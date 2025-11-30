HOYSuscripcion LR Focus

Natalia Málaga deja fuerte advertencia a sus jugadoras tras agónico triunfo de Géminis: "La que no funciona se va a su casa"

"Hay gente que tiene que dejar esto sino lo va a sentir como un trabajo", sostuvo Natalia Málaga tras un partido intenso ante Deportivo Soan por la Liga Peruana de Vóley.

Natalia Málaga regresó a la Liga Peruana de Vóley después de 3 años. Foto: La Cátedra Deportes
Natalia Málaga regresó a la Liga Peruana de Vóley después de 3 años. Foto: La Cátedra Deportes

Con tono duro y sin medias tintas, Natalia Málaga dejó claro que no habrá espacio para la complacencia en Deportivo Géminis. Tras una victoria trabajada 3-2 ante Deportivo Soan por la Liga Peruana de Vóley, la entrenadora se mostró insatisfecha con el desempeño general del equipo y reclamó personalidad a sus jugadoras. Más allá del triunfo, Málaga señaló que la actitud en la cancha deja mucho que desear, y lanzó una advertencia directa: quien “no tiene carácter” no tiene lugar en su proyecto.

La derrota parcial en los primeros sets y la falta de reacción temprana —que requirió un fuerte llamado de atención en un tiempo técnico— revelaron una fragilidad que Málaga no está dispuesta a tolerar. Para ella, el resultado no basta; lo que prima es el compromiso, la entrega y el equilibrio del plantel. Si alguien no está dispuesto a asumirlo, el mensaje fue claro: su lugar puede quedar vacante.

Natalia Málaga deja advertencia a sus jugadores tras victoria agónica de Géminis

Bajo esa exigencia, la entrenadora remarcó que el equipo aún está lejos del nivel que pretende. Tras los cambios, algunas jugadoras respondieron con más confianza, lo que permitió una remontada que, según ella, no debe ser la excepción sino la norma.

“Si lo tomaron mal, me da igual. Se sacó el resultado y que se den cuenta que la puteada a veces hace reaccionar, y ellas mismas también tienen que tener un poco de carácter, porque la jugadora que no tiene carácter que se vaya a jugar naipes o a la calle, no es para competir”, declaró a la prensa local.

Málaga insistió en que no puede depender solo de una o dos figuras para ganar; el conjunto debe funcionar como una unidad balanceada, con cada miembro comprometido y con seguridad.

“Los cambios demoraron en hacer efecto, pero se logró. Empezaron a entrar las chicas que tuvieron la oportunidad y lo hicieron bien. El equipo entró un poquito más en confianza, cada una empezó a mejorar y eso es lo que tiene que tener cada una: la propia seguridad para que todo el equipo juegue tranquilo, no cargarle todo el juego a una o dos. Hay que ser bien ciego para no darse cuenta. Con dos jugadoras que te hacen un partido contra seis, no hay forma. El equipo tiene que ser balanceado y equilibrado”, agregó.

Natalia Málaga no descarta la llegada de fichajes para Géminis

Además, no descartó modificaciones en el plantel si no ve una actitud profesional y sostenida. Manifestó estar abierta a la llegada de una “central con presencia” o, en su defecto, aplicar bajas a quienes no demuestren carácter.

"Ya se habló que la que no funciona se regresa o se va a su casa. Hay gente que tiene que dejar esto si no lo va a sentir como un trabajo profesional. Ellas son profesionales, ellas no vienen a jugar un voleibol recreativo. Eso es en el parque, acá no. Este es un campeonato en el que hay que saber defender al club que estás representando”, concluyó.

