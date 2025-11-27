HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     
Lectura de sentencia contra Pedro Castillo por golpe de Estado
Lectura de sentencia contra Pedro Castillo por golpe de Estado     Lectura de sentencia contra Pedro Castillo por golpe de Estado     Lectura de sentencia contra Pedro Castillo por golpe de Estado     
EN VIVO

🔴 Pedro Castillo EN VIVO: lectura de sentencia del expresidente por caso GOLPE DE ESTADO

Deportes

'Puma' Carranza revela motivo por el que Hernán Barcos no seguiría en Alianza Lima: "Yo creo que se enterró solo"

El ídolo de Universitario sorprendió a todos al contar incidencias de la interna de Alianza Lima y los errores que cometió el 'Pirata' en el club.

Puma Carranza impacta con información sobre Hernán Barcos en la interna. Foto: Lr/Trivu TV
Puma Carranza impacta con información sobre Hernán Barcos en la interna. Foto: Lr/Trivu TV

La salida de Hernán Barcos sorprendió a diversos hinchas de Alianza Lima, ya que el reconocido delantero fue pieza clave en la fase preliminar de la Copa Libertadores y en Copa Sudamericana e incluso se convirtió en el máximo goleador extranjero en la historia del club. El 'Pirata' aportó experiencia y goles en la cancha, pero algunos problemas en la interna lo complicaron. Por este motivo, el 'Puma' rompió su silencio y deslizó fuertes revelaciones.

El exfutbolista de Universitario compartió información sobre la interna de Hernán Barcos y la mala convivencia que surgió en los últimos meses. La directiva tuvo que decidir entre Paolo Guerrero y el 'Pirata', ya que la idea es rejuvenecer la delantera del popular equipo.

PUEDES VER: Fan Zone de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

lr.pe

¿Qué dijo 'Puma' Carranza sobre la salida de Hernán Barcos en Alianza Lima?

Por algo será. Hay que meternos también en la interna. ¿Tú crees que no ha hecho daño en el camerino? Cuando hacen daño, sacan a cualquiera, es claro eso y pasa por cualquier lado. Se ha peleado con todos. El camerino es otra cosa, no es como en el barrio que todo se sabe, el camerino es cerrado", comentó en Trivu TV.

"Yo he conocido extranjeros que hablaban con los dirigentes y hablaban mal de los compañeros; eso no es bueno. Si tú quieres decirle algo al compañero, debes decirle esto es así. Todo se arregla en el camerino y no se puede contar a los dirigentes", explicó el 'Puma' Carranza.

Carranza disparó con todo. "Yo creo que se enterró solito. ¿Cómo la gente va a hablar de Barcos cuando hay como 20 personas que están en la banca?. ¿Crees que eso no fastidia al dirigente y jugadores? Están manejando mal, ahí lo manejó mal. En la 'U' también pasó eso, comienzan a cantar por un jugador", sentenció el ídolo de Universitario.

PUEDES VER: Paolo Guerrero revela en qué equipo le gustaría jugar luego de salir de Alianza Lima: "Eso sí quiero ganar"

lr.pe

¿Cómo le fue a Hernán Barcos en Alianza Lima?

El ‘Pirata’ registró un total de 142 partidos oficiales con la camiseta blanquiazul, anotó 62 goles y firmó 24 asistencias. Este destacado desempeño lo convirtió en el máximo goleador extranjero en la historia del club y lo posicionó entre los diez máximos artilleros de Alianza Lima. Además, fue bicampeón de la Liga 1 en las temporadas 2021 y 2022 e incluso fue pieza clave a nivel internacional.



