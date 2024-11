Este lunes 28 de octubre, el utilero del club Universitario de Deportes, César Enrique Vega Cueva, falleció tras sufrir un accidente de tránsito en la carretera Panamericana Sur. El trabajador de la institución crema, conocido por los hinchas como 'Zapatito', regresaba a su domicilio tras realizar su trabajo en la sede del club en Campomar.

El trágico hecho ocurrió en el kilómetro 16 de la vía, a la altura del paradero Toyota, en Villa El Salvador. Según se supo, la camioneta en la que viajaba Vega Cueva, de 46 años, chocó contra uno de los muros ubicado a un lado de la pista.

"Salíamos del trabajo, cada uno del club a su casa. Lamentablemente nos avisaron y, como vivo cerca, vine a corroborar que era mi amigo del trabajo", declaró Mario Bermedo, uno de sus compañeros de labores, para Exitosa. El trabajador sugirió que la posible causa del accidente habría sido el cansancio del conductor al momento manejar su vehículo.

"Es algo que nos agarra fríos. Somos personas sanas, normales. Dicen que de repente fue por cansancio, habrá pestañeado seguramente", agregó el utilero entrevistado.

Universitario dedica emotiva despedida a 'Zapatito'

Algunas horas después del hecho, Universitario se pronunció oficialmente a través de sus cuentas en redes sociales con una emotiva publicación en la que le dio el último adiós a su extrabajador y le agradeció por la dedicación en sus funciones.

"El Club Universitario de Deportes lamenta el fallecimiento de César Vega Cueva, histórico utilero crema que dedicó su vida y su amor al equipo. Tu garra y entrega estarán siempre con nosotros. ¡Descansa en paz, 'Zapatito'!", escribió la cuenta de la 'U', que además cambió el color de su logo a blanco y negro a manera de luto.

El conjunto de Ate se despidió de César Vega con esta imagen en redes sociales. Foto: Universitario

Jugadores de Universitario lamentaron la muerte de 'Zapatito' Vega

A través de Instagram, los jugadores del primer equipo de Universitario compartieron sentidos mensajes de adiós para 'Zapatito'. "Descansa en paz, mi rey. Se te va a extrañar mucho", "No, hermano", "Que en paz descanses, hermano. Sigo sin creerlo, ayer estábamos juntos celebrando y ahora ya no estás. Eres el mejor, 'maestro'", escribieron Gustavo Dulante, Álex Valera, Jairo Concha, Gabriel Costa, entre otros.

Mensajes de los jugadores de Universitario. Foto: composición de LR/capturas de Instagram

¿Quién era César Vega, 'Zapatito'?

César Enrique Vega Cueva, bautizado como 'Zapatito' poco después de llegar al club en la década de los 90, fue considerado por los hinchas como una pieza fundamental en la obtención de varios títulos del equipo estudiantil. Su función de apoyo en el primer equipo ha sido reconocida por varias generaciones de futbolistas que han pasado por la escuadra de Ate.

Un vigilante habría sido quien le puso el apodo a Vega, que tenía entre 16 y 17 años cuando empezó a frecuentar las instalaciones de Universitario, tras verlo cargar zapatos en su mochila. "Yo me ganaba la vida vendiendo zapatos. Los vendía a 30 soles. Ese terminó siendo mi gancho para entrar al club: vender zapatos. Yo iba como hincha, pero me quedé gracias a ‘Pajita’, que me pidió que lo apoye en utilería”, declaró hace unos años el propio 'Zapatito' para RPP.

FPF envió sus condolencias por la muerte de 'Zapatito' Vega

El perfil oficial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) también expresó sus condolencias por el fallecimiento de César Vega. "La FPF lamenta con profundo pesar el fallecimiento de César Vega Cueva, utilero de Universitario. Enviamos nuestras más sentidas condolencias a familiares y amigos", se lee menciona el pronunciamiento.