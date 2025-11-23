Aixa Vigil cerró completamente su etapa en Alianza Lima. Después de ser bicampeona de la Liga Peruana de Vóley, la atacante dejó la institución blanquiazul para unirse a las filas de la Universidad San Martín. Su partida generó gran controversia porque una parte de la hinchada íntima no estuvo de acuerdo con su decisión. Además, la polémica incrementó después de que Cenaida Uribe, jefa de equipo de Alianza, aseguró que Aixa no fue sincera al momento de concretar su desvinculación.

En un principio, Vigil reconoció que iba a ser complicado jugar contra sus excompañeras e incluso manifestó que iba a regresar en un futuro. Sin embargo, las puertas blanquiazules se habrían cerrado definitivamente estos días después de que la voleibolista reveló que es hincha de Universitario.

Aixa Vigil se olvida de Alianza y revela su hinchaje por Universitario

En conversación con diario El Comercio, Aixa Vigil habló sobre su actualidad en la San Martín, pero también aprovechó para recordar su paso por Alianza Lima.

"He jugado en un equipo con una hinchada tan grande, pero creo que ya es un capítulo en mi vida que lo cerré. Estoy enfocada en San Martín, en darles lo que yo puedo ofrecerles. Lo que pase externo, fuera de que no sea mi familia o el comando técnico o relacionado con mi equipo, realmente no me afecta y no me importa", declaró.

Asimismo, se sinceró y aseguró que siempre ha sido hincha de Universitario. Entre risas, la joven voleibolista señaló que ahora puede decirlo porque ya nada se lo impide. "Todo el mundo sabe que soy hincha de la 'U'. Toda la vida he sido hincha de ese equipo y ahora nada me compromete decirlo", enfatizó.

¿Qué dijo Cenaida Uribe sobre la salida de Aixa Vigil de Alianza Lima?

Hace algunos meses, Uribe conversó para el programa 'Saque y punto' y explicó cuál fue el detonante para la partida de Aixa Vigil. Según comentó, la llegada de un nuevo manager complicó las negociaciones para su renovación. “Ella ya tenía decidido irse; después me enteré de que había firmado hace 15 días y, obviamente, me mortificó", manifestó.