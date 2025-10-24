HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Deportes

Paulo Autuori responde fuerte sobre si la 'cancha está inclinada' en el Torneo Clausura: "No soy hombre de justificaciones"

El técnico brasileño no puso excusas en conferencia de prensa luego de ser consultado sobre la influencia del arbitraje, a lo Néstor Gorosito, en la recta final de la Liga 1.

Paulo Autuori no puso excusas y aceptó la derrota pese al buen juego mostrado. Foto: Lr/L1 MAX
Paulo Autuori no puso excusas y aceptó la derrota pese al buen juego mostrado. Foto: Lr/L1 MAX

Universitario derrotó a Sporting Cristal 1-0, en el Estadio Nacional, por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. El vigente campeón plasmó su jerarquía en el segundo tiempo, tras una espectacular jugada individual de Jairo Vélez y un golazo de Álex Valera a los 53 minutos. De este modo, la 'U' acaricia el tricampeonato e incluso si Atético Grau derrota a Cusco FC los 'cremas' pueden salir campeones.

Sporting Cristal tuvo más disparos al arco (4 contra 3) y se llevó la posesión de balón con un sorprendente registro 71% contra 29% de la 'U'. Sin embargo, los 'celestes' carecieron de profundidad y no pudieron abrir a la defensa planteada por Jorge Fossati. El 'Profe' Autuori no encontró la fórmula para ganar el duelo.

PUEDES VER: Gustavo Zevallos dispara contra Universitario tras declaraciones de Franco Velazco: "Tenemos un estadio pequeño, pero no le debemos a nadie"

lr.pe

¿Qué dijo Paulo Autuori al ser consultado sobre el arbitraje en el Torneo Clausura?

El técnico brasileño no puso excusas y aceptó la derrota pese al buen juego mostrado por Sporting Cristal. “Yo no soy hombre de justificaciones, a mí no me gusta esto. Hoy quedé satisfecho por la manera en que jugó el equipo todo el partido. El gol lo sufrimos anímicamente. El fútbol te regala lecciones, un equipo tiene que ser efectivo, tuvimos un control de juego total, con buen fútbol, buenas conexiones, pero en el último tercio no fuimos efectivo y sufrimos un gol, que no fue una jugada elaborada del rival”, declaró en Visual Deportes.

PUEDES VER: Gustavo Zevallos dispara contra Universitario tras declaraciones de Franco Velazco: "Tenemos un estadio pequeño, pero no le debemos a nadie"

lr.pe

Yoshimar Yotún y su crudo análisis tras caída de Sporting Cristal ante Universitario

"Si, la verdad como yo sentí, dominamos todo el partido, pero bueno, nos enfrentamos a un rival que está con esa suerte del campeón. En líneas generales, buscamos por todos lados", declaró para L1 Max. "Un momento complicado porque somos un equipo grande. Pero creo que el equipo que hizo un gran partido, nos enfrentamos a un gran rival. Queríamos ganar, pero si sacamos un resumen general, el equipo jugó bastante bien", agregó.

PUEDES VER: Perú vs Colombia EN VIVO por la fecha 1 de Liga de Naciones Femenina: hora y canales para ver el partido

lr.pe

Miguel Araujo y su doloroso análisis luego del partido de Sporting Cristal contra Universitario

“Nos duele en el alma cómo lo perdimos. Creo que en dos ocasiones de ellos y los 90 minutos fueron nuestros. Escuché hablar del primer tiempo; los dos tiempos fueron nuestros. Simplemente, no encontramos el gol, que es lo más importante, y se ganan con goles”, declaró.

Notas relacionadas
Jesús Castillo olvida sus orígenes en Sporting Cristal y lanzó picante mensaje tras triunfo de Universitario: "Demostrando de qué estamos hechos"

Jesús Castillo olvida sus orígenes en Sporting Cristal y lanzó picante mensaje tras triunfo de Universitario: "Demostrando de qué estamos hechos"

LEER MÁS
Aldo Corzo y Christofer Gonzáles protagonizaron fuerte cruce tras la victoria de Universitario ante Sporting Cristal

Aldo Corzo y Christofer Gonzáles protagonizaron fuerte cruce tras la victoria de Universitario ante Sporting Cristal

LEER MÁS
Yoshimar Yotún y su firme análisis tras triunfo de Universitario ante Sporting Cristal: "Están con suerte del campeón"

Yoshimar Yotún y su firme análisis tras triunfo de Universitario ante Sporting Cristal: "Están con suerte del campeón"

LEER MÁS
Real Madrid vs Barcelona: fecha, horarios y canales de transmisión del partido por la jornada 10 de LaLiga EA Sports

Real Madrid vs Barcelona: fecha, horarios y canales de transmisión del partido por la jornada 10 de LaLiga EA Sports

LEER MÁS
¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú por el superclásico de LaLiga EA Sports 2025-26?

¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú por el superclásico de LaLiga EA Sports 2025-26?

LEER MÁS
¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Aldo Corzo y Christofer Gonzáles protagonizaron fuerte cruce tras la victoria de Universitario ante Sporting Cristal

Aldo Corzo y Christofer Gonzáles protagonizaron fuerte cruce tras la victoria de Universitario ante Sporting Cristal

LEER MÁS
Jesús Castillo olvida sus orígenes en Sporting Cristal y lanzó picante mensaje tras triunfo de Universitario: "Demostrando de qué estamos hechos"

Jesús Castillo olvida sus orígenes en Sporting Cristal y lanzó picante mensaje tras triunfo de Universitario: "Demostrando de qué estamos hechos"

LEER MÁS
La sincera reacción de Miguel Araujo tras la caída de Sporting Cristal ante Universitario: "Nos duele en el alma"

La sincera reacción de Miguel Araujo tras la caída de Sporting Cristal ante Universitario: "Nos duele en el alma"

LEER MÁS
¿Qué resultados necesita Universitario en la próxima fecha del Torneo Clausura para ser campeón de la Liga 1 2025?

¿Qué resultados necesita Universitario en la próxima fecha del Torneo Clausura para ser campeón de la Liga 1 2025?

LEER MÁS
Álex Valera tras darle el triunfo a Universitario pide tranquilidad a los hinchas: "Todavía no decimos que somos tricampeones"

Álex Valera tras darle el triunfo a Universitario pide tranquilidad a los hinchas: "Todavía no decimos que somos tricampeones"

LEER MÁS
Álvaro Barco se rinde ante Álex Valera, pero evita hablar sobre su renovación en Universitario: "Merece ir a una liga más competitiva"

Álvaro Barco se rinde ante Álex Valera, pero evita hablar sobre su renovación en Universitario: "Merece ir a una liga más competitiva"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Afiliados a las AFP podrían aumentar monto límite de retiro: ¿qué se necesita para desembolsar más de S/21.400?

¿Fin de la época dorada? Precio del oro cae por segundo día consecutivo

Jefe de la ONU arremete contra Donald Trump y pide frenar la desinformación sobre el cambio climático

Deportes

Mirar Real Madrid vs Juventus EN VIVO HOY por la Champions League: horario y canal de TV del partido

Programación de la Liga Peruana de Vóley por Latina Televisión: partidos y horarios de la fecha 1

La Liga Peruana de Vóley no podrá verse gratis por Youtube: el único canal que transmitirá todos los partidos

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

San Marcos envía carta notarial a congresista Jorge Montoya y exige rectificación por terruqueo sin pruebas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025