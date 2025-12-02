Alianza Lima no tuvo la mejor temporada, ya que se despidió prematuramente del Torneo Clausura y fue eliminado en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Los fichajes no terminaron de convencer e incluso los que tenían más experiencia. Justamente, Sergio Peña es uno de los principales señalados por lucir la '10' y no ser titular. Giancarlo Granda se asombró al ver al exfutbolista del Malmo FC como una pieza de recambio. "Hoy está en el banco de suplentes y eso me sorprende", comentó el 'Flaco' en Movistar Deportes.

Peña no llegaba como el salvador, pero sí como un titular indiscutible por su interesante pasado en Europa. No obstante, nunca pudo consolidarse y actualmente es uno de los 'jales que más decepcionó a la hinchada'. Se espera que plasme su jerarquía en los Playoffs de la Liga 1.

¿Qué dijo el 'Flaco' Granda sobre Sergio Peña en Alianza Lima?

El periodista deportivo no pudo ocultar su incomodidad al ver a Sergio Peña fuera del once titular en Alianza Lima. "Nadie se acuerda que Alianza Lima trajo a Sergio Peña, que lleva la 10 y está llamado a ser el conductor, pero hoy está en el banco y eso sorprende. Me sorprende es que la jerarquía que tiene Sergio Peña, que viene de Europa, hoy pasa desapercibido y es suplente", enfatizó Granda en Movistar Deportes.

Asimismo, Diego Rebagliati complementó la información del narrador deportivo. "A mí también me sorprende lo de Pedro Aquino. Pensé que, con cuatro meses entrenando, nadie lo sacaba del equipo, pero Castillo se lo ha comido. Peña y Aquino necesitan una pretemporada a gritos", sentenció en el programa 'Después de Todo'.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Lima?

El encuentro entre Sporting Cristal vs Alianza Lima se disputará HOY desde las 8.00 p. m. en el Estadio Nacional. La transmisión por los playoffs de la Liga 1 2025 estará a cargo de L1 Max para todo el Perú.

México: 7.00 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 8.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 9.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 10.00 p. m.



