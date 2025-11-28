HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

¿Lima fue elegida? Conmebol sorprende al confirmar sedes de las finales para la Copa Sudamericana 2026 y 2027

CONMEBOL de forma anticipada anunció las sedes que albergarán la Copa Sudamérica de los próximos años en pleno desarrollo de la Copa Libertadores en Lima.

Copa Sudamericana tiene sede para sus próximas finales. Foto: Lr/CONMEBOL
CONMEBOL sigue siendo tendencia, tras anunciar las sedes oficiales para disputar las 2 finales de la Copa Sudamericana en 2026 y 2027. La Confederación Sudamericana de Fútbol eligió a Lima como sede de la gran final de Copa Libertadores 2025 y ahora ya tienen planeado los estadios que albergarán al segundo torneo de clubes más importante del continente.

Por primera vez, la gran final de la Copa Sudamericana se llevará a cabo en estas dos ciudades y países. Anteriormente, el torneo se había disputado en Argentina y Uruguay en dos ocasiones, mientras que Paraguay fue sede en tres ediciones.

PUEDES VER: Fan Zone de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

¿Dónde se jugarán las finales de la Copa Sudamericana 2026?

Barranquilla, una de las ciudades más emblemáticas de Colombia, se prepara para ser el escenario de uno de los encuentros más anticipados del fútbol sudamericano. El estadio Metropolitano, hogar habitual del Junior y de la selección colombiana, será el lugar donde se lleve a cabo este esperado partido.

Por otro lado, Santa Cruz, que había sido seleccionada para albergar el evento en 2027, enfrentó inconvenientes relacionados con las mejoras en el estadio Ramón Aguilera Costas. Como resultado, la sede se trasladó a Defensores del Chaco en Paraguay, asegurando así la continuidad de la competencia en un recinto adecuado.

PUEDES VER: Diego Rebagliati y su contundente mensaje por la polémica salida de Hernán Barcos: "Es un terremoto en Alianza Lima"

¿Cuándo es la final de la Copa Libertadores?

La final de la Copa Libertadores 2025, que la disputarán Flamengo y Palmeiras, tendrá lugar el próximo sábado 29 de noviembre a partir de las 4.00 p. m. (hora peruana) y 6.00 p. m. (hora brasileña).

PUEDES VER: Julio César Uribe cuestiona al Chorri Palacios por exigir que Jairo Concha no use la '10' en la selección peruana: "No comparto"

¿Dónde se juega la final de la Copa Libertadores 2025?

El Estadio Monumental de Ate volverá a ser sede de una final de Copa Libertadores después de 6 años. En el 2019, el recinto de Universitario de Deportes albergó el partido entre Flamengo y River Plate, el cual terminó con un agónico triunfo del 'Mengao'.

