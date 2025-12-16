Perú vs Bolivia: fecha, hora, canal y entradas para el último partido amistoso del año
La selección de agremiados se medirá contra la Verde en un partido de práctica como cierre de este 2025. El encuentro se llevará a cabo en Chincha.
Aunque en este último mes del año no habrá más fechas FIFA para amistosos de selecciones, los hinchas peruanos todavía podrán disfrutar de un último encuentro. Este fin de semana se llevará a cabo el cruce entre Perú y Bolivia, duelo que presentará algunas características atípicas.
Una de las peculiaridades es que Perú no jugará con su habitual equipo titular, sino con un combinado formado por futbolistas agremiados de la Safap. Incluso se comenta que, al no ser un partido organizado por la FPF, no se podrá utilizar la indumentaria oficial de la Blanquirroja, ni tampoco sus símbolos. En tanto, la responsabilidad de dirigir el cotejo recayó en manos del argentino Gerardo Ameli.
¿Cuándo juega Perú vs Bolivia?
El amistoso entre Perú y Bolivia se jugará este domingo 21 de diciembre, en el estadio Félix Castillo Tardío, ubicado en la ciudad de Chincha, Ica. Para la Verde, será su último duelo de práctica este 2025 como preparación para el repechaje mundialista.
¿A qué hora juegan Perú vs Bolivia?
En suelo peruano, la hora de inicio de este encuentro es a partir de las 3.30 p. m. Para la región boliviana, empezará a partir de las 4.30 p. m.
¿Qué canal transmitirá Perú vs Bolivia?
A falta de confirmación oficial, el único canal que incluyó en su programación el Perú vs Bolivia es América TV, según la cuenta de X Expertos del Deporte. En territorio altiplánico, no se tiene información acerca de la transmisión de este cotejo.
Entradas para el Perú vs Bolivia
En la página web Joinnus, estos son los precios asignados para las entradas a este compromiso.
- Sur: 65,06 soles
- Norte: 65,06 soles
- Oriente: 143,66 soles
- Occidente: 168,16 soles
- Occidente VIP: 240,23 soles.
Convocados de Perú vs Bolivia
Estas son las listas de convocados de ambos equipos para el partido. En las últimas horas, Bolivia citó a cuatro jugadores más del medio local.
- Arqueros: Pedro Gallese, Daniel Prieto, Steven Rivadeneyra, Emile Franco
- Defensas: Jahir Soto, Gustavo Dulanto, Gianfranco Chávez, Rafael Guzmán, Marco Huamán, Erick Canales, Mathías Llontop, Sebastián Aranda
- Mediocampistas: Alfonso Barco, Jesús Castilo, Jorge Murrugarra, Hernán Lupu, Bassco Soyer, Piero Magallanes, Álvaro Rojas, Carlos Cabello
- Delanteros: Rodrigo Vilca, Cristian Neira, Matías Succar, Juan Martínez, Juan Pablo Goicochea.
Convocados de la Bicolor. Foto: Safap
- Arqueros: Carlos Lampe, Rodrigo Banegas, Gerónimo Govea, Bruno Poveda
- Defensas: Diego Medina, Widen Saucedo, Lucas Macazaga, Marcelo Timorán, Richet Gómez, Marcelo Torrez, Leonardo Zabala, Leonardo Justiniano
- Mediocampistas: Óscar López, Ervin Vaca, Héctor Cuéllar, Moisés Villarroel, Darío Torrico, Carlos Sejas, Adalid Terrazas, Carlos Melgar, Jesús Maraude, Santiago Arce
- Delanteros: John García, Fernando Nava, Moisés Paniagua, Gustavo Perede, José Martines.
Convocados de la Verde. Foto: FBF