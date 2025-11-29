HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Carlos Compagnucci reveló cuál fue el jugador que más le gustó en Universitario: "Enamorado de Álex Valera"

El entrenador argentino, con pasado en la 'U', destacó el nivel de Valera y confesó que siempre le vio condiciones para brillar en la Liga 1.

El entrenador argentino destacó el rendimiento de Valera. Foto: Lr/Fútbol Peruano
El entrenador argentino destacó el rendimiento de Valera. Foto: Lr/Fútbol Peruano

Universitario firmó una temporada brillante, tras conseguir el tricampeonato en Liga 1 y clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El equipo de Jorge Fossati ganó con autoridad el Torneo Clausura e incluso antes de lo previsto. La 'U' funcionó en todas las líneas, pero el arma principal fue Álex Valera. Justamente, el mismo Carlos Compagnucce reconoció lo placentero que es verlo jugar con una peculiar frase: "Enamorado de Valera"

'Valegol' firmó la mejor temporada de su carrera e incluso se ganó el apodo de 'Nazario' por la facilidad que tiene para marcar goles. La 'chapa' se viralizó, ya que fue comparado con el histórico brasileño Ronaldo. Compagnucce tampoco fue ajeno al exitoso presente de Valera y se rindió ante el '9'.

¿Qué dijo Carlos Compagnucce sobre Álex Valera?

"Siempre fui un enamorado de (Álex) Valera, lo disfruté poco cuando llegué porque se fue enseguida y después cuando vino estuve pocos partidos, pero es un jugador que siempre me gustó. Me pareció que puede aprender un montón de cosas y puede servir, ya que tiene un gran portento físico, me gusta mucho", aseguró el argentino en PBO Campeonísimo.

¿Qué le dijo Álex Valera a Hernán Barcos en el Clásico de la Liga 1 2025?

Existían muchos rumores sobre el insulto que le dijo Álex Valera a Hernán Barcos que lo sacó del partido. No obstante, la periodista Elo Bengoechea aclaró el panorama. "Un punto importante fue cuando Alex Valera le dijo 'soplón' a Barcos en el clásico. Si bien nunca nadie se lo dijo en la cara, en Alianza sí lo trataban de soplón. Por atrás, porque nadie nunca se lo dijo en la cara", apuntó la comentarista en 'Línea de 5'.

Álex Valera no descarta volver a jugar en el extranjero

El goleador de Universitario no rechazó la idea de cobrarse su revancha en el exterior. No obstante, enfatizó en que por ahora está enfocado en el conjunto crema y cumplir con el año que le queda de contrato.

"La revancha siempre la he tenido. Siento que aún puedo dar para nuevos retos. Pero bueno, ahora estoy en Universitario, estoy 100% entregado y aún me queda un año más de contrato en la 'U'", aseveró en una reciente entrevista con Willax.

