Deportes

Canal confirmado de Alianza Lima contra Sporting Cristal por el playoff de ida en la Liga 1 2025

Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentarán en los playoffs de la Liga 1 este 2 de diciembre en el Estadio Nacional, prometiendo un emocionante partido para los hinchas.

Alianza Lima se enfrentará a Sporting Cristal por los playoffs de la Liga 1. Foto: composición LR/Sporting Cristal/ Paolo Guerrero
Alianza Lima se enfrentará a Sporting Cristal por los playoffs de la Liga 1. Foto: composición LR/Sporting Cristal/ Paolo Guerrero

Alianza Lima se enfrentará a Sporting Cristal en los playoffs de la Liga 1 este martes 2 de diciembre. El encuentro, muy esperado tanto por hinchas blanquiazules como rimenses, promete ser un partidazo que se jugará en el Estadio Nacional, por lo que nadie querrá perdérselo. Por ello, La República Deportes presenta los canales confirmados, tanto en TV como online, para que puedas ver este duelo.

El enfrentamiento se podrá seguir por la señal de L1 Max y, vía streaming, por L1 Play. No obstante, si no cuentas con estas opciones, podrás seguir el partido aquí, donde te llevaremos el minuto a minuto y, sobre todo, los hechos más importantes de estos playoffs.

lr.pe

Canal TV para ver Alianza Lima contra Sporting Cristal por los playoffs de ida en la Liga 1 2025

Para ver este partido por TV lo podrás hacer por la señal oficial de L1 Max, canal que cuenta con los derechos de transmisión del torneo de la Liga 1. Además, aquí te llevaremos el minuto a minuto del compromiso.

  • Canadá: Fanatiz Canada
  • Perú: Liga1 Play
  • Puerto Rico:FOX Deportes

Canal ONLINE para ver Alianza Lima contra Sporting Cristal por los playoffs de ida en la Liga 1 2025

  • Canadá: Fanatiz Canada
  • Internacional: Fanatiz International, Bet365
  • México: Fanatiz Mexico
  • Perú: Liga 1 Max
  • Puerto Rico: Fanatiz USA, NAICOM, FOX Deportes

lr.pe

¿Cómo ver el partido de Alianza Lima contra Sporting Cristal desde Estados Unidos?

Estos son los canales por los cuales podrás seguir el partido de tu equipo favorito desde Estados Unidos.

  • EE. UU.: Fanatiz USA, fuboTV, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX Deporte

¿Cuándo juega Alianza Lima versus Sporting Cristal?

El partido se llevará a cabo este martes 2 de diciembre y se podrá seguir desde las 8.00 p.m. (hora peruana). Se llevará a cabo en el Estadio Nacional que tiene una capacidad para 43.086 espectadores

