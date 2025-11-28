CONMEBOL sigue siendo tendencia, tras anunciar las sedes oficiales para disputar las 2 finales de la Copa Sudamericana en 2026 y 2027. La Confederación Sudamericana de Fútbol eligió a Lima como sede de la gran final de Copa Libertadores 2025 y ahora ya tienen planeado los estadios que albergarán al segundo torneo de clubes más importante del continente.

Por primera vez, la gran final de la Copa Sudamericana se llevará a cabo en estas dos ciudades y países. Anteriormente, el torneo se había disputado en Argentina y Uruguay en dos ocasiones, mientras que Paraguay fue sede en tres ediciones.

¿Dónde se jugarán las finales de la Copa Sudamericana 2026?

Barranquilla, una de las ciudades más emblemáticas de Colombia, se prepara para ser el escenario de uno de los encuentros más anticipados del fútbol sudamericano. El estadio Metropolitano, hogar habitual del Junior y de la selección colombiana, será el lugar donde se lleve a cabo este esperado partido.

Por otro lado, Santa Cruz, que había sido seleccionada para albergar el evento en 2027, enfrentó inconvenientes relacionados con las mejoras en el estadio Ramón Aguilera Costas. Como resultado, la sede se trasladó a Defensores del Chaco en Paraguay, asegurando así la continuidad de la competencia en un recinto adecuado.

¿Cuándo es la final de la Copa Libertadores?

La final de la Copa Libertadores 2025, que la disputarán Flamengo y Palmeiras, tendrá lugar el próximo sábado 29 de noviembre a partir de las 4.00 p. m. (hora peruana) y 6.00 p. m. (hora brasileña).

¿Dónde se juega la final de la Copa Libertadores 2025?

El Estadio Monumental de Ate volverá a ser sede de una final de Copa Libertadores después de 6 años. En el 2019, el recinto de Universitario de Deportes albergó el partido entre Flamengo y River Plate, el cual terminó con un agónico triunfo del 'Mengao'.