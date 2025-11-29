Palmeiras vs Flamengo EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver la final de la Copa Libertadores 2025?

Palmeiras vs Flamengo se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 29 de noviembre por la final de la Copa Libertadores 2025. El partido entre el Verdao y el Mengao se disputará en el Estadio Monumental, a partir de las 4.00 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN y Globo para Sudamérica. Además, podrás seguirlo por la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

En la antesala del choque frente a Flamengo, Palmeiras partió hacia Lima con una comitiva que incluye a tres jugadores que no están al cien por ciento: Weverton bajo los tres palos, además de Paulinho y Lucas Evangelista en ofensiva. Pese a ello, el único que podría tener participación es el guardameta.

Palmeiras vs Flamengo: ficha del partido

Partido Palmeiras vs Flamengo ¿Cuándo? Sábado 29 de noviembre ¿A qué hora? 4.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN y Globo ¿Dónde? Estadio Monumental

¿A qué hora juega Palmeiras vs Flamengo?

En suelo peruano, el encuentro entre Palmeiras vs Flamengo por la final de la Copa Libertadores 2025 se disputará a partir de las 4.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

Colombia, Ecuador y Panamá: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Bolivia y Venezuela: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay: 6:00 p.m.

6:00 p.m. México, El Salvador, Nicaragua y Guatemala: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Estados Unidos (Washington D.C.): 5:00 p.m.

¿En qué canal ver Palmeiras vs Flamengo?

La transmisión del choque entre Palmeiras vs Flamengo por la final de la Copa Libertadores 2025 estará a cargo de ESPN para algunos países de Sudamérica. También podrás disfrutarlo en Globo desde Brasil.

¿Cómo ver Palmeiras vs Flamengo online?

Vía streaming, podrás disfrutar el Palmeiras vs Flamengo por Disney Plus Premium con suscripción previa. Además, La República Deportes llevará el compromiso con todas los pormenores.

Posibles alineaciones Palmeiras vs Flamengo

Así formarían ambas escuadras en el gran final de la Copa Libertadores 2025:

Palmeiras : C. Miguel; Khellven, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez, Piquerez; Aníbal Moreno; Maurício, Andreas Pereira, Felipe Anderson; Vitor Roque y José López.

: C. Miguel; Khellven, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez, Piquerez; Aníbal Moreno; Maurício, Andreas Pereira, Felipe Anderson; Vitor Roque y José López. Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Erick Pulgar; Luiz Araújo, De Arrascaeta, Samuel Lino; Pedro.

Pronósticos Palmeiras vs Flamengo

Aunque está parejo, Flamengo parte como ligero favorito para llevarse el título. Conoce el pronóstico de las principales casas de apuestas.

Casas de apuestas Flamengo Empate Palmeiras Apuesta Total 2.40 3.00. 3.33 Betano 2.40 3.00 3.30 Bet365 2.45 3.00 3.30 Coolbet 2.48 3.00 3.40 Doradobet 2.40 3.00 3.40

Últimos resultados Palmeiras vs Flamengo

En las últimas cinco veces que se enfrentaron, Flamengo tiene un resultado positivo con tres victorias.