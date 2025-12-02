HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Reportan sismo HOY en el Callao, según IGP
Reportan sismo HOY en el Callao, según IGP     Reportan sismo HOY en el Callao, según IGP     Reportan sismo HOY en el Callao, según IGP     
Deportes

Revelan interés de Alianza Lima por estrella de River Plate para reforzar la delantera: "Candidato para refrescar el ataque"

Los Blanquiazules estarían en la mira de un conocido '9' colombiano para potenciar el ataque con Paolo Guerrero, tras la inminente salida de Hernán Barcos.

Alianza Lima estaría interesado en el '9' de River Plate, tras una mala temporada. Foto: Lr/ESPN
Alianza Lima estaría interesado en el '9' de River Plate, tras una mala temporada. Foto: Lr/ESPN

Alianza Lima no cumplió las expectativa en la temporada, tras quedar eliminado en los cuartos de final la Copa Sudamericana 2025 y llegar sin opciones al Torneo Clausura. La dirigencia desea reforzar la delantera luego de confirmar la salida de Hernán Barcos y la falta de competencia para Paolo Guerrero. Por este motivo, desde Argentina informan que el club aliancista tiene en la mira al colombiano Miguel Borja.

Sin duda, el equipo de Néstor Gorosito debe armar el ataque para competir en la Copa Libertadores 2026 y evitar el tetracampeonato de Universitario. Además, el 'Depredador' necesita necesita dosificar o tener un compañero que lo respalde en el esquema táctico 1-4-4-2.

PUEDES VER: Eddie Fleischman arremete contra las instalaciones del Estadio Monumental en la final de la Copa Libertadores: "Pésima imagen"

lr.pe

¿Quién es la estrella de River Plate que Alianza Lima tendría en la mira?

Diario Olé sorprendió a los hinchas de los 'Millonarios', ya que el popular medio de comunicación argentino asegura que la salida del '9' colombiano es inminente y tiene pretendientes. "Interesados no les faltan a Borja e incluso en Perú también tiene a Alianza Lima siguiendo sus pasos. El equipo de Néstor Gorosito busca renovar su ofensiva que actualmente cuenta con atacantes experimentados como Hernán Barcos y Paolo Guerrero, ambos de 41 años, y el nacido en Tierralta es uno de los candidatos para refrescar el ataque", reveló Olé en sus redes sociales.

PUEDES VER: Jugadoras de Géminis revelan el contundente mensaje de Natalia Málaga para remontar en la Liga Peruana de Vóley: "Nos mandó a la m..."

lr.pe

¿Dónde podría jugar el delantero colombiano Miguel Borja?

Borja lució la '9' en la selección colombiana y se volvió pieza clave en River Plate con 62 tantos en 155 partidos. Sin embargo, la temporada 2025 fue pésima y algunos especulan su mejor versión ya pasó a sus 33 años de edad. Por ende, los interesados son Junior de Barranquilla, Tigres de la Liga MX y Alianza Lima. Borja es un '9' completo que puede jugar solito arriba o acompañado, dado que tiene buenos desplazamientos y movilidad por los costados.

PUEDES VER: Barcelona vs Atlético de Madrid en directo HOY: alineaciones del partido por LaLiga de España

lr.pe

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Lima?

El encuentro entre Sporting Cristal vs Alianza Lima se disputará desde las 8.00 p. m. en el Estadio Nacional.

  • México: 7.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 8.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 9.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 10.00 p. m.

Notas relacionadas
¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Lima EN VIVO por la semifinal de ida de los playoffs de la Liga 1 2025?

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Lima EN VIVO por la semifinal de ida de los playoffs de la Liga 1 2025?

LEER MÁS
Leao Butrón y su postura ante la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima: "Estamos fallando como hinchas"

Leao Butrón y su postura ante la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima: "Estamos fallando como hinchas"

LEER MÁS
Mr. Peet revela por qué Néstor Gorosito no convocó a Piero Cari para el Alianza Lima - Cristal: "Hay que tener cuidado con estos temas"

Mr. Peet revela por qué Néstor Gorosito no convocó a Piero Cari para el Alianza Lima - Cristal: "Hay que tener cuidado con estos temas"

LEER MÁS
'Cóndor' Mendoza deslizó el posible motivo por el que Alianza Lima no quiso más a Hernán Barcos: "Ha hecho algo que no debería hacer"

'Cóndor' Mendoza deslizó el posible motivo por el que Alianza Lima no quiso más a Hernán Barcos: "Ha hecho algo que no debería hacer"

LEER MÁS
Gonzalo Núñez reaparece en vivo con sorpresivo cambio físico: "¿Me han traído para hablar de mí o de fútbol?"

Gonzalo Núñez reaparece en vivo con sorpresivo cambio físico: "¿Me han traído para hablar de mí o de fútbol?"

LEER MÁS
Jesús Castillo rompe su silencio sobre fichaje por Universitario por encima de Sporting Cristal: “Nunca recibí un llamado"

Jesús Castillo rompe su silencio sobre fichaje por Universitario por encima de Sporting Cristal: “Nunca recibí un llamado"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gonzalo Núñez reaparece en vivo con sorpresivo cambio físico: "¿Me han traído para hablar de mí o de fútbol?"

Gonzalo Núñez reaparece en vivo con sorpresivo cambio físico: "¿Me han traído para hablar de mí o de fútbol?"

LEER MÁS
Martín Liberman revela que intentó hablar con los directivos de Alianza Lima tras polémicas declaraciones: “No quisieron atenderme”

Martín Liberman revela que intentó hablar con los directivos de Alianza Lima tras polémicas declaraciones: “No quisieron atenderme”

LEER MÁS
Barcelona vs Atlético de Madrid en directo HOY: alineaciones del partido por LaLiga de España

Barcelona vs Atlético de Madrid en directo HOY: alineaciones del partido por LaLiga de España

LEER MÁS
Leao Butrón y su postura ante la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima: "Estamos fallando como hinchas"

Leao Butrón y su postura ante la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima: "Estamos fallando como hinchas"

LEER MÁS
Sebastián Britos le advierte a Diego Romero la magnitud de ser el '1' de Universitario: "El lugar que yo ocupé no es fácil"

Sebastián Britos le advierte a Diego Romero la magnitud de ser el '1' de Universitario: "El lugar que yo ocupé no es fácil"

LEER MÁS
Eddie Fleischman arremete contra las instalaciones del Estadio Monumental en la final de la Copa Libertadores: "Pésima imagen"

Eddie Fleischman arremete contra las instalaciones del Estadio Monumental en la final de la Copa Libertadores: "Pésima imagen"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Fan Zone de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Deportes

Fan Zone de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

Real Madrid vs Olympiacos en directo: El Kaabi descuenta y busca el empata en el final del partido de Champions League

Pedro García asegura que existe incomodidad entre la directiva de Universitario y Jorge Fossati: "Lo revela en su discurso"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025