la plataforma de L1 Play. Además, La República Deportes también te llevará ONLINE la cobertura completa del encuentro.

Posibles alineaciones Sporting Cristal vs Alianza Lima

Sporting Cristal: Renato Solis; Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Nicolás Pasquini; Leandro Sosa, Ian Wisdom, Martín Távara, Jesús Pretell; Santiago González, Maxloren Castro e Irven Ávila.

Renato Solis; Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Nicolás Pasquini; Leandro Sosa, Ian Wisdom, Martín Távara, Jesús Pretell; Santiago González, Maxloren Castro e Irven Ávila. Alianza Lima: Guillermo Viscarra, Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Ricardo Lagos; Fernando Gaibor, Pablo Ceppelini, Kevin Quevedo, Alan Cantero; Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

Pronósticos Sporting Cristal vs Alianza Lima

Todo está muy parejo en las casas de apuestas, aunque Cristal es ligeramente favorito para llevarse el encuentro. A continuación, revisa las principales cuotas.