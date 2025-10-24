Universitario derrotó a Sporting Cristal 1-0, en el Estadio Nacional, por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. El vigente campeón plasmó su jerarquía en el segundo tiempo, tras una espectacular jugada individual de Jairo Vélez y un golazo de Álex Valera a los 53 minutos. De este modo, la 'U' acaricia el tricampeonato e incluso si Atético Grau derrota a Cusco FC los 'cremas' pueden salir campeones.

Sporting Cristal tuvo más disparos al arco (4 contra 3) y se llevó la posesión de balón con un sorprendente registro 71% contra 29% de la 'U'. Sin embargo, los 'celestes' carecieron de profundidad y no pudieron abrir a la defensa planteada por Jorge Fossati. El 'Profe' Autuori no encontró la fórmula para ganar el duelo.

¿Qué dijo Paulo Autuori al ser consultado sobre el arbitraje en el Torneo Clausura?

El técnico brasileño no puso excusas y aceptó la derrota pese al buen juego mostrado por Sporting Cristal. “Yo no soy hombre de justificaciones, a mí no me gusta esto. Hoy quedé satisfecho por la manera en que jugó el equipo todo el partido. El gol lo sufrimos anímicamente. El fútbol te regala lecciones, un equipo tiene que ser efectivo, tuvimos un control de juego total, con buen fútbol, buenas conexiones, pero en el último tercio no fuimos efectivo y sufrimos un gol, que no fue una jugada elaborada del rival”, declaró en Visual Deportes.

Yoshimar Yotún y su crudo análisis tras caída de Sporting Cristal ante Universitario

"Si, la verdad como yo sentí, dominamos todo el partido, pero bueno, nos enfrentamos a un rival que está con esa suerte del campeón. En líneas generales, buscamos por todos lados", declaró para L1 Max. "Un momento complicado porque somos un equipo grande. Pero creo que el equipo que hizo un gran partido, nos enfrentamos a un gran rival. Queríamos ganar, pero si sacamos un resumen general, el equipo jugó bastante bien", agregó.

Miguel Araujo y su doloroso análisis luego del partido de Sporting Cristal contra Universitario

“Nos duele en el alma cómo lo perdimos. Creo que en dos ocasiones de ellos y los 90 minutos fueron nuestros. Escuché hablar del primer tiempo; los dos tiempos fueron nuestros. Simplemente, no encontramos el gol, que es lo más importante, y se ganan con goles”, declaró.

