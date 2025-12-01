HOYSuscripcion LR Focus

Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
Sergio Peña confesó que tuvo charla con Álex Valera tras presunta polémica en la selección peruana: "Dijeron cosas que no dije nunca"

El volante de Alianza Lima dio detalles de la conversación que mantuvo con Álex Valera después de que fue desconvocado de la última fecha doble de las Eliminatorias 2026.

Sergio Peña señaló que Álex Valera no es su primera polémica en la selección peruana. Foto: composición LR/captura de 'Hazme el aguante'
Sergio Peña señaló que Álex Valera no es su primera polémica en la selección peruana. Foto: composición LR/captura de 'Hazme el aguante'

Sergio Peña, actual volante de Alianza Lima, salió al frente para desmentir versiones que lo vinculaban con críticas hacia Álex Valera luego de su ausencia en la selección peruana. En una reciente aparición en el programa de YouTube 'Hazme El Aguante', el futbolista de 30 años aseguró que sus palabras fueron tergiversadas por terceros.

Según Peña, lo que realmente dijo fue que, tras quedar la temprana eliminación de la selección peruana de las Eliminatorias, existía la posibilidad de que algunos futbolistas declinen su convocatoria. Lo destacado, indicó, era que él y otros compañeros “dieron la cara”. Esa declaración, explicó, fue distorsionada como si fuera un ataque directo a jugadores que no fueron convocados, lo cual rechazó tajantemente. De todas formas, decidió conversarlo con Valera para aclarárselo.

PUEDES VER: Eddie Fleischman arremete contra las instalaciones del Estadio Monumental en la final de la Copa Libertadores: Pésima imagen

lr.pe

Sergio Peña reveló charla con Álex Valera tras presunta polémica en la selección peruana

“Las declaraciones y lo que he dicho en algún momento lo han llevado a un lado que no es. Algún día me dijeron que ‘maté’ a jugadores de la ‘U’ y jamás lo he hecho ni jamás lo haría. No es mi estilo, jamás voy a sentarme a hablar mal de alguien ni de algún colega ni compañero, y creo que se ha llevado más por ahí”, dijo en un primer momento.

Posteriormente, aseguró que no solo tuvo un diálogo con Valera, sino también con Andy Polo y Edison Flores. Ambos jugadores también fueron desafectados por estar lesionados. "Dijeron que yo lo decía por el ‘Cholo’ Valera porque no iba a la selección. Hablé con el ‘Cholo’, con Andy Polo, ‘Orejas’ Flores también porque justo fueron y se lesionaron. Entonces, yo le dije ‘‘Cholo’ es imposible que yo diga algo así cuando he visto que estabas mal, estabas desgarrado y en la selección no te van a inventar un desgarro’“, agregó.

PUEDES VER: Periodistas de ESPN deslumbrados con el Estadio Monumental en la final de la Copa Libertadores 2025: El segundo más grande

lr.pe

Sergio Peña recordó polémica con Oliver Sonne en la selección peruana

El exfutbolista de Malmo manifestó que no es la primera polémica que se le inventa en la selección peruana. Hace un tiempo, también fue involucrado en una controversia con Oliver Sonne; sin embargo, aclaró que tiene una buena relación con el 'Vikingo'.

“Lo mismo pasó con Oliver (Sonne), dijeron cosas que no dije nunca. Yo viajo con Oliver, tengo confianza con él y tengo una buena relación, así que inventan cosas que nada que ver”, concluyó.

'Chorri' Palacios decepcionado con Jairo Concha, Piero Quispe y Sergio Peña por lucir la '10' de la selección peruana: "Mejor que no la usen"

'Chorri' Palacios decepcionado con Jairo Concha, Piero Quispe y Sergio Peña por lucir la '10' de la selección peruana: "Mejor que no la usen"

Sergio Peña defiende a Jairo Concha de las críticas por error que costó la derrota de la selección peruana: "A mí me ha tocado"

Sergio Peña defiende a Jairo Concha de las críticas por error que costó la derrota de la selección peruana: "A mí me ha tocado"

Mr. Peet apunta contra Sergio Peña y Fernando Gaibor tras agónico empate de Alianza Lima: "Desapercibidos"

Mr. Peet apunta contra Sergio Peña y Fernando Gaibor tras agónico empate de Alianza Lima: “Desapercibidos”

Paolo Guerrero calienta la previa de la final por Copa Libertadores 2025: "Haré fuerzas para que gane Flamengo"

Paolo Guerrero calienta la previa de la final por Copa Libertadores 2025: "Haré fuerzas para que gane Flamengo"

Eddie Fleischman sobre la drástica medida que tomaría Alianza Lima con Carlos Zambrano: "Podrían cederlo a préstamo"

Eddie Fleischman sobre la drástica medida que tomaría Alianza Lima con Carlos Zambrano: "Podrían cederlo a préstamo"

Palmeiras se rinde ante Alberto Gallardo, ídolo de Sporting Cristal, con emotivo mensaje: "El peruano hizo historia en el 'Verdao'"

Palmeiras se rinde ante Alberto Gallardo, ídolo de Sporting Cristal, con emotivo mensaje: "El peruano hizo historia en el ‘Verdao’"

Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 30 de noviembre 2025: ganadores de todas las carreras, orden de llegada y premios del INH

Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 30 de noviembre 2025: ganadores de todas las carreras, orden de llegada y premios del INH

Jugadoras de Géminis revelan el contundente mensaje de Natalia Málaga para remontar en la Liga Peruana de Vóley: "Nos mandó a la m..."

Jugadoras de Géminis revelan el contundente mensaje de Natalia Málaga para remontar en la Liga Peruana de Vóley: "Nos mandó a la m..."

Eddie Fleischman arremete contra las instalaciones del Estadio Monumental en la final de la Copa Libertadores: "Pésima imagen"

Eddie Fleischman arremete contra las instalaciones del Estadio Monumental en la final de la Copa Libertadores: "Pésima imagen"

Periodistas de ESPN deslumbrados con el Estadio Monumental en la final de la Copa Libertadores 2025: "El segundo más grande"

Periodistas de ESPN deslumbrados con el Estadio Monumental en la final de la Copa Libertadores 2025: "El segundo más grande"

Canal confirmado de Alianza Lima contra Sporting Cristal por el playoff de ida en la Liga 1 2025

Canal confirmado de Alianza Lima contra Sporting Cristal por el playoff de ida en la Liga 1 2025

Diego Rebagliati cuestionó duramente la final de la Copa Libertadores en el Estadio Monumental: "El punto más bajo fue el partido"

Diego Rebagliati cuestionó duramente la final de la Copa Libertadores en el Estadio Monumental: "El punto más bajo fue el partido"

