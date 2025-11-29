HOYSuscripcion LR Focus

¿Quién era Caue Brunelli Dezotti, el hincha de Palmeiras que falleció en Barranco?
¿Quién era Caue Brunelli Dezotti, el hincha de Palmeiras que falleció en Barranco?     
Deportes

Paolo Guerrero calienta la previa de la final por Copa Libertadores 2025: "Haré fuerzas para que gane Flamengo"

El capitán de la selección peruana alentará al 'Mengao' en la final soñada de la Copa Libertadores 2025. Guerrero tuvo un exitoso paso en el poderoso club del Brasileirao.

Paolo Guerrero desea que Flamengo gané la Copa Libertadores. Foto: Lr/Depor
Paolo Guerrero desea que Flamengo gané la Copa Libertadores. Foto: Lr/Depor

Llegó la hora de la verdad. Flamengo se enfrenta a Palmeiras por la gran final de la Copa Libertadores 2025, en el Estadio Monumental, desde las 4:00 pm. Nadie quiere perderse este partidazo entre los 2 mejores equipos de la CONMEBOL e incluso Paolo Guerrero también estará pendiente del partido del año. El 'Depredador' alentará al 'Mengão', ya que tuvo un exitoso pasado en el histórico club del Brasileirao.

Ambos excampeones de Libertadores buscarán la gloria eterna en el estadio de Universitario. Flamengo quiere repetir la gesta de la temporada 2019, ya que en esa edición venció a River Plate en los últimos minutos del cotejo. El 'Depredador', una vez más, quiere ver al 'Fla' levantar el trofeo.

PUEDES VER: Revelan lo que Álex Valera le dijo a Hernán Barcos en el picante Alianza Lima contra Universitario: "Ahí termina de romperse todo"

lr.pe

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre la final de la Copa Libertadores?

Paolo Guerrero estará pendiente del 'clásico carioca'. "Hoy por hoy, los dos equipos son los mejores de Sudamérica y llegan en un gran momento para esta final. Además, están peleando el Brasileirao, creo que será un lindo partido y haré fuerza para que Flamengo gane, por el cariño que me tiene la hincha y los buenos momentos que viví ahí", reveló Guerrero en la previa de la final.

Sin embargo, el delantero de Alianza Lima reconoció el poder del 'Verdao'. "Los partidos con Palmeiras siempre han sido reñidos y son clásicos importantes, en la liga brasileña y ahora a nivel continental. Espero que salga una linda final en Lima y que gane Flamengo", sentenció el goleador peruano para Betsson.

PUEDES VER: 'Puma' Carranza revela motivo por el que Hernán Barcos no seguiría en Alianza Lima: "Yo creo que se enterró solo"

lr.pe

¿Cómo le fue a Paolo Guerrero en Flamengo?

Paolo Guerrero llegó al Flamengo en mayo de 2015 y permaneció en el club hasta 2018. Durante su etapa en el 'Mengao', se ganó el cariño de la hinchada, el delantero anotó 43 goles y proporcionó 15 asistencias en 112 partidos. Además, logró el histórico título del Campeonato Carioca. Sin duda, uno de los mejores '9' extranjeros que tuvo Flamengo en la última década.

PUEDES VER: ¿Lima fue elegida? Conmebol sorprende al confirmar sedes de las finales para la Copa Sudamericana 2026 y 2027

lr.pe

¿A qué hora juega Palmeiras contra Flamengo por la Copa Libertadores?

El partido se podrá seguir desde las 4.00 p.m. (hora peruana). A continuación la programación para otros países.

  • México: 3:00 p.m.
  • Colombia: 4:00 p.m.
  • Ecuador: 4:00 p.m.
  • Argentina: 6:00 p.m.
  • Brasil: 6:00 p.m.
  • Chile: 6:00 p.m.
  • España: 10:00 p.m.
