Revelan interés de Alianza Lima por estrella de River Plate para reforzar la delantera: "Candidato para refrescar el ataque"
Los Blanquiazules estarían en la mira de un conocido '9' colombiano para potenciar el ataque con Paolo Guerrero, tras la inminente salida de Hernán Barcos.
- Julio César Uribe y su postura ante el reclamo de Alianza Lima para borrar la roja a Carlos Zambrano: "No reclamamos lo que no corresponde"
- Raúl Fernández quedó decepcionado de Ricardo Gareca porque la selección peruana le dio la espalda: "Nunca hubo un respeto hacia mi persona"
Alianza Lima no cumplió las expectativa en la temporada, tras quedar eliminado en los cuartos de final la Copa Sudamericana 2025 y llegar sin opciones al Torneo Clausura. La dirigencia desea reforzar la delantera luego de confirmar la salida de Hernán Barcos y la falta de competencia para Paolo Guerrero. Por este motivo, desde Argentina informan que el club aliancista tiene en la mira al colombiano Miguel Borja.
Sin duda, el equipo de Néstor Gorosito debe armar el ataque para competir en la Copa Libertadores 2026 y evitar el tetracampeonato de Universitario. Además, el 'Depredador' necesita necesita dosificar o tener un compañero que lo respalde en el esquema táctico 1-4-4-2.
PUEDES VER: Eddie Fleischman arremete contra las instalaciones del Estadio Monumental en la final de la Copa Libertadores: "Pésima imagen"
¿Quién es la estrella de River Plate que Alianza Lima tendría en la mira?
Diario Olé sorprendió a los hinchas de los 'Millonarios', ya que el popular medio de comunicación argentino asegura que la salida del '9' colombiano es inminente y tiene pretendientes. "Interesados no les faltan a Borja e incluso en Perú también tiene a Alianza Lima siguiendo sus pasos. El equipo de Néstor Gorosito busca renovar su ofensiva que actualmente cuenta con atacantes experimentados como Hernán Barcos y Paolo Guerrero, ambos de 41 años, y el nacido en Tierralta es uno de los candidatos para refrescar el ataque", reveló Olé en sus redes sociales.
PUEDES VER: Jugadoras de Géminis revelan el contundente mensaje de Natalia Málaga para remontar en la Liga Peruana de Vóley: "Nos mandó a la m..."
¿Dónde podría jugar el delantero colombiano Miguel Borja?
Borja lució la '9' en la selección colombiana y se volvió pieza clave en River Plate con 62 tantos en 155 partidos. Sin embargo, la temporada 2025 fue pésima y algunos especulan su mejor versión ya pasó a sus 33 años de edad. Por ende, los interesados son Junior de Barranquilla, Tigres de la Liga MX y Alianza Lima. Borja es un '9' completo que puede jugar solito arriba o acompañado, dado que tiene buenos desplazamientos y movilidad por los costados.
PUEDES VER: Barcelona vs Atlético de Madrid en directo HOY: alineaciones del partido por LaLiga de España
¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Lima?
El encuentro entre Sporting Cristal vs Alianza Lima se disputará desde las 8.00 p. m. en el Estadio Nacional.
- México: 7.00 p. m.
- Colombia, Perú y Ecuador: 8.00 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 9.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 10.00 p. m.