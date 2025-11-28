HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Palmeiras vs Flamengo: previas a la final de la Copa Libertadores
Palmeiras vs Flamengo: previas a la final de la Copa Libertadores     Palmeiras vs Flamengo: previas a la final de la Copa Libertadores     Palmeiras vs Flamengo: previas a la final de la Copa Libertadores     
Deportes

Aline Moine: “Hoy podemos naturalizar a la mujer en el mundo del fútbol, y el verdadero logro será cuando esta pregunta ya no exista”

La conductora de ESPN y referente del periodismo deportivo latinoamericano, reflexionó sobre la evolución de SportsCenter, los cambios en la comunicación deportiva y el rol de la mujer en una industria históricamente liderada por hombres.

Periodista arribó a Lima para una nueva cobertura de la final de la Libertadores. Foto: ESPN.
Periodista arribó a Lima para una nueva cobertura de la final de la Libertadores. Foto: ESPN.

Aline Moine, una de las figuras más reconocidas de ESPN, repasó la evolución de SportsCenter y su papel dentro de la señal, así como los cambios en la presencia femenina en el periodismo deportivo. La conductora resaltó que el noticiero no solo mantiene su ADN histórico, sino que también se adapta a los nuevos consumos sin perder su propósito informativo.

La periodista argentina arribó a Lima para la cobertura de la final de la Copa Libertadores. Desde su perspectiva, SportsCenter sigue siendo el programa insignia de la cadena. Moine recordó su peso en pantalla y su permanencia entre los televidentes: “El sello SportsCenter va sumamente ligado a ESPN. Es un clásico de la señal… sabes que los mejores resúmenes van a estar en SportsCenter”, afirmó.

PUEDES VER: Anuncian cierre de la avenida Javier Prado y otras vías por la final de la Copa Libertadores en el Estadio Monumental

lr.pe

La periodista también explicó cómo el formato ha incorporado elementos más dinámicos, como mesas de análisis y espacios de conversación que aportan frescura a la propuesta. Sobre esa transformación, destacó que “con el correr del tiempo… nos permitimos ser un tanto más disruptivos y aparece una forma innovadora en el formato: una mesa de debate, intentando entretener tal vez de otra manera”.

Transmitir emoción como parte de la cobertura

Para Moine, su labor no se limita a describir lo que ocurre en la cancha. Considera que su responsabilidad incluye trasladar al espectador al corazón del evento deportivo. En ese sentido, señaló que busca generar una conexión emocional: “Una de las cosas que más deseo es hacer sentir al televidente que está en el lugar”, comentó al referirse a las coberturas en vivo.

La presencia femenina: un camino que se sigue construyendo

La periodista también reflexionó sobre el avance de las mujeres en el deporte y la televisión, recordando que cuando inició su carrera, el panorama era muy distinto. Aunque reconoce que la presencia femenina se ha normalizado, afirma que el desafío aún continúa. Para ella, la verdadera señal de progreso llegará cuando el tema deje de ser cuestionado y forme parte natural del entorno: “Voy a sentir que aquella primera camada realmente estará satisfecha cuando probablemente esta pregunta ya no esté más”.

Moine asegura que formar parte de la marca SportsCenter implica orgullo y responsabilidad, especialmente en una etapa donde el programa conserva su esencia, pero sigue incorporando nuevas dinámicas para conectar con públicos diversos. La periodista anticipa que esa evolución continuará, combinando información, análisis y entretenimiento, siempre con el objetivo de mantener vigente a uno de los espacios más emblemáticos de ESPN.

Notas relacionadas
Fan Zone de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

Fan Zone de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

LEER MÁS
Últimas noticias del Palmeiras - Flamengo: ambos equipos se encuentran en Lima con miras a la final de la Copa Libertadores 2025

Últimas noticias del Palmeiras - Flamengo: ambos equipos se encuentran en Lima con miras a la final de la Copa Libertadores 2025

LEER MÁS
Hinchas brasileños denuncian demoras en ingreso a Perú por falta de personal e internet en oficina de Migraciones de la localidad de Iñapari, en Madre de Dios

Hinchas brasileños denuncian demoras en ingreso a Perú por falta de personal e internet en oficina de Migraciones de la localidad de Iñapari, en Madre de Dios

LEER MÁS
Entradas de Palmeiras - Flamengo para la final de Copa Libertadores 2025: precios y dónde comprar los boletos para el partido en Lima

Entradas de Palmeiras - Flamengo para la final de Copa Libertadores 2025: precios y dónde comprar los boletos para el partido en Lima

LEER MÁS
Mr. Peet aclara que salida de Hernán Barcos de Alianza Lima no fue como la de Wilmer Aguirre: “Al ‘Zorrito’ le mintieron”

Mr. Peet aclara que salida de Hernán Barcos de Alianza Lima no fue como la de Wilmer Aguirre: “Al ‘Zorrito’ le mintieron”

LEER MÁS
Paolo Guerrero revela en qué equipo le gustaría jugar luego de salir de Alianza Lima: "Eso sí quiero ganar"

Paolo Guerrero revela en qué equipo le gustaría jugar luego de salir de Alianza Lima: "Eso sí quiero ganar"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Perú le ganada a Chile en la terca jornada de la Liga de Naciones Femenina Conmebol: Bicolor consigue sus tres primeros puntos

Perú le ganada a Chile en la terca jornada de la Liga de Naciones Femenina Conmebol: Bicolor consigue sus tres primeros puntos

LEER MÁS
Fan Zone de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

Fan Zone de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

LEER MÁS
Guillermo Enrique sale al frente y aclara supuesta pelea con Paolo Guerrero en Alianza Lima: "Me duele"

Guillermo Enrique sale al frente y aclara supuesta pelea con Paolo Guerrero en Alianza Lima: "Me duele"

LEER MÁS
'Puma' Carranza revela motivo por el que Hernán Barcos no seguiría en Alianza Lima: "Yo creo que se enterró solo"

'Puma' Carranza revela motivo por el que Hernán Barcos no seguiría en Alianza Lima: "Yo creo que se enterró solo"

LEER MÁS
Revelan lo que Álex Valera le dijo a Hernán Barcos en el picante Alianza Lima contra Universitario: "Ahí termina de romperse todo"

Revelan lo que Álex Valera le dijo a Hernán Barcos en el picante Alianza Lima contra Universitario: "Ahí termina de romperse todo"

LEER MÁS
¿Lima fue elegida? Conmebol sorprende al confirmar sedes de las finales para la Copa Sudamericana 2026 y 2027

¿Lima fue elegida? Conmebol sorprende al confirmar sedes de las finales para la Copa Sudamericana 2026 y 2027

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Administración de Trump anuncia el fin del TPS para más de 300 mil haitianos desde febrero de 2026

Venezuela advierte sobre 'extinción' del derecho internacional por ataques de EE.UU.

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Deportes

Fan Zone de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

Real Madrid vs Olympiacos en directo: El Kaabi descuenta y busca el empata en el final del partido de Champions League

Pedro García asegura que existe incomodidad entre la directiva de Universitario y Jorge Fossati: "Lo revela en su discurso"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025