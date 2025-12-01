Sergio Peña, actual volante de Alianza Lima, salió al frente para desmentir versiones que lo vinculaban con críticas hacia Álex Valera luego de su ausencia en la selección peruana. En una reciente aparición en el programa de YouTube 'Hazme El Aguante', el futbolista de 30 años aseguró que sus palabras fueron tergiversadas por terceros.

Según Peña, lo que realmente dijo fue que, tras quedar la temprana eliminación de la selección peruana de las Eliminatorias, existía la posibilidad de que algunos futbolistas declinen su convocatoria. Lo destacado, indicó, era que él y otros compañeros “dieron la cara”. Esa declaración, explicó, fue distorsionada como si fuera un ataque directo a jugadores que no fueron convocados, lo cual rechazó tajantemente. De todas formas, decidió conversarlo con Valera para aclarárselo.

Sergio Peña reveló charla con Álex Valera tras presunta polémica en la selección peruana

“Las declaraciones y lo que he dicho en algún momento lo han llevado a un lado que no es. Algún día me dijeron que ‘maté’ a jugadores de la ‘U’ y jamás lo he hecho ni jamás lo haría. No es mi estilo, jamás voy a sentarme a hablar mal de alguien ni de algún colega ni compañero, y creo que se ha llevado más por ahí”, dijo en un primer momento.

Posteriormente, aseguró que no solo tuvo un diálogo con Valera, sino también con Andy Polo y Edison Flores. Ambos jugadores también fueron desafectados por estar lesionados. "Dijeron que yo lo decía por el ‘Cholo’ Valera porque no iba a la selección. Hablé con el ‘Cholo’, con Andy Polo, ‘Orejas’ Flores también porque justo fueron y se lesionaron. Entonces, yo le dije ‘‘Cholo’ es imposible que yo diga algo así cuando he visto que estabas mal, estabas desgarrado y en la selección no te van a inventar un desgarro’“, agregó.

Sergio Peña recordó polémica con Oliver Sonne en la selección peruana

El exfutbolista de Malmo manifestó que no es la primera polémica que se le inventa en la selección peruana. Hace un tiempo, también fue involucrado en una controversia con Oliver Sonne; sin embargo, aclaró que tiene una buena relación con el 'Vikingo'.

“Lo mismo pasó con Oliver (Sonne), dijeron cosas que no dije nunca. Yo viajo con Oliver, tengo confianza con él y tengo una buena relación, así que inventan cosas que nada que ver”, concluyó.