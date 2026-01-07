PSG vs Olympique Marsella EN VIVO: hora y canal del partido por la final de la Supercopa de Francia

PSG y Olympique Marsella se enfrentan por la final de la Supercopa de Francia. Foto: composición de Jazmín Ceras/GLR

PSG y Olympique Marsella se enfrentan por la final de la Supercopa de Francia. Foto: composición de Jazmín Ceras/GLR

PSG vs Olympique Marsella EN VIVO juegan este 8 de diciembre, desde la 1:00 p. m. (hora peruana), por la Supercopa de Francia. El partido se llevará a cabo en el Estadio Internacional Jaber Al-Ahmad con transmisión por TV a cargo del canal ESPN y por la plataforma de Disney Plus. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Ambos equipos se enfrentan por la gran final de la Supercopa de Francia, que tiene como particularidad, que se jugará en el país de Kuwait. PSG disputará este encuentro, debido a que fue el campeón de la temporada pasada en la Ligue 1. El otro rival debía ser el ganador de la Copa de Francia, pero al haber ganado el mismo equipo ambas competiciones, se elige al club que culminó segundo en el campeonato francés. Por ello, será Olympique Marsella el rival de los parisinos.

¿A qué hora juega PSG vs Olympique Marsella?

Los equipos de PSG y Olympique Marsella se verán las caras por la final de la Supercopa de Francia. El partido se jugará el jueves 8 de diciembre en Kuwait, desde la 1.00 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 12.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 1.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 1.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 2.00 p.m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 3.00 p. m.

España: 7.00 p. m.

¿Dónde ver PSG vs Olympique Marsella?

El partido PSG vs Olympique Marsella, por la Supercopa de Francia, será transmitido por la señal de ESPN para territorio sudamericano. De igual forma, podrá visualizarse por streaming mediante la plataforma de Disney Plus.

Alineaciones probables de PSG vs Olympique Marsella

PSG: Lucas Chevalier, Warren Zaire-Emery, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz, Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia.

Olympique Marsella: Gerónimo Rulli, Benjamin Pavard, Leonardo Balerdi, Facundo Medina, Timothy Weah, Geoffrey Kondogbia, Pierre-Emile Hojbjerg, Emerson, Mason Greenwood, Igor Paixao y Pierre-Emerick Aubameyang.

Pronóstico de PSG vs Olympique Marsella

Betsson: gana PSG (1,68), empate (3,95), gana Marsella (4,95)

Betano: gana PSG (1,70), empate (4,15), gana Marsella (5,20)

Bet365: gana PSG (1,65), empate (3,90), gana Marsella (4,75)

Coolbet: gana PSG (1,65), empate (3,95), gana Marsella (4,95)

Doradobet: gana PSG (1,70), empate (4,15), gana Marsella (5,20)

¿En qué estadio juegan PSG vs Olympique Marsella?

PSG y Olympique Marsella disputarán este encuentro por la final de la Supercopa de Francia en el Estadio Internacional Jaber Al-Ahmad, ubicado en Kuwait. El recinto tiene capacidad para 60.000 espectadores.