Deportes

Flamengo dedicó afectuoso mensaje a Universitario tras ganar la Copa Libertadores en el Estadio Monumental: "Gracias, causitas"

Después del ajustado triunfo sobre Palmeiras en la final de la Copa Libertadores, utilizó sus redes para dedicarle unas palabras a Universitario de Deportes.

Flamengo ganó su segunda Copa Libertadores en el Monumental de Lima. Foto: composición LR/AFP/Universitario
Flamengo ganó su segunda Copa Libertadores en el Monumental de Lima. Foto: composición LR/AFP/Universitario

Flamengo hizo historia al ganar la Copa Libertadores 2025 en el Estadio Monumental de Ate, pues se convirtió en el club brasileño que más veces consiguió levantar el trofeo. Luego de vencer a Palmeiras, el Mengao sorprendió al dedicarle un afectuoso mensaje a Universitario de Deportes.

El equipo comandado por Filipe Luís no la tuvo nada fácil en el recinto merengue. En un partido discreto, el exequipo de Paolo Guerrero tuvo que esperar hasta el complemento para ponerse adelante en el marcador gracias a un cabezazo de Danilo. Esta anotación fue suficiente para que se lleven la victoria en la capital limeña y sumen una nueva estrella en su palmarés.

PUEDES VER: Periodistas de ESPN deslumbrados con el Estadio Monumental en la final de la Copa Libertadores 2025: 'El segundo más grande'

lr.pe

Flamengo le dedica mensaje a Universitario tras ganar la Copa Libertadores

"Gracias, causitas, por prestarnos la casa para el festejo otra vez, Universitario", se lee en el mensaje que publicó el gigante continental en sus redes sociales.

Mensaje de Flamengo a Universitario tras ganar la Copa Libertadores. Foto: Twitter/Flamengo.

Mensaje de Flamengo a Universitario tras ganar la Copa Libertadores. Foto: Twitter/Flamengo.

Como es conocido, el Mengao ya sabe lo que es consagrarse como el mejor de Sudamérica en el estadio de Universitario de Deportes; en el 2019, se impusieron de forma agónica 2-1 frente al River Plate de Marcelo Gallardo.

Universitario responde al mensaje de Flamengo

El vigente tricampeón del fútbol peruano aprovechó la ocasión para contestar el mensaje que publicó Flamengo después de la final de la Copa Libertadores 2025.

"¡Siempre bienvenidos a nuestra casa, el Estadio Monumental de la 'U', queridos Irmãos de Flamengo", respondieron desde la institución crema en su cuenta de Twitter.

Respuesta de Universitario de Deportes a Flamengo tras la final de la Libertadores. Foto: Twitter/Universitaro

Respuesta de Universitario de Deportes a Flamengo tras la final de la Libertadores. Foto: Twitter/Universitaro

PUEDES VER: Comentarista de ESPN criticó duramente la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo: 'Un partido espantoso'

lr.pe

¿Cuántas Copas Libertadores tiene Flamengo?

Con la obtención de la reciente edición en el Estadio Monumental, Flamengo figura como el club brasileño que más veces levantó la Copa Libertadores (1981, 2019, 2022 y 2025), superando a otros gigantes como Santos, São Paulo, Palmeiras y Gremio de Porto Alegre.