Notas relacionadas
Hernán Barcos no seguirá en Alianza Lima: club íntimo informó al delantero argentino que no está en sus planes para el 2026

Hernán Barcos no seguirá en Alianza Lima: club íntimo informó al delantero argentino que no está en sus planes para el 2026

LEER MÁS
Mr. Peet aclara que salida de Hernán Barcos de Alianza Lima no fue como la de Wilmer Aguirre: “Al ‘Zorrito’ le mintieron”

Mr. Peet aclara que salida de Hernán Barcos de Alianza Lima no fue como la de Wilmer Aguirre: “Al ‘Zorrito’ le mintieron”

LEER MÁS
Esposa de Hernán Barcos le dedicó efusivo mensaje ante salida de Alianza Lima: "Siempre del lado correcto"

Esposa de Hernán Barcos le dedicó efusivo mensaje ante salida de Alianza Lima: "Siempre del lado correcto"

LEER MÁS
Entradas de Palmeiras - Flamengo para la final de Copa Libertadores 2025: precios y dónde comprar los boletos para el partido en Lima

Entradas de Palmeiras - Flamengo para la final de Copa Libertadores 2025: precios y dónde comprar los boletos para el partido en Lima

LEER MÁS
Mr. Peet aclara que salida de Hernán Barcos de Alianza Lima no fue como la de Wilmer Aguirre: “Al ‘Zorrito’ le mintieron”

Mr. Peet aclara que salida de Hernán Barcos de Alianza Lima no fue como la de Wilmer Aguirre: “Al ‘Zorrito’ le mintieron”

LEER MÁS
Paolo Guerrero revela en qué equipo le gustaría jugar luego de salir de Alianza Lima: "Eso sí quiero ganar"

Paolo Guerrero revela en qué equipo le gustaría jugar luego de salir de Alianza Lima: "Eso sí quiero ganar"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Copa Libertadores 2025: Selección peruana se enfrenta a las leyendas de América previo a la final entre Flamengo y Palmeiras

Copa Libertadores 2025: Selección peruana se enfrenta a las leyendas de América previo a la final entre Flamengo y Palmeiras

LEER MÁS
Mr. Peet aclara que salida de Hernán Barcos de Alianza Lima no fue como la de Wilmer Aguirre: “Al ‘Zorrito’ le mintieron”

Mr. Peet aclara que salida de Hernán Barcos de Alianza Lima no fue como la de Wilmer Aguirre: “Al ‘Zorrito’ le mintieron”

LEER MÁS
Esposa de Hernán Barcos le dedicó efusivo mensaje ante salida de Alianza Lima: "Siempre del lado correcto"

Esposa de Hernán Barcos le dedicó efusivo mensaje ante salida de Alianza Lima: "Siempre del lado correcto"

LEER MÁS
Paolo Guerrero revela en qué equipo le gustaría jugar luego de salir de Alianza Lima: "Eso sí quiero ganar"

Paolo Guerrero revela en qué equipo le gustaría jugar luego de salir de Alianza Lima: "Eso sí quiero ganar"

LEER MÁS
Ver Portugal vs Austria vía Dsports EN VIVO: minuto a minuto de la final del Mundial sub-17

Ver Portugal vs Austria vía Dsports EN VIVO: minuto a minuto de la final del Mundial sub-17

LEER MÁS
Fan Zone de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

Fan Zone de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Indecopi rematará 58 inmuebles embargados en ocho regiones del país: revisa cómo puedes participar

Árbitro peruano Bruno Pérez dirigirá la final del Mundial sub 17: FIFA lo eligió para el Portugal vs Austria

La avenida Haya de la Torre se transforma: así luce la renovada vía que conecta el Callao con San Martín de Porres

Deportes

Árbitro peruano Bruno Pérez dirigirá la final del Mundial sub 17: FIFA lo eligió para el Portugal vs Austria

Ver Portugal vs Austria vía Dsports EN VIVO: minuto a minuto de la final del Mundial sub-17

Palmeiras - Flamengo, últimas noticias: ambos equipos se encuentran en Lima con miras a la final de la Copa Libertadores 2025

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Pedro Castillo EN VIVO: inicia lectura de sentencia contra el expresidente por caso golpe de Estado

Pedro Castillo intenta frenar la lectura de su sentencia con pedido de nulidad del juicio

Modelo chileno Di Mondo: “Dejé el reality porque querían que trabaje ilegalmente”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025