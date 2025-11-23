HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá paro de transportistas este lunes 24 de noviembre?
River Plate vs Racing EN VIVO por octavos de final de la liga argentina: ¿a qué hora y dónde ver este partidazo?

En el estadio Juan Domingo Perón, se vivirá el partido entre River Plate contra Racing por los octavos de final de la liga argentina. Sigue AQUÍ el minuto a minuto.

River Plate se enfrentará este lunes 24 a Racing Club. Foto: composición LR
Se viene un partido clave para River Plate cuando se enfrente a Racing Club, correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura 2025. El encuentro se jugará este lunes 24 y comenzará a las 5:15 p.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de Disney Plus en Perú, mientras que en Argentina se podrá ver por ESPN y Disney Plus.

Ambos equipos se vuelven a enfrentar mes y medio después del último choque de eliminación directa, en el que el elenco "Millonario" se impuso. Los equipos llegan en contextos distintos: River no atraviesa su mejor momento en el torneo argentino, mientras que Racing ha conseguido dos victorias consecutivas en sus últimos partidos.

¿A qué hora juega River Plate vs Racing?

El encuentro entre River Plate versus Racing se podrá seguir desde las 5.15 p.m. (hora peruana). A continuación la lista de horarios que para otros países del continente.

  • México: 4.15 p.m.
  • Perú / Colombia / Ecuador: 5.15 p.m.
  • Estados Unidos: 5.15 p.m.
  • Chile / Paraguay / Argentina / Uruguay / Brasil: 7.15 p.m.

¿Dónde ver River Plate vs Racing?

El encuentro se podrá seguir por la señal de Disney Plus, en territorio peruano. Sin embargo, tienes la opción de seguir el minuto a minuto aquí, en La República Deportes.

  • Argentina: Disney+ Premium Argentina, ESPN Premium Argentina
  • Bolivia: Disney+ Premium Chile, TyC Sports Internacional, ESPN Colombia
  • Brasil: Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, Vivo Play, ESPN4 Brazil
  • Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN Chile, TyC Sports Internacional
  • Colombia: Disney+ Premium Sur, TyC Sports Internacional, ESPN Colombia
  • Ecuador: Disney+ Premium Sur, TyC Sports Internacional, ESPN Colombia
  • Paraguay: Disney+ Premium Argentina, TyC Sports Internacional, ESPN Colombia
  • Perú: Disney+ Premium Chile, TyC Sports Internacional, ESPN Colombia
  • Uruguay: Disney+ Premium Argentina, TyC Sports Internacional, ESPN Colombia
  • Venezuela: Disney+ Premium Surinter, TyC Sports Internacional, ESPN Colombia

¿Cuándo juega River Plate vs Racing?

El encuentro se jugará este lunes 24 de noviembre en el estadio Juan Domingo Perón, ubicado en Avellaneda, con capacidad para 61.000 espectadores. Facundo Tello será el árbitro encargado de dirigir el partido.

Posibles alineaciones de River Plate vs Racing

  • Racing: Cambeses, Rojas, García, Colombo, Mura, Nardoni, Sosa, Zuculini, Conechny, Martinez, Solari
  • River Plate: Armani, Acuña, Rivero, Martínez Quarta, Montiel, Pérez, Portillo, Castaño, Quintero, Salas, Driussi

