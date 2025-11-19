La actuación de la selección peruana en la gira europea generó cierto malestar en nuestro país. La Bicolor no pudo ante Chile y perdió 2-1, a pesar de que su rival contaba solo con 10 jugadores en el campo. El nivel no es el esperado y un tema que provoca gran preocupación es el '10'. En este compromiso, Jairo Concha no tuvo su mejor nivel e incluso su error terminó por sepultar la derrota de la Blanquirroja. En medio de este contexto, el 'Chorri' Palacios se pronunció sobre el uso tan prestigiosa camiseta.

Después de Christian Cueva, varios jugadores han lucido la '10' en la espalda. Sergio Peña, Piero Quispe y Jairo Concha fueron los encargados de asumir, pero la hinchada cree que no están a la altura. Del mismo modo, el 'Chorri' considera que no deberían utilizar y guardarla hasta encontrar a otro futbolista.

'Chorri' Palacios exige que no se vuelva a usar la '10' de la selección peruana

En el programa 'Fútbol como cancha', de RPP Noticias, 'Chorri' Palacios fue tajante sobre la '10' de Perú: que se guarde y se utilice solo cuando aparezca un jugador que tenga características similares a las de Cubillas o Uribe.

"Ahorita ninguno de los tres. No son '10' con el respeto que se merecen. Es un número con mucho peso que en incluso en algún momento no quise utilizar la '10' de ver que había sido utilizada por Cubillas, Uribe, etc. Yo pensé que no iba a poder estar a ese nivel, es un número complicadísimo y si es que no hay un '10', mejor que no lo usen, es mejor guardarlo hasta que aparezca un futbolista de esas características como las que te acabo de hablar", declaró.

Eso sí, dejó en claro que Quispe, Peña y Concha pueden aportar desde otro rol distinto a la del '10'. "Ellos son jugadores que tienen su capacidad, su forma de juego pero que todavía no llegan a ser un '10' en algún equipo y menos en la selección porque sino siempre van a ser criticados", agregó.

"La verdad que ellos no son '10'. No le busquemos un puesto de querer usarlos en una posición que nace con el futbolista, el ser el diferente, el cerebro y tenemos que buscar un jugador así", concluyó.

Sergio Peña defiende a Jairo Concha tras críticas por derrota de la selección peruana

"Pienso que siempre se le critica por lo mismo, pero pienso que hoy en día genera más el morbo o la mala información que lo que uno hace. Creo que Jairo ha hecho un año increíble, ha salido campeón con su equipo, siendo él uno de los conductores", comentó Peña en un inicio.

"El error que tuvo Jairo lo puede cometer cualquiera; si cometía el error cuando el partido se iba ganando 3-0 y hacen el 3-1, ese gol no lo cuentan. Pero claro, es el gol decisivo y pierden el partido por esa jugada específica, y lo puede cometer cualquier jugador", añadió.