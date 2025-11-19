En una reciente conversación con los medios, el volante de Alianza Lima, Sergio Peña, fue consultado sobre la situación que atraviesa la selección peruana tras la derrota 2-1 ante Chile en el amistoso de fecha FIFA. Uno de los más cuestionados fue Jairo Concha, quien perdió un balón en el mediocampo que permitió a ‘La Roja’ ampliar su ventaja.

Peña señaló que Concha ha tenido una gran temporada, siendo campeón con Universitario, y destacó que errores como ese le pueden ocurrir a cualquier jugador. Además, indicó que el volante debe saber manejar las críticas y utilizarlas para seguir creciendo en su carrera.

¿Qué dijo Sergio peña sobre Jairo Concha?

"Pienso que siempre se le critica por lo mismo, pero pienso que hoy en día genera más el morbo o la mala información que lo que uno hace. Creo que Jairo ha hecho un año increíble, ha salido campeón con su equipo, siendo él uno de los conductores. El error que tuvo Jairo lo puede cometer cualquiera; si cometía el error cuando el partido se iba ganando 3-0 y hacen el 3-1, ese gol no lo cuentan. Pero claro, es el gol decisivo y pierden el partido por esa jugada específica, y lo puede cometer cualquier jugador", explicó en un primer momento.

"A Jairo nada que reprocharle, es un gran jugador, una gran calidad. La gente lo va a criticar, a él y a muchos; a mí me ha tocado, a día de hoy me siguen criticando, pero creo que tiene una madurez bastante buena. Todas esas críticas que no le sirvan para derrumbarlo, sino para seguir creciendo", sentenció el jugador de Alianza.

¿Cómo le fue a Jairo Concha en el partido contra Chile?

Aunque cometió un error que derivó en el segundo gol de Chile, el jugador recibió una calificación de 7.0 por parte del portal Sofascore.

¿Cuándo vuelve a jugar Perú?

Perú disputará un partido amistoso en diciembre contra la selección boliviana, programado tentativamente para el 21 de diciembre en el Estadio Félix Castillo, ubicado en la ciudad de Chincha, con una capacidad aproximada de 14,000 espectadores.