Alianza Lima no cumplió las expectativa en la temporada, tras quedar eliminado en los cuartos de final la Copa Sudamericana 2025 y llegar sin opciones al Torneo Clausura. La dirigencia desea reforzar la delantera luego de confirmar la salida de Hernán Barcos y la falta de competencia para Paolo Guerrero. Por este motivo, desde Argentina informan que el club aliancista tiene en la mira al colombiano Miguel Borja.

Sin duda, el equipo de Néstor Gorosito debe armar el ataque para competir en la Copa Libertadores 2026 y evitar el tetracampeonato de Universitario. Además, el 'Depredador' necesita necesita dosificar o tener un compañero que lo respalde en el esquema táctico 1-4-4-2.

¿Quién es la estrella de River Plate que Alianza Lima tendría en la mira?

Diario Olé sorprendió a los hinchas de los 'Millonarios', ya que el popular medio de comunicación argentino asegura que la salida del '9' colombiano es inminente y tiene pretendientes. "Interesados no les faltan a Borja e incluso en Perú también tiene a Alianza Lima siguiendo sus pasos. El equipo de Néstor Gorosito busca renovar su ofensiva que actualmente cuenta con atacantes experimentados como Hernán Barcos y Paolo Guerrero, ambos de 41 años, y el nacido en Tierralta es uno de los candidatos para refrescar el ataque", reveló Olé en sus redes sociales.

¿Dónde podría jugar el delantero colombiano Miguel Borja?

Borja lució la '9' en la selección colombiana y se volvió pieza clave en River Plate con 62 tantos en 155 partidos. Sin embargo, la temporada 2025 fue pésima y algunos especulan su mejor versión ya pasó a sus 33 años de edad. Por ende, los interesados son Junior de Barranquilla, Tigres de la Liga MX y Alianza Lima. Borja es un '9' completo que puede jugar solito arriba o acompañado, dado que tiene buenos desplazamientos y movilidad por los costados.

