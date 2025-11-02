HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Mr. Peet apunta contra Sergio Peña y Fernando Gaibor tras agónico empate de Alianza Lima: “Desapercibidos”

El comunicador deportivo se refirió al rendimiento de Sergio Peña y Fernando Gaibor tras el empate de Alianza Lima frente a Melgar en Matute, resultado que complica sus aspiraciones de conseguir un mejor puesto para la Copa Libertadores.

Mr. Peet habló sobre el rendimiento de Sergio Peña y Fernando Gaibor tras el 2-2 de Alianza frente a Melgar. Foto: composición LR/Madrugol/Alianza Lima
Mr. Peet habló sobre el rendimiento de Sergio Peña y Fernando Gaibor tras el 2-2 de Alianza frente a Melgar. Foto: composición LR/Madrugol/Alianza Lima

Mr. Peet fue muy crítico con el rendimiento de Sergio Peña y Fernando Gaibor en el empate de Alianza Lima frente a Melgar por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1. Con este resultado, el cuadro blanquiazul complica sus aspiraciones de conseguir un mejor cupo para la Copa Libertadores.

En este contexto, Peter Arévalo, en una reciente edición del programa 'Madrugol', dio su opinión sobre ambos futbolistas, piezas claves en el esquema de Néstor Gorosito. Señaló que no tuvieron un buen desempeño, ya que pasaron “desapercibidos” durante gran parte del encuentro, lo que provocó que el equipo íntimo dependiera de lo que hiciera Paolo Guerrero para generar peligro.

PUEDES VER: Pedro Gallese es consultado sobre si le gustaría ser presidente de la FPF o Alianza Lima y revela: “Están buenos los dos”

lr.pe

¿Qué dijo Mr. Peet sobre Sergio Peña y Fernando Gaibor?

En su análisis, Peet destacó que esperaba una participación más activa por parte de los volantes, considerando el planteamiento que había preparado Juan Máximo Reynoso para este encuentro. Sin embargo, criticó que esto finalmente no ocurriera.

"Yo supongo que habían trabajado para neutralizar a Castillo, les tocó Gentile. Cuando pasa eso, tú esperas que aparezcan los volantes de llegada: Sergio Peña o Fernando Gaibor para alimentar al '9', Paolo Guerrero", explicó en un primer momento.

"Desapercibido Peña y también Gaibor. No es el Gaibor de otras jornadas, entonces Alianza quedaba sujeto a la defensiva a lo que podía hacer Paolo Guerrero y hoy junto a Castillo pueden haber sido lo mejor de Alianza", finalizó.

PUEDES VER: Alianza Lima definió a su primer refuerzo del 2026: íntimos irán por D'Alessandro Montenegro tras final de la Liga 1 2025

lr.pe

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Pos.EquipoPts.PJGEPGFGCDif.
1Universitario391512302810+18
2Cusco FC30159332414+10
3Sporting Cristal25157442511+14
4Alianza Lima25157442518+7
5FBC Melgar25176742417+7
6Deportivo Garcilaso24166642021-1
7Los Chankas24148061724-7
8Comerciantes Unidos22156451721-4
9Cienciano21146352017+3
10ADT21156361820-2
11Alianza Atlético16144461110+1
12Sport Huancayo15154382426-2
13Atlético Grau15144371618-2
14Sport Boys15144371219-7
15Ayacucho FC14154291524-9
16Alianza Universidad14154291931-12
17UTC12143381420-6
18Juan Pablo II1114257917-8
19Deportivo Binacional00000000
