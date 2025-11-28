Carlos Zambrano no la pasó bien en la temporada 2025 con Alianza Lima, ya que lo expulsaron en 7 ocasiones y fue uno de los principales señalados por la eliminación en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Nadie discute lo bueno que es marcando, pero cada vez que pierde los papeles o se le sale la cadena, termina perjudicando al equipo titular. Por este motivo, Eddie Fleischman deslizó la posibilidad de que la directiva aliancista tome una drástica medida con el jugador de 36 años.

La parte defensiva solía ser un cerrojo en Alianza Lima, ya que Carlos Zambrano se encargaba de comandarla y poner la cara por el equipo como en sus mejores épocas. Sin embargo, su vehemencia para entrar a las divididas.

¿Qué dijo Eddie Fleischman sobre la drástica medida que podría tomar Alianza Lima con Zambrano?

El periodista deportivo comentó la drástica medida que podría tomar el popular club de La Victoria con el experimentado defensor. “Alianza Lima teniendo contrato con Carlos Zambrano, pero tiene las facultades para cederlo a préstamo”, reveló Eddie Fleischman en Juego Cruzado.

Asimismo, Michael Succar recordó el motivo del posible plan. "Las siete rojas de Zambrano son cruzar un límite. Su año justificaría que Alianza busque prestarlo y, en caso de no lograrlo, debería traer un central que, por lo menos, le compita el puesto", afirmó el comentarista.

¿Qué dijo Reimond Manco sobre la nueva cláusula de Alianza Lima a Carlos Zambrano?

Por otro lado, Reimond Manco explicó la cláusula especial que Alianza Lima estaría pensando para Carlos Zambrano. "Yo tengo información de que están esperando que termine el torneo y se van a sentar a conversar con Carlos. Al parecer, están pensando en ponerle cierta cláusula de expulsiones y también de disciplina para lo que va a ser el próximo año", sentenció en 'Juego Cruzado'.

"No es multa, es cláusula. A mí no me parece a la mala esa medida. Yo puedo hablar contigo y tú me puedes decir sí y te voy a creer, pero qué garantía me das de que no va a volver a pasar. Esto va en el contrato y si tú te vas a portar bien, no pasa nada”, sentenció el 'Rei'.

