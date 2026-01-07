HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe
EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe     EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe     EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe     
EN VIVO

🔴 ÚLTIMAS NOTICIAS EN VIVO DE PERÚ Y EL MUNDO POR LA REPÚBLICA

Deportes

PSG vs Olympique Marsella EN VIVO: hora y canal del partido por la final de la Supercopa de Francia

El partido por la final de la Supercopa de Francia entre PSG y Olympique Marsella se disputará en el Estadio Internacional Jaber Al-Ahmad. Este encuentro dará a conocer al equipo que se consagrará campeón del primer título del año en Francia.

PSG y Olympique Marsella se enfrentan por la final de la Supercopa de Francia. Foto: composición de Jazmín Ceras/GLR
PSG y Olympique Marsella se enfrentan por la final de la Supercopa de Francia. Foto: composición de Jazmín Ceras/GLR

PSG vs Olympique Marsella EN VIVO juegan este 8 de diciembre, desde la 1:00 p. m. (hora peruana), por la Supercopa de Francia. El partido se llevará a cabo en el Estadio Internacional Jaber Al-Ahmad con transmisión por TV a cargo del canal ESPN y por la plataforma de Disney Plus. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Ambos equipos se enfrentan por la gran final de la Supercopa de Francia, que tiene como particularidad, que se jugará en el país de Kuwait. PSG disputará este encuentro, debido a que fue el campeón de la temporada pasada en la Ligue 1. El otro rival debía ser el ganador de la Copa de Francia, pero al haber ganado el mismo equipo ambas competiciones, se elige al club que culminó segundo en el campeonato francés. Por ello, será Olympique Marsella el rival de los parisinos.

¿A qué hora juega PSG vs Olympique Marsella?

Los equipos de PSG y Olympique Marsella se verán las caras por la final de la Supercopa de Francia. El partido se jugará el jueves 8 de diciembre en Kuwait, desde la 1.00 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 12.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 1.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 1.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 2.00 p.m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 3.00 p. m.
  • España: 7.00 p. m.

¿Dónde ver PSG vs Olympique Marsella?

El partido PSG vs Olympique Marsella, por la Supercopa de Francia, será transmitido por la señal de ESPN para territorio sudamericano. De igual forma, podrá visualizarse por streaming mediante la plataforma de Disney Plus.

Alineaciones probables de PSG vs Olympique Marsella

  • PSG: Lucas Chevalier, Warren Zaire-Emery, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz, Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia.
  • Olympique Marsella: Gerónimo Rulli, Benjamin Pavard, Leonardo Balerdi, Facundo Medina, Timothy Weah, Geoffrey Kondogbia, Pierre-Emile Hojbjerg, Emerson, Mason Greenwood, Igor Paixao y Pierre-Emerick Aubameyang.

Pronóstico de PSG vs Olympique Marsella

  • Betsson: gana PSG (1,68), empate (3,95), gana Marsella (4,95)
  • Betano: gana PSG (1,70), empate (4,15), gana Marsella (5,20)
  • Bet365: gana PSG (1,65), empate (3,90), gana Marsella (4,75)
  • Coolbet: gana PSG (1,65), empate (3,95), gana Marsella (4,95)
  • Doradobet: gana PSG (1,70), empate (4,15), gana Marsella (5,20)

¿En qué estadio juegan PSG vs Olympique Marsella?

PSG y Olympique Marsella disputarán este encuentro por la final de la Supercopa de Francia en el Estadio Internacional Jaber Al-Ahmad, ubicado en Kuwait. El recinto tiene capacidad para 60.000 espectadores.

Notas relacionadas
Ousmane Dembélé se lleva el premio al ‘Mejor jugador del mundo’ en los “Globe Soccer Awards 2025”

Ousmane Dembélé se lleva el premio al ‘Mejor jugador del mundo’ en los “Globe Soccer Awards 2025”

LEER MÁS
PSG sorprende con insólita propuesta a Luis Enrique: el campeón de la Champions League planea ofrecerle el primer contrato vitalicio

PSG sorprende con insólita propuesta a Luis Enrique: el campeón de la Champions League planea ofrecerle el primer contrato vitalicio

LEER MÁS
PSG consiguió por primera vez la Copa Intercontinental al derrotar por penales (2-1) al Flamengo de Brasil

PSG consiguió por primera vez la Copa Intercontinental al derrotar por penales (2-1) al Flamengo de Brasil

LEER MÁS
Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

LEER MÁS
Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Partido Barcelona vs Athletic Club EN VIVO HOY por la Supercopa de España: ¡gol de Roony Bardghji!

Partido Barcelona vs Athletic Club EN VIVO HOY por la Supercopa de España: ¡gol de Roony Bardghji!

LEER MÁS
Jorge Fossati recordó a la prensa colombiana la suspensión de Rodrigo Ureña en Universitario: "Fue denunciado sin ninguna prueba"

Jorge Fossati recordó a la prensa colombiana la suspensión de Rodrigo Ureña en Universitario: "Fue denunciado sin ninguna prueba"

LEER MÁS
Alianza Lima - Independiente: fecha, hora y canal de TV para ver el partido de los blanquiazules en la Serie Río de La Plata 2026

Alianza Lima - Independiente: fecha, hora y canal de TV para ver el partido de los blanquiazules en la Serie Río de La Plata 2026

LEER MÁS
Nolberto Solano sobre aumento de cupos para extranjeros en la Liga 1: "No hay oportunidad para el talento peruano"

Nolberto Solano sobre aumento de cupos para extranjeros en la Liga 1: "No hay oportunidad para el talento peruano"

LEER MÁS
Luis Advíncula revela el fuerte motivo por el que deja Boca Juniors para volver al Perú: "Estoy pasando un momento familiar complicado"

Luis Advíncula revela el fuerte motivo por el que deja Boca Juniors para volver al Perú: "Estoy pasando un momento familiar complicado"

LEER MÁS
Paolo Guerrero reveló el número que usará en Alianza Lima tras la salida de Hernán Barcos: "Yo quería elegir algo muy simbólico"

Paolo Guerrero reveló el número que usará en Alianza Lima tras la salida de Hernán Barcos: "Yo quería elegir algo muy simbólico"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Barcelona vs Athletic Club EN VIVO HOY por la Supercopa de España: ¡gol de Roony Bardghji!

Plancha presidencial de Avanza País en riesgo: JEE resolverá tacha por ingresos declarados de José Williams

Paolo Guerrero reveló el número que usará en Alianza Lima tras la salida de Hernán Barcos: "Yo quería elegir algo muy simbólico"

Deportes

Partido Barcelona vs Athletic Club EN VIVO HOY por la Supercopa de España: ¡gol de Roony Bardghji!

Paolo Guerrero reveló el número que usará en Alianza Lima tras la salida de Hernán Barcos: "Yo quería elegir algo muy simbólico"

Luis Advíncula revela el fuerte motivo por el que deja Boca Juniors para volver al Perú: "Estoy pasando un momento familiar complicado"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Plancha presidencial de Avanza País en riesgo: JEE resolverá tacha por ingresos declarados de José Williams

Investigaciones de muertes en las protestas son enviados a fiscalías que no conocen los casos

Banda de narcotraficantes brasileña se arraiga en zona fronteriza de Ucayali

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025