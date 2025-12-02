HOYSuscripcion LR Focus

'Flaco' Granda cuestiona duramente a Sergio Peña por ser suplente en Alianza Lima: "Hoy está en el banco y eso sorprende"

El periodista deportivo sigue asombrado al ver a volante como habitual suplente en Alianza Lima pese a su experiencia y pasado en Europa. Además, advirtió que la pretemporada le jugó una mala pasada.

Giancarlo Granda asombrado por la suplencia de Sergio Peña. Foto: Lr/Movistar Deportes
Giancarlo Granda asombrado por la suplencia de Sergio Peña. Foto: Lr/Movistar Deportes

Alianza Lima no tuvo la mejor temporada, ya que se despidió prematuramente del Torneo Clausura y fue eliminado en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Los fichajes no terminaron de convencer e incluso los que tenían más experiencia. Justamente, Sergio Peña es uno de los principales señalados por lucir la '10' y no ser titular. Giancarlo Granda se asombró al ver al exfutbolista del Malmo FC como una pieza de recambio. "Hoy está en el banco de suplentes y eso me sorprende", comentó el 'Flaco' en Movistar Deportes.

Peña no llegaba como el salvador, pero sí como un titular indiscutible por su interesante pasado en Europa. No obstante, nunca pudo consolidarse y actualmente es uno de los 'jales que más decepcionó a la hinchada'. Se espera que plasme su jerarquía en los Playoffs de la Liga 1.

¿Qué dijo el 'Flaco' Granda sobre Sergio Peña en Alianza Lima?

El periodista deportivo no pudo ocultar su incomodidad al ver a Sergio Peña fuera del once titular en Alianza Lima. "Nadie se acuerda que Alianza Lima trajo a Sergio Peña, que lleva la 10 y está llamado a ser el conductor, pero hoy está en el banco y eso sorprende. Me sorprende es que la jerarquía que tiene Sergio Peña, que viene de Europa, hoy pasa desapercibido y es suplente", enfatizó Granda en Movistar Deportes.

Asimismo, Diego Rebagliati complementó la información del narrador deportivo. "A mí también me sorprende lo de Pedro Aquino. Pensé que, con cuatro meses entrenando, nadie lo sacaba del equipo, pero Castillo se lo ha comido. Peña y Aquino necesitan una pretemporada a gritos", sentenció en el programa 'Después de Todo'.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Lima?

El encuentro entre Sporting Cristal vs Alianza Lima se disputará HOY desde las 8.00 p. m. en el Estadio Nacional. La transmisión por los playoffs de la Liga 1 2025 estará a cargo de L1 Max para todo el Perú.

  • México: 7.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 8.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 9.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 10.00 p. m.


¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Lima EN VIVO por la semifinal de ida de los playoffs de la Liga 1 2025?

Comisión Disciplinaria de la FPF rechaza reclamo de Alianza Lima por expulsión de Carlos Zambrano a pocas horas del partido ante Sporting Cristal

Revelan interés de Alianza Lima por estrella de River Plate para reforzar la delantera: "Candidato para refrescar el ataque"

'Cóndor' Mendoza deslizó el posible motivo por el que Alianza Lima no quiso más a Hernán Barcos: "Ha hecho algo que no debería hacer"

Gonzalo Núñez reaparece en vivo con sorpresivo cambio físico: "¿Me han traído para hablar de mí o de fútbol?"

Jesús Castillo rompe su silencio sobre fichaje por Universitario por encima de Sporting Cristal: “Nunca recibí un llamado"

Barcelona vs Atlético de Madrid en vivo: golazo de Raphinha para marcar el empate por LaLiga de España 2025

Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY EN VIVO: pronóstico del partido por la semifinal de ida de los playoffs de la Liga 1 2025

Gonzalo Núñez reaparece en vivo con sorpresivo cambio físico: "¿Me han traído para hablar de mí o de fútbol?"

Leao Butrón y su postura ante la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima: "Estamos fallando como hinchas"

Mr. Peet revela por qué Néstor Gorosito no convocó a Piero Cari para el Alianza Lima - Cristal: "Hay que tener cuidado con estos temas"

Filipe Luis queda maravillado con el Monumental y asegura que siempre lo ha hecho feliz: "Un estadio que forja leyendas"

