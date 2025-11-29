HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Palmeiras vs Flamengo EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver la final de la Copa Libertadores 2025?

El Estadio Monumental será testigo de una nueva final de la Copa Libertadores con Palmeiras y Flamengo como protagonistas. Revisa la fecha, hora y canal de este emocionante enfrentamiento.

Palmeiras y Flamengo jugará desde las 4.00 p. m. Foto: composición LR/Jazmin Ceras
Palmeiras y Flamengo jugará desde las 4.00 p. m. Foto: composición LR/Jazmin Ceras

Palmeiras vs Flamengo se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 29 de noviembre por la final de la Copa Libertadores 2025. El partido entre el Verdao y el Mengao se disputará en el Estadio Monumental, a partir de las 4.00 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN y Globo para Sudamérica. Además, podrás seguirlo por la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

En la antesala del choque frente a Flamengo, Palmeiras partió hacia Lima con una comitiva que incluye a tres jugadores que no están al cien por ciento: Weverton bajo los tres palos, además de Paulinho y Lucas Evangelista en ofensiva. Pese a ello, el único que podría tener participación es el guardameta.

PUEDES VER: Últimas noticias del Palmeiras - Flamengo: ambos equipos se encuentran en Lima con miras a la final de la Copa Libertadores 2025

lr.pe

Palmeiras vs Flamengo: ficha del partido

PartidoPalmeiras vs Flamengo
¿Cuándo?Sábado 29 de noviembre
¿A qué hora?4.00 p. m. (hora peruana)
¿En qué canal?ESPN y Globo
¿Dónde?Estadio Monumental

¿A qué hora juega Palmeiras vs Flamengo?

En suelo peruano, el encuentro entre Palmeiras vs Flamengo por la final de la Copa Libertadores 2025 se disputará a partir de las 4.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • Colombia, Ecuador y Panamá: 4:00 p.m.
  • Bolivia y Venezuela: 5:00 p.m.
  • Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay: 6:00 p.m.
  • México, El Salvador, Nicaragua y Guatemala: 3:00 p.m.
  • Estados Unidos (Washington D.C.): 5:00 p.m.

¿En qué canal ver Palmeiras vs Flamengo?

La transmisión del choque entre Palmeiras vs Flamengo por la final de la Copa Libertadores 2025 estará a cargo de ESPN para algunos países de Sudamérica. También podrás disfrutarlo en Globo desde Brasil.

¿Cómo ver Palmeiras vs Flamengo online?

Vía streaming, podrás disfrutar el Palmeiras vs Flamengo por Disney Plus Premium con suscripción previa. Además, La República Deportes llevará el compromiso con todas los pormenores.

Posibles alineaciones Palmeiras vs Flamengo

Así formarían ambas escuadras en el gran final de la Copa Libertadores 2025:

  • Palmeiras: C. Miguel; Khellven, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez, Piquerez; Aníbal Moreno; Maurício, Andreas Pereira, Felipe Anderson; Vitor Roque y José López.
  • Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Erick Pulgar; Luiz Araújo, De Arrascaeta, Samuel Lino; Pedro.

Pronósticos Palmeiras vs Flamengo

Aunque está parejo, Flamengo parte como ligero favorito para llevarse el título. Conoce el pronóstico de las principales casas de apuestas.

Casas de apuestasFlamengoEmpatePalmeiras
Apuesta Total2.40 3.00.3.33
Betano2.403.003.30
Bet3652.453.003.30
Coolbet2.483.003.40
Doradobet2.403.003.40

Últimos resultados Palmeiras vs Flamengo

En las últimas cinco veces que se enfrentaron, Flamengo tiene un resultado positivo con tres victorias.

  • 19/10/2025 — Brasileirao — Flamengo 3-2 Palmeiras
  • 25/05/2025 — Brasileirao — Palmeiras 0-2 Flamengo
  • 11/08/2024 — Brasileirao — Flamengo 1-1 Palmeiras
  • 07/08/2024 — Copa do Brasil — Palmeiras 1-0 Flamengo
  • 31/07/2024 — Copa do Brasil — Flamengo 2-0 Palmeiras
Notas relacionadas
Médico hincha del Flamengo postergó citas programadas a sus pacientes para viajar al Perú y ver final de la Copa Libertadores: "Dejé mi clínica"

Médico hincha del Flamengo postergó citas programadas a sus pacientes para viajar al Perú y ver final de la Copa Libertadores: "Dejé mi clínica"

LEER MÁS
Las cuatro finales de Copa Libertadores que albergó Lima en toda su historia: una vez se usó para un desempate

Las cuatro finales de Copa Libertadores que albergó Lima en toda su historia: una vez se usó para un desempate

LEER MÁS
Aline Moine: “Hoy podemos naturalizar a la mujer en el mundo del fútbol, y el verdadero logro será cuando esta pregunta ya no exista”

Aline Moine: “Hoy podemos naturalizar a la mujer en el mundo del fútbol, y el verdadero logro será cuando esta pregunta ya no exista”

LEER MÁS
Las cuatro finales de Copa Libertadores que albergó Lima en toda su historia: una vez se usó para un desempate

Las cuatro finales de Copa Libertadores que albergó Lima en toda su historia: una vez se usó para un desempate

LEER MÁS
Eddie Fleischman sobre la drástica medida que tomaría Alianza Lima con Carlos Zambrano: "Podrían cederlo a préstamo"

Eddie Fleischman sobre la drástica medida que tomaría Alianza Lima con Carlos Zambrano: "Podrían cederlo a préstamo"

LEER MÁS
Palmeiras se rinde ante Alberto Gallardo, ídolo de Sporting Cristal, con emotivo mensaje: "El peruano hizo historia en el ‘Verdao’"

Palmeiras se rinde ante Alberto Gallardo, ídolo de Sporting Cristal, con emotivo mensaje: "El peruano hizo historia en el ‘Verdao’"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revelan lo que Álex Valera le dijo a Hernán Barcos en el picante Alianza Lima contra Universitario: "Ahí termina de romperse todo"

Revelan lo que Álex Valera le dijo a Hernán Barcos en el picante Alianza Lima contra Universitario: "Ahí termina de romperse todo"

LEER MÁS
Jean Ferrari queda maravillado tras histórica victoria de la selección peruana femenina ante Chile: "Luego de 19 años"

Jean Ferrari queda maravillado tras histórica victoria de la selección peruana femenina ante Chile: "Luego de 19 años"

LEER MÁS
'Puma' Carranza revela motivo por el que Hernán Barcos no seguiría en Alianza Lima: "Yo creo que se enterró solo"

'Puma' Carranza revela motivo por el que Hernán Barcos no seguiría en Alianza Lima: "Yo creo que se enterró solo"

LEER MÁS
Hernán Barcos no continuará en Alianza Lima, pero hay dos clubes de la capital que buscan sus servicios

Hernán Barcos no continuará en Alianza Lima, pero hay dos clubes de la capital que buscan sus servicios

LEER MÁS
Las cuatro finales de Copa Libertadores que albergó Lima en toda su historia: una vez se usó para un desempate

Las cuatro finales de Copa Libertadores que albergó Lima en toda su historia: una vez se usó para un desempate

LEER MÁS
Fan Zone de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

Fan Zone de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Fan Zone de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Deportes

Fan Zone de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

Real Madrid vs Olympiacos en directo: El Kaabi descuenta y busca el empata en el final del partido de Champions League

Pedro García asegura que existe incomodidad entre la directiva de Universitario y Jorge Fossati: "Lo revela en su discurso"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025