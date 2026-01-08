Alianza Lima se ilusiona con la Liga 1 2026: así sería el poderoso once titular con Luis Advíncula

Alianza Lima asoma como un fuerte candidato para consagrarse campeón de la Liga 1 2026 y avanzar a la fase final de la Copa Libertadores. El popular equipo de La Victoria, dirigido por Pablo Guede, quiere hacer historia con una plantilla de lujo liderada por Luis Advíncula. El lateral de 35 años quiere recuperar su mejor versión, como lo hizo en Boca Juniors y en la selección peruana hace un par de años.

Los aliancistas reforzaron la línea defensiva, la zona de volantes y el ataque. Guede tendrá diversas opciones para elegir en el banco de suplentes y deberá gestionar correctamente los partidos entre Liga 1 y Copa Libertadores. Sin duda, el funcionamiento colectivo será clave.

¿Cuál sería el poderoso once titular de Alianza Lima para competir en Liga 1 y Copa Libertadores?

Alianza Lima jugará con el 1-4-3-3 con una mezcla de experiencia y goles. En la portería, Guillermo Viscarra se mantendrá como titular. La defensa la integrará Luis Advíncula en el lateral derecho y Miguel Trauco en el izquierdo. El eje central estará conformado por Carlos Zambrano y Renzo Garcés. Es importante destacar que Mateo Antony puede jugar de zaguero y lateral.

La zona de volantes estará compuesta por Fernando Gaibor, Pedro Aquino y Jairo Vélez para plasmar creatividad y equilibrio en el centro. Los extremos estarán ocupados por Eryc Castillo y Kevin Quevedo, mientras que el '9' será Federico Girotti. Sin embargo, tendrá una dura competencia por el puesto con Luis Ramos y Paolo Guerrero en el banco de suplentes.

¿Quién será el nuevo '10' de Alianza Lima para la temporada 2026?

De acuerdo con el periodista Gerson Cuba, el nuevo '10' de Alianza Lima sería Sergio Peña, quien dejaría el número 18. El mediocampista nacional llegó al club a mediados del año pasado y eligió inicialmente el 18. Al principio destacó por su buen toque y visión de juego, pero con el tiempo su rendimiento bajó, generando críticas hacia su desempeño. A continuación, la lista de dorsales de los nuevos jugadores de Alianza.

Sergio Peña 10

Luis Ramos 9

Federico Girotti 99

Jairo Vélez 20

Paolo Guerrero 34

