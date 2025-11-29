HOYSuscripcion LR Focus

¿Quién era Caue Brunelli Dezotti, el hincha de Palmeiras que falleció en Barranco?
Sociedad

Hinchas brasileños quedaron varados en el aeropuerto del Cusco tras cancelación de vuelos rumbo a Lima

Cientos de fanáticos brasileños enfrentaron la cancelación de un vuelo de Latam desde Cusco a Lima, poniendo en riesgo su llegada para el partido de Palmeiras vs. Flamengo

Hinchas brasileños se quedan varados en aeropuerto de Cusco. Foto: composición LR
Cientos de fanáticos brasileños del Flamengo y Palmeiras vivieron horas de tensión y frustración en el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete, en Cusco, luego de que Latam cancelara un vuelo programado para la medianoche del sábado, el cual debía partir a las 12:05 a.m. rumbo a Lima. De acuerdo con los pasajeros afectados, la aerolínea informó que la reprogramación del vuelo se realizaría recién para la 1:00 p.m., lo que pone en riesgo la llegada de los hinchas a la final de la Copa Libertadores, programada para las 4:00 p.m. en el Estadio Nacional.

PUEDES VER: Hincha de Palmeiras a bordo de Mirabus muere tras impactar contra un puente en Barranco

lr.pe

Aficionados temen perderse la final de la Copa Libertadores

El retraso tomó desprevenidos a los seguidores del “Mengão”, que habían viajado desde diferentes regiones del país vecino para acompañar a su equipo en uno de los partidos más importantes del año. Muchos de ellos, luego de invertir en pasajes, hospedajes y paquetes turísticos, se enteraron a último momento de la cancelación, generando un ambiente de molestia y desconcierto dentro del terminal aéreo cusqueño.

La noche del viernes, las imágenes captadas por viajeros muestran a decenas de aficionados brasileños aglomerados en la zona de embarque, esperando respuestas concretas sobre su traslado. Entre ellos también se encontraban seguidores del Palmeiras, quienes compartían el mismo itinerario y ahora enfrentan la posibilidad de perderse la final continental.

Hinchas pidieron solución a su problema

Los hinchas exigieron a la aerolínea una solución que les permita llegar a Lima a tiempo, ya que la diferencia horaria entre la reprogramación y el inicio del partido deja un margen mínimo para cualquier eventualidad. Hasta el momento, Latam no ha emitido un comunicado oficial que detalle las razones de la cancelación ni las medidas que se tomarán para asistir a los afectados.

Además, según relataron los pasajeros, la empresa solo atribuyó el inconveniente a “eventos externos”, sin brindar mayor información. En Lima, en paralelo, varias calles y avenidas principales ya han sido cerradas con miras a la final de la Copa Libertadores en el estadio Monumental de Ate.

