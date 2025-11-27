La salida de Hernán Barcos sorprendió a diversos hinchas de Alianza Lima, ya que el reconocido delantero fue pieza clave en la fase preliminar de la Copa Libertadores y en Copa Sudamericana e incluso se convirtió en el máximo goleador extranjero en la historia del club. El 'Pirata' aportó experiencia y goles en la cancha, pero algunos problemas en la interna lo complicaron. Por este motivo, el 'Puma' rompió su silencio y deslizó fuertes revelaciones.

El exfutbolista de Universitario compartió información sobre la interna de Hernán Barcos y la mala convivencia que surgió en los últimos meses. La directiva tuvo que decidir entre Paolo Guerrero y el 'Pirata', ya que la idea es rejuvenecer la delantera del popular equipo.

¿Qué dijo 'Puma' Carranza sobre la salida de Hernán Barcos en Alianza Lima?

Por algo será. Hay que meternos también en la interna. ¿Tú crees que no ha hecho daño en el camerino? Cuando hacen daño, sacan a cualquiera, es claro eso y pasa por cualquier lado. Se ha peleado con todos. El camerino es otra cosa, no es como en el barrio que todo se sabe, el camerino es cerrado", comentó en Trivu TV.

"Yo he conocido extranjeros que hablaban con los dirigentes y hablaban mal de los compañeros; eso no es bueno. Si tú quieres decirle algo al compañero, debes decirle esto es así. Todo se arregla en el camerino y no se puede contar a los dirigentes", explicó el 'Puma' Carranza.

Carranza disparó con todo. "Yo creo que se enterró solito. ¿Cómo la gente va a hablar de Barcos cuando hay como 20 personas que están en la banca?. ¿Crees que eso no fastidia al dirigente y jugadores? Están manejando mal, ahí lo manejó mal. En la 'U' también pasó eso, comienzan a cantar por un jugador", sentenció el ídolo de Universitario.

¿Cómo le fue a Hernán Barcos en Alianza Lima?

El ‘Pirata’ registró un total de 142 partidos oficiales con la camiseta blanquiazul, anotó 62 goles y firmó 24 asistencias. Este destacado desempeño lo convirtió en el máximo goleador extranjero en la historia del club y lo posicionó entre los diez máximos artilleros de Alianza Lima. Además, fue bicampeón de la Liga 1 en las temporadas 2021 y 2022 e incluso fue pieza clave a nivel internacional.







